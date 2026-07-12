Statistica pe care nici Leo Messi nu o poate contesta! De ce e Argentina favorita arbitrilor la CM 2026

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În legătură cu Argentina multă lume susține în prezent că ar fi favorita arbitrilor la Campionatul Mondial, nu doar la ediția în curs, ci mai ales la cea precedentă, din 2022 din Qatar, atunci când naționala lui Lionel Messi a reușit să câștige marele trofeu. Recent, echipa sud-americană a devenit prima din istoria Mondialului care a primit 8 penalty-uri în ultimele 12 meciuri jucate la Mondial.

Care este statistica ce arată că Argentina e favorita arbitrilor la Campionatul Mondial

S-a întâmplat la partida din optimile de finală contra Egiptului, câștigată de argentinieni în mod dramatic în prelungirile celor 90 de minute, scor 3-2, ei revenind după ce au fost conduși cu 2-0. Atunci, Messi a ratat însă lovitura de la 11 metri primită în prima repriză, la scorul de 1-0 pentru egipteni.

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Așadar, la momentul respectiv , plus cele cinci de până atunci de la ediția în curs. În 2022 în Qatar, Argentina a beneficiat de cinci lovituri de pedeapsă, două în faza grupelor și câte una în sferturi, semifinale și finală. Iar acum, până în optimile de finală, avusese parte de trei penalty-uri, două în faza grupelor și unul în optimi, și unul transformat de Lautaro Martinez.

Controverse uriașe după victoria din optimi cu Egipt, și nu numai

Ulterior, după ce a trecut de Egipt, Astfel, În cealaltă semifinală După partida cu Elveția, în spațiul public a apărut o statistică ce are menirea de a arăta că argentinienii nu au avut parte de anumite avantaje doar când vine vorba despre penalty-urile primite, ci și din perspectiva intervențiilor VAR asupra unor faze la care s-ar fi impus sancționarea unor „infracțiuni” anterioare, fie că a fost cazul de anularea unor goluri din diferite motive sau de posibila acordare a unui cartonaș roșu, dar și de offside-uri, confirmate sau întoarse.

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Așadar, luându-se în calcul doar cele 8 echipe care au ajuns în sferturile de finală la ediția în curs de Campionat Mondial, și analizându-se doar meciurile din faza grupelor până la optimile de finală, pe un „eșantion” de 100 de „infracțiuni” comise și împotrivă, a reieșit că Argentina a avut parte de cel mai mare procentaj în favoarea sa la acest capitol, cu 6.7% intervenții favorabile la fazele împotriva sa și 0.0% intervenții la fazele în favoarea sa.

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Argentina, pe primul loc în clasamentul procentelor deciziilor de arbitraj întoarse în favoarea sa

Așadar, în mod evident, per total argentinienii au avut o rată de succes pozitivă din această perspectivă, de 6.7%. La acest capitol, naționala lui a fost urmată de Spania, cu +2.6%, Franța, +1.7%, Belgia, +1.3%, și Elveția, cu +0.7%. Echipele cu bilanț negativ au fost Norvegia, cu -0.2%, Maroc, cu -0.9%, și Anglia, cu -1.5%. De menționat în acest context este și că în această analiză au fost luate în calcul doar fazele la care deciziile inițiale din teren au fost întoarse după intervenția VAR, inclusiv când vine vorba despre offside-uri.

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