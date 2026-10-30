Statistică greu de crezut a lui Alexandru Dobre la Rapid: „Nu e fotbalist, e jucător de fotbal”

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Bogdan Tudor Baratky nu își explică ce se întâmplă cu Rapidul lui Daniel Pancu în ultima perioadă. Giuleștenii nu mai practică acel fotbal spectacol de la începutul sezonului, iar rezultatele încep să fie tot mai proaste: 1-4 cu FCSB și 0-0 cu Corvinul Hunedoara.

Daniel Pancu pare că nu mai controlează ce se întâmplă la Rapid. Echipa nu mai joacă fotbal de calitate

„Pancu e foarte preocupat. Cred că s-a schimbat, el este oglinda unei stări de spirit din club. Cred că simte că e dificil să schimbe această stare de spirit și această stare de fapt.

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, dar fără organizarea defensivă din era Gâlcă. La Rapid s-a văzut că a avut de suferit această organizare defensivă. Sunt niște chestiuni despre care Pancu simte că e greu să le schimbe. De aici vine și preocuparea lui. . L-ai vândut pe Christensen și l-ai înlocuit cu Bubanja. Doumbia a făcut un meci slab cu FCSB, trebuia înlocuit, dar nu aveai pe bancă un închizător.”

Dănuț Lupu îl desființează pe Alexandru Dobre, fotbalistul Rapidului fiind considerat mult prea egoist

Fostul mare fotbalist al lui Dinamo și Rapid, Dănuț Lupu, crede că , pentru că Alexandru Dobre este mult prea egoist pentru a fi considerat un fotbalist adevărat. În cele 89 de meciuri pe care le-a bifat în tricoul Rapidului, Dobre a reușit o singură pasă de gol, cu CFR Cluj în Cupa României, scor 1-1 pe 10 februarie 2026.

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„Cel mai important lucru e că Rapid nu are un lider în echipă. Dacă ar avea un lider… Așa, vorbește singur, nu știu câți înțeleg de acolo. Dobre n-a fost niciodată lider. El nu e nici fotbalist, darămite lider. Nu e fotbalist, e jucător de fotbal. Lasă-mă!

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Hai să ne uităm la toate meciurile lui de când e la Rapid. Nu știu dacă are două pase date. Nu are nicio pasă de gol în doi ani. El joacă doar pentru el, pe el nu-l interesează. Că-l duci la Dinamo, la FCSB, el joacă doar pentru el. El trebuie să se ducă la tenis de câmp.

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Despre Pancu, când ai avut cinci victorii, de ce n-ai spus că n-ai lot? El de multe ori spunea «top, top, top». Nu era top, dar spunea asta ca să le dea încredere jucătorilor. A greșit. Nu poți să spui «top, top, top» la cinci victorii, iar la prima înfrângere să nu mai fie «top, top, top», că nu ai jucători. Trebuia să fie mai echilibrat.”