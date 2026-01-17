Statistica nemiloasă înainte de derby-ul de pe Voyo dintre Manchester United și Manchester City! Cum își surclasează rivala trupa lui Pep Guardiola

ADVERTISEMENT

Spectacolul din revine în acest weekend cu etapa numărul 22, una în care capul de afiș este duelul dintre Manchester United și Manchester City, ce va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30, în direct pe Voyo.

Manchester City o domină pe Manchester United înainte de meciul direct

Manchester United a reușit să aibă un sezon mai bun față de cel trecut și pare că s-ar putea implica în lupta pentru un loc de Champions League, însă tot este o distanță valorică față de rivala din oraș, Manchester City, care se lupta pentru câștigarea campionatului.

Cele două se vor afla față în față sâmbătă, într-un duel din etapa cu numărul 22, de la ora 14:30, partidă ce va fi în direct pe Voyo. Într-un prim 11 combinat dintre jucătorii ambelor formații, Manchester City domină clar, conform notelor date de statisticienii de la WhoScored. Fotbaliștii lui Pep Guardiola au performat mai bine în actuala stagiune și lasă un singur loc pentru un jucător de la Manchester United.

Bruno Fernandes își face loc printre starurile de la Manchester City

Astfel, cel mai bun prim 11 combinat dintre cele două echipe cuprinde următorii jucători. Pentru postul de portar este Gianluigi Donnarumma, apărarea e formată, de la dreapta la stânga, din Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly, iar abia la mijlocul terenului găsim un jucător de la Manchester United, pe Bruno Fernandes, care formează un trio cu Nico Gonzalez și Phil Foden.

În atac nu avea cum să lipsească Erling Haaland, golgheterul la zi al campionatului englez, flancat de colegii săi, Jeremy Doku și noul transfer al „cetățenilor”, . Interesant este însă că media notelor îl face pe Bruno să fie al doilea, după atacantul norvegian, aspect care arată diferența dintre evoluțiile portughezului și cele ale colegilor săi.

Manchester Derby Combined XI. 🔴 🔵 Almost all blue – 10 City players, 1 United. 😳 — WhoScored (@WhoScored)

