Sport

Statistică horror pentru FCSB după înfrângerea cu FC Argeș! Roș-albaștrii au egalat un record negativ după doar 7 etape

Înfrângerea cu FC Argeș, din etapa a 7-a din SuperLiga, adâncește forma horror arătată de FCSB în startul acestui sezon. Ce record negativ a egalat campioana en-titre.
Iulian Stoica
25.08.2025 | 13:13
Statistica horror pentru FCSB dupa infrangerea cu FC Arges Rosalbastrii au egalat un record negativ dupa doar 7 etape
ULTIMA ORĂ
Statistică horror pentru FCSB după înfrângerea cu FC Argeș. Sursă foto: sportpictures

În ciuda faptului că a dominat copios preț de 70 de minute, FCSB nu a reușit să o învingă pe FC Argeș. Ba din contră, nou-promovata a dat „lovitura” pe finalul partidei de pe „Arena Națională” și astfel că a plecat cu toate punctele la Pitești. Ce record negativ au egalat roș-albaștrii după eșecul din etapa a 7-a din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Statistică horror pentru FCSB după înfrângerea cu FC Argeș

După ce a început sezonul perfect, roș-albaștrii câștigând Supercupa și obținând o victorie acasă cu Inter Escaldes, FCSB a scăzut inexplicabil turația și a ajuns într-o situație sensibilă. Eliminată din Champions League de Shkendija, echipă din Macedonia de Nord, campioana en-titre nu o duce deloc bine în campionat.

Cu doar 5 puncte acumulate în primele 7 etape din SuperLiga, FCSB se află doar pe poziția a 12-a. Deși au trecut puține runde, diferența dintre primul loc, Universitatea Craiova, și roș-albaștri este una imensă, de 14 puncte. Bilanțul echipei patronate de Gigi Becali în campionat este unul horror, cu o victorie, 4 înfrângeri și 2 rezultate de egalitate.

ADVERTISEMENT

Un motiv de îngrijorare e faptul că FCSB a egalat numărul de înfrângeri din sezonul trecut, anume 4. Diferența e că în sezonul trecut au cedat în patru rânduri în 40 de etape, pe când în acest sezon acest bilanț s-a înregistrat doar după 7 runde disputate. Situația nu este una deloc comodă, pentru campioana en-titre urmând returul cu Aberdeen din play-off-ul de calificare UEFA Europa League.

Totuși, FCSB are motive să privească cu optimism situația, întrucât și în sezonul trecut a avut un start similar: în primele 7 etape, echipa a obținut același parcurs – o victorie, 2 remize și 4 înfrângeri, acumulând doar 5 puncte. Din acel moment, campioana României a avut o campanie impresionantă, fără să mai piardă vreun meci până la finalul sezonului, reușind astfel să cucerească titlul.

ADVERTISEMENT
Medicul Flavia Groșan susține că persoanele nevaccinate s-ar îmbolnăvi dacă fac sex cu...
Digi24.ro
Medicul Flavia Groșan susține că persoanele nevaccinate s-ar îmbolnăvi dacă fac sex cu persoane vaccinate anti-Covid

Gigi Becali, sigur de calificarea în „Faza Ligii” Europa League

În ciuda formei slabe din startul acestui sezon, Gigi Becali e sigur de calificarea în „Faza Ligii” Europa League. La o zi după partida tur cu Aberdeen, în cadrul unei conferințe de presă organizată la palat, patronul de la FCSB a declarat că nu are emoții și consideră că echipa sa va trece mai departe de scoțieni.

ADVERTISEMENT
Lamine Yamal a dat
Digisport.ro
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația

„Acesta e un scor de calificare! Nu e neapărat scorul, e diferență de valoare! Poate supăr, dar noi avem niște jucători mai valoroși, iar ei au niște jucători mai muncitori. Probabil au alte metode de antrenament și de alimentație. Ei aleargă mai mult, doar că fotbalul nu e numai pe alergat. Alergatul rezolvă mult, dar trebuie și tehnică.

Dacă Bîrligea este în forma la care a fost aseară, nu ne poate bate nimeni. El marchează goluri! El a făcut aseară cel mai bun meci din viața lui. Să fii tu între 3-4 jucători și să te descurci printre ei, să faci ondulații și să găsești soluție de pasă.

ADVERTISEMENT

Au fost intrări mai tari la Tănase sau Olaru decât cea a lui Cisotti, când a luat roșu. Bine, arbitrul ăla e tralalache, nu mai știa, i-a scos pe ăia cu galben, se vedea că e dezorientat. Dacă era 11 la 11, noi câștigam meciul și aveam probabil 2 goluri diferență și astfel că era gata calificarea. Dar și așa ne calificăm”, a declarat Gigi Becali.

Cum își alină Neluțu Varga durerea după umilințele lui CFR Cluj. Omul de...
Fanatik
Cum își alină Neluțu Varga durerea după umilințele lui CFR Cluj. Omul de afaceri și-a prezentat „colecția” de lingouri: „Sunt 17 cutii a 100 de kilograme de aur”. Foto
La ce meci din play-off-ul Champions League a fost delegat Istvan Kovacs și...
Fanatik
La ce meci din play-off-ul Champions League a fost delegat Istvan Kovacs și ce asistenți are
Cristi Balaj a dezvăluit ce a discutat cu Neluțu Varga, care pregătește o...
Fanatik
Cristi Balaj a dezvăluit ce a discutat cu Neluțu Varga, care pregătește o revoluție la CFR după ce a băgat 50 de milioane de euro în echipă! Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Jucătorii de la FCSB, 'țepuiți' la primele de Europa de Gigi Becali: 'Am...
iamsport.ro
Jucătorii de la FCSB, 'țepuiți' la primele de Europa de Gigi Becali: 'Am primit 120.000 de euro și i-am dat înapoi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!