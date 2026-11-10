Statistica îi dă fiori lui Manchester United! „Diavolii” ar putea fi condamnați la retrogradare

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Sub conducerea lui (45 de ani), a ajuns deja într-o situație dezastruoasă pentru istoria glorioasă a acestui club în Premier League. După doar zece etape trecute din această ediție de campionat, „diavolii roșii” se află pe locul 18 în clasament, primul retrogradabil, cu doar opt puncte.

Riscă Manchester United cu adevărat să retrogradeze în acest sezon de Premier League?

Gruparea de pe „Old Trafford” este la egalitate de puncte cu Sunderland, ocupanta penultimei poziții, și are doar un punct în plus față de Crystal Palace, formația de pe ultimul loc. Pe de altă parte însă, United se află în prezent la doar un punct și de primele poziții care asigură salvarea de la retrogradare în Premier League, respectiv pozițiile 17 și 16, ocupate în acest moment de Coventry City și Nottingham Forest, fiecare având câte nouă puncte.

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În schimb, echipa antrenată încă de Michael Carrick nu a mai câștigat în campionat de nu mai puțin de opt etape, adică tocmai din runda cu numărul 2. Atunci, „diavolii” au învins Ipswich Town pe teren propriu cu scorul de 5-2. De altfel, acesta a rămas și singurul succes stagional obținut până acum. Iar din acel moment și până în prezent au fost înregistrate cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Cel mai recent, , scor 4-4, după ce a fost condusă cu 0-2 și 2-4 și a evitat înfrângerea grație golurilor marcate de Zirkzee în minutul 90+2 și Dorgu în minutul 90+6. Nici în Champions League lucrurile nu au mers bine până acum în acest sezon pentru fosta campioană a Angliei și a Europei.

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Bilanț de coșmar pentru Manchester United după primele 10 etape din Premier League

În afară de revenirea de senzație și victoria cu AS Roma, scor 3-2, Manchester United a mai câștigat, tot pe teren propriu, cu Sabah Baku, 4-0, și a pierdut în deplasare cu Atletico Madrid, scor 0-2, respectiv împotriva lui Como, scor 1-4. Mai mult, echipa lui Carrick a și fost deja eliminată din Cupa Ligii Angliei, fiind învinsă chiar pe teren propriu de Brighton, scor 2-3, după ce a condus cu 2-0 după doar nouă minute de joc.

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Așadar, în mod mai mult decât evident, un sezon pur și simplu de coșmar pentru Manchester United până acum, pe toate planurile. Și în acest context bineînțeles că s-a pus deja de mai multe ori problema ca Michael Carrick să fie demis. Iar dacă până în prezent a scăpat de câteva ori de acest deznodământ, pare că sunt șanse foarte mari ca acum, cu ocazia acestei pauze internaționale, fostul mijlocaș să nu mai fie la fel de norocos.

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Asta în primul rând pentru că la United spectrul retrogradării din Premier League s-a transformat deja din glumă din partea rivalilor în temere destul de justificată. Iar în acest sens jurnaliștii de la au prezentat o statistică menită să îi înspăimânte și mai mult pe suporteri în primul rând, dar și pe proprietari, antrenori și jucători.

Care este statistica ce le dă fiori celor de la Manchester United

Mai exact, este vorba despre faptul că, în ultimele cinci sezoane întregi disputate de la finalul pandemiei de Covid-19, dintre cele 15 echipe aflate pe locuri de retrogradare în Premier League după primele zece etape, deci așa cum este acum cazul celor de la Manchester United, nu mai puțin de 11 formații au încheiat stagiunile respective retrogradând în Championship. Așadar, în mod evident, doar 4 grupări au reușit în cele din urmă să se salveze.

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Rămâne bineînțeles acum de văzut ce se va întâmpla totuși cu Manchester United în acest sezon de Premier League. În mod normal, „diavolii” ar trebui în principiu să fie capabili să evite un astfel de scenariu terifiant pentru ei, întrucât în ceea ce îi privește este vorba totuși despre un club care beneficiază de fotbaliști de talie mondială, dar și în continuare de un buget mai mult decât semnificativ, ceea ce în linii mari nu se putea spune la momentele respective despre echipele incluse în statistica de mai sus.