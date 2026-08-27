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în super-grupa de Europa League după ce a remizat pe teren propriu, în partida tur, împotriva celor de la Ararat-Armenia, scor 1-1. Oltenii porneau din postura de mari favoriți, dar au suferit chiar și pentru acest rezultat de egalitate.

Istoria nu este de partea Universității Craiova

Istoricul european al Universității Craiova, fără a intra în disputa identitară, arată că este pentru a șasea oară când oltenii remizează în partida tur, pe teren propriu, într-o dublă europeană.

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Din cinci încercări deja tranșate, formația din Bănie a reușit o singură dată să se califice în deplasare după un asemenea deznodământ. Se întâmpla în sezonul 2001/2002 al unei competiții care nici nu mai există – Cupa UEFA Intertoto, împotriva unor albanezi anonimi.

În schimb, a cedat patru astfel de „duble”, împotriva celor de la Dinamo Kiev, Dinamo Minsk, Pobeda Prilep și – ultima oară – Hapoel Beer Sheva.

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Rupe Craiova blestemul?

Așadar, o calificare în Armenia ar fi doar a doua oară în istoria clubului când se obține o calificare în retur, după o remiză în primul joc, disputat pe terenul formației din Craiova.

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Totodată, ar fi prima dată când Oltenia va avea echipă în super-grupa de Europa League, după ce în stagiunea precedentă .

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Sezonul 1985/1986, în turul doi din Cupa Cupelor: Universitatea Craiova a remizat acasă cu ucrainenii de la Dinamo Kiev, scor 2-2, apoi a pierdut în deplasare cu 0-3. ❌

Sezonul 1995/1996, în runda preliminară din Cupa UEFA: Craiova a terminat la egalitate cu bielorușii de la Dinamo Minsk, scor 0-0. Același scor s-a înregistrat și în retur, dar formația din Minsk s-a impus la penalty-uri, scor 3-1. ❌

Sezonul 2000/2001, în runda preliminară din Cupa UEFA: oltenii au remizat acasă, scor 1-1, contra nord-macedonenilor de la Pobeda Prilep, dar în retur au pierdut la limită, scor 0-1. ❌

Sezonul 2001/2002, în primul tur al Cupei Intertoto: Craiova a remizat acasă, scor 3-3, contra albanezilor de la Bylis, apoi s-a impus în deplasare cu 1-0. ✅

Sezonul 2022/2023, în play-off-ul Conference League: Universitatea Craiova a terminat la egalitate meciul tur, acasă, cu israelienii de la Hapoel Beer Sheva, scor 1-1, apoi a remizat în deplasare, scor 2-2, și a pierdut la lovituri de la 11 metri, scor 3-4. ❌

Premieră pentru Ararat-Armenia

Indiferent care va fi deznodământul dublei cu Universitatea Craiova, pentru Ararat-Armenia va fi o premieră: va fi pentru prima dată prezentă într-o grupă europeană, fie ea Europa League sau Conference League.

Pentru clubul înființat în 2017, este a șaptea oară când evoluează în preliminariile competițiilor europene.