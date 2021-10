Statistica incredibilă a lui Timo Werner: mai multe goluri anulate decât validate în tricoul lui Chelsea: “M-am săturat să celebrez degeaba”

Deși se bucură în continuare de încrederea deplină a lui Thomas Tuchel, Timo Werner nu izbutește nici în acest debut de sezon să rupă „blestemul” în tricoul lui Chelsea. Aproape de fiecare dată când găsește drumul spre poarta adversă, arbitrul îi anulează golul, pe baza imaginilor furnizate de sistemul VAR.

Așa a ajuns atacantul german să doboare un record negativ cu care nu s-a mai confruntat niciun jucător până acum. Concret, vorbim despre 16 reușite care i-au fost refuzate, din varii motive, în cele aproape 16 luni petrecute pe Stamford Bridge.

În schimb, : cu Aston Villa, în Cupa Ligii Angliei (n.r. decis în urma loviturilor de departajare) și în meciul de campionat câștigat în acest weekend pe teren propriu, scor 3-1, cu Southampton.

Timo Werner, campionul golurilor anulate. 16 reușite i-au fost refuzate de VAR

„Am sperat că nu voi continua în felul acesta. E frustrant să înscrii, să celebrezi cu fanii, apoi să mergi la mijlocul terenului și să afli că reușita este anulată. M-am săturat să celebrez degeaba.

De 16 ori într-un an? E greu, dar nu am ce face, trebuie să merg mai departe. În prima repriză (n.r. a meciului cu Southampton) am retrăit într-un singur meci povestea întregii mele cariere la Chelsea.

Nu era atât de clar, din moment ce arbitrului i-a luat ceva timp să decidă. Poate 50/50. Trebuie să acceptăm cu toții situația.

Sunt fericit că am reușit să înscriu până la urmă și am câștigat meciul. Asta e tot ce contează în momentul de față”, a declarat Timo Werner imediat după fluierul final al partidei cu Southampton.

Chiar înaintea pauzei, acesta a avut parte de cel de-al 16-lea , pentru un presupus fault comis de Azpilicueta asupra lui Kyle Walker-Peters. În minutul 84 avea să vină, însă, prima sa reușită din actualul sezon competițional, după o centrare de manual a spaniolului.

Thomas Tuchel, mulțumit după victoria cu Southampton: „Am făcut un meci foarte bun”

În altă ordine de idei, chiar dacă admite că reușitele elevilor săi au venit mai târziu decât s-ar fi așteptat, Thomas Tuchel a ținut să-i felicite pentru jocul prestat în această etapă de campionat, venită imediat după eșecul cu Juventus din Champions League.

„O victorie absolut meritată, pentru că am făcut un meci foarte bun. E adevărat, am fi putut marca mai devreme, am fi putut închide tabela încă din prima repriză, dar așa a fost să fie. Am meritat să câștigăm.

În repriza secundă adversarul a trecut la un sistem cu cinci apărători și ne-a fost destul de greu să găsim spații și să ne adaptăm la un astfel de joc. Aceasta a fost adevărata provocare”, a spus tehnicianul german.