Statistică incredibilă la Atlanta! Anglia – Argentina, istorie negativă la Campionatul Mondial

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Anglia și Argentina s-au duelat miercuri seară la Atlanta în semifinalele Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Jocul din prima repriză a fost unul extrem de intens, cu intrări la limită, dar și foarte tactic, deci închis. În consecință, nu a produs aproape deloc ocazii periculoase de poartă.

Bornă istorică negativă atinsă în prima repriză a meciului Anglia – Argentina

Astfel, în acest context a fost bifată o bornă negativă istorică la această competiție. Concret, potrivit Opta Joe, acesta a fost primul meci de când au început să se facă astfel de măsurători, adică din 1966, la ediția câștigată chiar de Anglia pe teren propriu, în care nu s-a înregistrat nici măcar un șut spre poartă până în minutul 30.

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Interesant de remarcat este că precedentul record din acest punct de vedere a fost setat tot la ediția în curs și tot de către Atunci, nu s-a tras spre poartă de către niciuna dintre cele două echipe până în minutul 29.

30 – England v Argentina is the first FIFA World Cup match on record (since 1966) not to see a single shot in the first 30 minutes. Indeed, the previous record for longest wait for a shot was England’s last game against Norway (29th min). Cagey. — OptaJoe (@OptaJoe)

Cum a arătat statistica la pauza meciului Anglia – Argentina

Până la pauză, s-a ajuns în cele din urmă la trei șuturi trimise de cele două echipe spre poarta adversă, În schimb, niciuna dintre aceste încercări nu a prins spațiul porții. Astfel, coeficientul de goluri așteptate aferent primei reprize a fost unul cu adevărat șocant pentru un meci de un asemenea nivel.

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Mai exact, Anglia a înregistrat doar 0.05, iar Argentina chiar și mai puțin, respectiv 0.03. La capitolul cornere scorul a fost egal, 1-1, iar la cartonașe galbene la fel. La capitolul posesie, naționala lui Lionel Messi a avut avantaj la pauză, 56% față de 44%.

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