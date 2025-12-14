Statistica înfiorătoare a Norvegiei înaintea finalei CM 2025 la handbal feminin. De când nu au mai pierdut nordicele un meci oficial

ADVERTISEMENT

Norvegia, campioana olimpică și europeană en-titre, s-a calificat în finala Campionatului Mondial după ce a trecut, fără emoții, de Olanda, scor 35-25. În ultimul act, nordicele sunt, clar, favorite în fața Germaniei, ținând cont și de statistica înfiorătoare a echipei lui Ole Gustav Gjekstad.

De câte zile nu a mai pierdut Norvegia un meci oficial

Mai exact, Norvegia nu a mai pierdut o partidă oficială de peste 500 de zile. Ultimul eșec al nordicelor datează de la Jocurile Olimpice 2024, care au avut loc la Paris. Pe 25 iulie, erau învinse de Suedia, scor 28-32. De altfel, actuala reprezentativă a lui Ole Gustav Gjekstad are o singură înfrângere în ultimii doi ani.

După victoria clară cu Olanda, disputată în Ahoy Arena din Rotterdam, . Duminică, în fața Germaniei, are posibilitatea să câștige a 5-a medalie de aur. În finala mică a Campionatului Mondial 2025, se vor întâlni Franța și Olanda.

508 zile au trecut de la ultima înfrângerea a Norvegiei într-un meci oficial

Ce cotă avea Norvegia înainte de startul CM 2025 că va câștiga trofeul

Înainte de startul turneului, la casele de pariuri, Norvegia era principala favorită la câștigarea trofeului. Nordicele, campioane mondiale în 1999, 2011, 2015 și 2021 aveau o cotă de 1,85 pentru o nouă coroană. Erau urmate de Danemarca (5,50) și Franța (6,00).

Norvegia și-a respectat blazonul și a ajuns în marea finală la , unde va întâlni Germania. Duminică, trupa lui Ole Gustav Gjekstad este favorită certă. Are cotă 1,15 la victorie, în timp ce nemțoaicele au 8,10 în cazul unui succes.

Și-a demolat toate adversarele la CM 2025

Înainte de finala împotriva Germaniei, Norvegia a câștigat toate cele opt meciuri la o diferență de cel puțin nouă goluri.

„Cred că a fi într-o altă finală înseamnă mult, de aceea am venit aici, să fim mereu în top, iar pentru mine, atâta timp cât echipa este atât de bună, nu mă voi opri și există jucătoare noi, însetate de trofee, care vin în ascensiune. Avem și experiență și am arătat că suntem o echipă bună”, spune fundașul dreapta al Norvegiei, Nora Mork.

Ascensiunea Norvegiei în vârf în ultimii 26 de ani a fost cu totul specială. Echipa nordică a avut doar trei antrenori din 1994 – Marit Breivik, Thorir Hergeirsson și Ole Gustav Gjekstad – acesta din urmă preluând conducerea în 2025 și conducând acum echipa pentru prima dată într-o competiție internațională majoră.