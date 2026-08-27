Universitatea Craiova și-a complicat foarte mult ecuația calificării în super-grupa de Europa League după ce a remizat pe teren propriu, în partida tur, împotriva celor de la Ararat-Armenia, scor 1-1. Oltenii porneau din postura de mari favoriți, dar au suferit chiar și pentru acest rezultat de egalitate.
Istoricul european al Universității Craiova, fără a intra în disputa identitară, arată că este pentru a șasea oară când oltenii remizează în partida tur, pe teren propriu, într-o dublă europeană.
Din cinci încercări deja tranșate, formația din Bănie a reușit o singură dată să se califice în deplasare după un asemenea deznodământ. Se întâmpla în sezonul 2001/2002 al unei competiții care nici nu mai există – Cupa UEFA Intertoto, împotriva unor albanezi anonimi.
În schimb, a cedat patru astfel de „duble”, împotriva celor de la Dinamo Kiev, Dinamo Minsk, Pobeda Prilep și – ultima oară – Hapoel Beer Sheva.
Așadar, o calificare în Armenia ar fi doar a doua oară în istoria clubului când se obține o calificare în retur, după o remiză în primul joc, disputat pe terenul formației din Craiova.
Totodată, ar fi prima dată când Oltenia va avea echipă în super-grupa de Europa League, după ce în stagiunea precedentă Universitatea a evoluat în super-grupa de Conference League.
Indiferent care va fi deznodământul dublei cu Universitatea Craiova, pentru Ararat-Armenia va fi o premieră: va fi pentru prima dată prezentă într-o grupă europeană, fie ea Europa League sau Conference League.
Pentru clubul înființat în 2017, este a șaptea oară când evoluează în preliminariile competițiilor europene.