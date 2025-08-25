Statistică horror pentru FCSB după înfrângerea cu FC Argeș! Roș-albaștrii au egalat un record negativ după doar 7 etape

În ciuda faptului că a dominat copios preț de 70 de minute, FCSB nu a reușit să o învingă pe FC Argeș. Ba din contră, nou-promovata a dat „lovitura” pe finalul partidei de pe „Arena Națională” și astfel că a plecat cu toate punctele la Pitești. Ce record negativ au egalat roș-albaștrii după eșecul din etapa a 7-a din SuperLiga.

Statistică horror pentru FCSB după înfrângerea cu FC Argeș

După ce a început sezonul perfect, roș-albaștrii câștigând Supercupa și obținând o victorie acasă cu Inter Escaldes, FCSB a scăzut inexplicabil turația și a ajuns într-o situație sensibilă. Eliminată din Champions League de Shkendija, echipă din Macedonia de Nord, campioana en-titre nu o duce deloc bine în campionat.

FCSB se află doar pe poziția a 12-a. Deși au trecut puține runde, diferența dintre primul loc, Universitatea Craiova, și roș-albaștri este una imensă, de 14 puncte. Bilanțul echipei patronate de Gigi Becali în campionat este unul horror, cu o victorie, 4 înfrângeri și 2 rezultate de egalitate.

Un motiv de îngrijorare e faptul că FCSB a egalat numărul de înfrângeri din sezonul trecut, anume 4. Diferența e că în sezonul trecut au cedat în patru rânduri în 40 de etape, pe când în acest sezon acest bilanț s-a înregistrat doar după 7 runde disputate. Situația nu este una deloc comodă, pentru campioana en-titre urmând returul cu Aberdeen din play-off-ul de calificare UEFA Europa League.

Totuși, FCSB are motive să privească cu optimism situația, întrucât și în sezonul trecut a avut un start similar: în primele 7 etape, echipa a obținut același parcurs – o victorie, 2 remize și 4 înfrângeri, acumulând doar 5 puncte. Din acel moment, campioana României a avut o campanie impresionantă, fără să mai piardă vreun meci până la finalul sezonului, reușind astfel să cucerească titlul.

Gigi Becali, sigur de calificarea în „Faza Ligii” Europa League

În ciuda formei slabe din startul acestui sezon, . La o zi după partida tur cu Aberdeen, în cadrul unei conferințe de presă organizată la palat, patronul de la FCSB a declarat că nu are emoții și consideră că echipa sa va trece mai departe de scoțieni.

„Acesta e un scor de calificare! Nu e neapărat scorul, e diferență de valoare! Poate supăr, dar noi avem niște jucători mai valoroși, iar ei au niște jucători mai muncitori. Probabil au alte metode de antrenament și de alimentație. Ei aleargă mai mult, doar că fotbalul nu e numai pe alergat. Alergatul rezolvă mult, dar trebuie și tehnică.

Dacă Bîrligea este în forma la care a fost aseară, nu ne poate bate nimeni. El marchează goluri! El a făcut aseară cel mai bun meci din viața lui. Să fii tu între 3-4 jucători și să te descurci printre ei, să faci ondulații și să găsești soluție de pasă.

Au fost intrări mai tari la Tănase sau Olaru decât cea a lui Cisotti, când a luat roșu. Bine, arbitrul ăla e tralalache, nu mai știa, i-a scos pe ăia cu galben, se vedea că e dezorientat. Dacă era 11 la 11, noi câștigam meciul și aveam probabil 2 goluri diferență și astfel că era gata calificarea. Dar și așa ne calificăm”, a declarat Gigi Becali.