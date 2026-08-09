U Craiova, fix ca FCSB! Statistica șocantǎ ce dă fiori Bǎniei: start dezastruos ca al trupei lui Gigi Becali din sezonul trecut!

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Universitatea Craiova nu traversează cea mai bună perioadă, iar începutul actualului sezon începe să semene periculos de mult cu cel avut de FCSB în stagiunea precedentă. Campioana României a pierdut deja două dintre primele patru partide din Superliga și a fost eliminată din preliminariile Champions League. Exact același lucru l-au pățit și roș-albaștrii cu un an în urmă!

Comparația care le dă fiori oltenilor! Universitatea Craiova calcă pe urmele FCSB

Oltenii au început sezonul din campionat cu o victorie categorică, 4-0 cu UTA. A urmat însă primul duș rece. Universitatea Craiova a fost învinsă cu 5-1 de Dinamo, pe Arena Națională. Echipa din Bănie a răspuns cu un nou 4-0, de această dată împotriva Petrolului, însă etapa a patra a adus încă un eșec.

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Rezultatele Craiovei în primele 4 etape din SuperLiga, sezonul 2026-2027:

U. Craiova 4-0 UTA

Di namo 5-1 Craiova

U. Craiova 4-0 Petrolul

U. Craiova 0-1 FC Argeș

, FCSB a avut, la rândul său, mari probleme în debutul campionatului. Roș-albaștrii au început cu un egal, 1-1 cu Hermannstadt, după care au obținut prima victorie, 1-0 împotriva Petrolului. Au urmat două înfrângeri consecutive. Farul s-a impus cu 2-1 în fața FCSB, iar Dinamo a câștigat spectaculos derby-ul de pe Arena Națională, scor 4-3.

Rezultatele FCSB-ului în primele 4 etape din SuperLiga, sezonul 2025-2026:

Hermannstadt 1-1 FCSB

Petrolul 0-1 FCSB

FCSB 1-2 Farul

Dinamo 4-3 FCSB

Există asemănări evidente. Ambele formații au început sezonul din postura de campioane, ambele au pierdut două dintre primele patru partide și ambele au suferit câte un eșec dur în fața lui Dinamo. În plus, problemele din campionat au venit în paralel cu meciurile extrem de importante din cupele europene.

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Paralela continuă și în Europa. FCSB a început sezonul european 2025-2026 în preliminariile Champions League. Roș-albaștrii au trecut cu emoții de Inter Escaldes, după 3-1 la București și 1-2 în retur, dar aventura în cea mai importantă competiție europeană s-a terminat în turul următor. Shkendija a câștigat ambele partide cu FCSB, 1-0 și 2-1, iar campioana României a fost trimisă în preliminariile Europa League.

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Rezultatele FCSB în primele două tururi europene, sezonul 2025-2026:

FCSB 3-1 Inter Escaldes (turul 1 UCL)

(turul 1 UCL) Inter Escaldes 2-1 FCSB (turul 1 UCL)

(turul 1 UCL) Shkendija 1-0 FCSB (turul 2 UCL)

(turul 2 UCL) FCSB 1-2 Shkendija (turul 2 UCL)

(turul 2 UCL) FCSB 3-2 Drita (turul 3 EL)

(turul 3 EL) Drita 1-3 FCSB (turul 3 EL)

Universitatea Craiova a avut parte de un scenariu asemănător în această vară. Oltenii au fost eliminați de Levski Sofia din preliminariile Champions League și au coborât în Europa League. Acolo, campioana României a remizat, 1-1, în prima manșă cu KuPS, iar calificarea se va decide pe „Ion Oblemenco”.

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Rezultatele Craiovei în primele două tururi europene, sezonul 2026-2027:

ML Vitebsk 1-4 Universitatea Craiova (turul 1 UCL)

(turul 1 UCL) Universitatea Craiova 1-0 ML Vitebsk (turul 1 UCL)

(turul 1 UCL) Levski Sofia 1-0 Universitatea Craiova (turul 2 UCL)

(turul 2 UCL) Universitatea Craiova 2-2 Levski Sofia (turul 2 UCL)

(turul 2 UCL) KuPS 1-1 Universitatea Craiova (turul 3 EL)

(turul 3 EL) Universitatea Craiova – KuPS, 13.08.2026 (turul 3 EL)

Alarmă în Bănie după doar patru etape! Craiova retrăiește coșmarul FCSB

Diferența importantă este că Universitatea Craiova stă, în acest moment, ceva mai bine decât FCSB în urmă cu un an. Oltenii au șase puncte după patru etape, față de cele patru strânse atunci de bucureșteni. În plus, Craiova are în continuare șansa de a rămâne în cursa pentru grupele Europa League.

Pentru olteni urmează acum o perioadă extrem de importantă. Returul cu KuPS poate schimba complet atmosfera din Bănie, în timp ce, în Superliga, campioana trebuie să oprească rapid seria pașilor greșiți. În urmă cu un an, FCSB nu a reușit să facă acest lucru la timp, iar deznodământul este unul pe care Universitatea Craiova cu siguranță nu vrea să îl repete.