Statistica le dă fiori celor de la FCSB! Ce au în comun cu rivalii de la Dinamo în sezonul unicei retrogradări

Continuă dezastrul la FCSB. R , iar la finalul acestei etape pot ajunge pe locul 14, cu doar şapte puncte adunate în primele zece runde din SuperLiga.

Statistica le dă fiori celor de la FCSB! Parcurs similar cu Dinamo în sezonul unicei retrogradări

Statistica le dă fiori roş-albaştrilor pentru că prestaţia din primele 10 etape seamănă izbitor cu cea a lui Dinamo din sezonul 2021-2022, când echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare a bifat unica retrogradare din istorie.

Atunci, Dinamo a adunat şase puncte în primele 10 etape graţie victoriilor cu Voluntari şi Academica Clinceni. „Câinii” au intrat apoi în criză, suferind şapte înfrângeri consecutive în SuperLiga.

Parcurs Dinamo în primele 10 etape din sezonul 2021-2022 (al retrogradării):

Dinamo – Voluntari 3-2 FC U Craiova – Dinamo 1-0 Dinamo – Academica Clinceni 3-1 Chindia Târgovişte – Dinamo 1-0 Dinamo – Mioveni 0-1 Farul – Dinamo 3-0 Dinamo – FC Argeş 0-2 FCSB – Dinamo 6-0 Dinamo – Botoşani 1-2 Universitatea Craiova – Dinamo 5-0

Spre deosebire de FCSB, Dinamo era atunci în insolvenţă şi într-o criză financiară profundă, după dezastrul lăsat în club de managementul Cortacero. Însă la FCSB rezultatele sunt inexplicabile în condiţiile în care banii sunt la zi, iar lotul este cel mai valoros din SuperLiga.

Parcursul FCSB-ului în primele 10 etape din sezonul 2025-2026:

FCSB – Hermannstadt 1-1 Petrolul – FCSB 0-1 FCSB – Farul 1-2 Dinamo – FCSB 4-3 FCSB – Unirea Slobozia 0-1 Rapid – FCSB 2-2 FCSB – FC Argeş 0-2 CFR Cluj – FCSB 2-2 Csikszereda – FCSB 1-1 FC Botoşani – FCSB 3-1

Play-off-ul, un obiectiv din ce în ce mai îndepărtat!

FCSB excela în precedentele sezoane în apărare, dar în actuala stagiune formaţia lui Charalambous a încasat gol în nouă dintre cele zece etape. Coincidenţă sau nu, singurul meci în care FCSB nu a luat gol a şi câştigat.

Evident, în ciuda debutului dezastruos de sezon, FCSB nu este în situaţia celor de la Dinamo în sezonul 2021-2022 şi nu se va pune problema retrogradării. Dar, în condiţiile în care s-au consumat 10 etape până acum, adică o treime din totalul sezonului regulat.

