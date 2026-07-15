Statistică incredibilă la Atlanta! Anglia – Argentina, istorie negativă la Campionatul Mondial

Anglia și Argentina s-au duelat miercuri seară la Atlanta în semifinalele Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Jocul din prima repriză a fost unul extrem de intens, cu intrări la limită, dar și foarte tactic, deci închis. În consecință, nu a produs aproape deloc ocazii periculoase de poartă.
Astfel, în acest context a fost bifată o bornă negativă istorică la această competiție. Concret, potrivit Opta Joe, acesta a fost primul meci de când au început să se facă astfel de măsurători, adică din 1966, la ediția câștigată chiar de Anglia pe teren propriu, în care nu s-a înregistrat nici măcar un șut spre poartă până în minutul 30.
Interesant de remarcat este că precedentul record din acest punct de vedere a fost setat tot la ediția în curs și tot de către Anglia, chiar la partida din sferturile de finală contra Norvegiei. Atunci, nu s-a tras spre poartă de către niciuna dintre cele două echipe până în minutul 29.
30 – England v Argentina is the first FIFA World Cup match on record (since 1966) not to see a single shot in the first 30 minutes. Indeed, the previous record for longest wait for a shot was England’s last game against Norway (29th min).
Cagey. pic.twitter.com/06nQhWQrEq
— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026
Până la pauză, s-a ajuns în cele din urmă la trei șuturi trimise de cele două echipe spre poarta adversă, două expediate de Argentina și unul în contul Angliei. În schimb, niciuna dintre aceste încercări nu a prins spațiul porții. Astfel, coeficientul de goluri așteptate aferent primei reprize a fost unul cu adevărat șocant pentru un meci de un asemenea nivel.
Mai exact, Anglia a înregistrat doar 0.05, iar Argentina chiar și mai puțin, respectiv 0.03. La capitolul cornere scorul a fost egal, 1-1, iar la cartonașe galbene la fel. La capitolul posesie, naționala lui Lionel Messi a avut avantaj la pauză, 56% față de 44%.