Statistica nemiloasă înainte de derby-ul de pe Voyo dintre Manchester United și Manchester City! Cum își surclasează rivala trupa lui Pep Guardiola

Manchester United urmează să primească vizita rivalei din oraș, Manchester City, într-un meci transmis pe Voyo, sâmbătă, de la ora 14:30, iar o statistică arată diferența îngrijorătoare dintre cele două grupări.
17.01.2026 | 08:45
Manchester City o domină pe Manchester United înainte de duelul direct
Spectacolul din Premier League revine în acest weekend cu etapa numărul 22, una în care capul de afiș este duelul dintre Manchester United și Manchester City, ce va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30, în direct pe Voyo.

Manchester United a reușit să aibă un sezon mai bun față de cel trecut și pare că s-ar putea implica în lupta pentru un loc de Champions League, însă tot este o distanță valorică față de rivala din oraș, Manchester City, care se lupta pentru câștigarea campionatului.

Cele două se vor afla față în față sâmbătă, într-un duel din etapa cu numărul 22, de la ora 14:30, partidă ce va fi în direct pe Voyo. Într-un prim 11 combinat dintre jucătorii ambelor formații, Manchester City domină clar, conform notelor date de statisticienii de la WhoScored. Fotbaliștii lui Pep Guardiola au performat mai bine în actuala stagiune și lasă un singur loc pentru un jucător de la Manchester United.

Bruno Fernandes își face loc printre starurile de la Manchester City

Astfel, cel mai bun prim 11 combinat dintre cele două echipe cuprinde următorii jucători. Pentru postul de portar este Gianluigi Donnarumma, apărarea e formată, de la dreapta la stânga, din Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly, iar abia la mijlocul terenului găsim un jucător de la Manchester United, pe Bruno Fernandes, care formează un trio cu Nico Gonzalez și Phil Foden.

În atac nu avea cum să lipsească Erling Haaland, golgheterul la zi al campionatului englez, flancat de colegii săi, Jeremy Doku și noul transfer al „cetățenilor”, Antoine Semenyo. Interesant este însă că media notelor îl face pe Bruno să fie al doilea, după atacantul norvegian, aspect care arată diferența dintre evoluțiile portughezului și cele ale colegilor săi.

Programul etapei 22 din Premier League

  • Manchester United vs Manchester City, sâmbătă, ora 14:30, în direct pe Voyo
  • Sunderland vs Crystal Palace, sâmbătă, ora 17:00, în direct pe Voyo
  • Chelsea vs Brentford, sâmbătă, ora 17:00, în direct pe Voyo
  • Liverpool vs Burnley, sâmbătă, ora 17:00, în direct pe Voyo
  • Tottenham vs West Ham, sâmbătă, ora 17:00, în direct pe Voyo
  • Leeds United vs Fulham, sâmbătă, ora 17:00, în direct pe Voyo
  • Nottingham Forest vs Arsenal, sâmbătă, ora 19:30, în direct pe Voyo
  • Wolverhampton vs Newcastle United, duminică, ora 16:00, în direct pe Voyo
  • Aston Villa vs Everton, duminică, ora 18:30, în direct pe Voyo
  • Brighton vs Bournemouth, luni, ora 22:00, în diret pe Voyo
