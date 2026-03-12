Statistică surprinzătoare înainte de Universitatea Craiova – FC Argeș. Detaliul care anunță un meci complicat pentru liderul SuperLigii

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova debutează în play-off-ul din SuperLiga vineri seară, de la ora 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco, împotriva formației FC Argeș Pitești. Oltenii intră în faza decisivă a campionatului de pe primul loc, însă startul nu se anunță deloc simplu: piteștenii au avut una dintre cele mai solide apărări din sezonul regular.

FC Argeș, defensivă de „fier“ în sezonul regular

Deși a intrat în play-off de pe poziția a șasea, FC Argeș a impresionat în sezonul regular prin organizarea defensivă. Piteștenii nu au primit gol în 14 dintre cele 30 de meciuri, o statistică ce arată cât de greu pot fi desfăcuți în apărare.

Practic, în aproape jumătate dintre partidele disputate în campionatul regular, Argeșul a reușit să păstreze poarta intactă. Totuși, la capitolul goluri primite, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, cu câte 27 de goluri încasate, stau mai bine în acest sezon.

Universitatea Craiova are un avantaj important în confruntările directe din acest sezon: a reușit să o învingă de două ori pe FC Argeș! Pe lângă cele două înfrângeri suferite în fața Craiovei, piteștenii au mai pierdut de două ori doar în fața celor de la Rapid București.

Un alt detaliu statistic important pentru olteni este că echipa din Bănie este singura formație din play-off care nu a pierdut niciun meci în sezonul regular împotriva celorlalte adversare din această fază a competiției.

Cât costă biletele la Universitatea Craiova – FC Argeș

, iar suporterii au la dispoziție mai multe variante, în funcție de zona din stadion din care vor să urmărească partida.

Pentru cei care aleg să stea în Peluza Nord, alături de galerie, prețul unui bilet este de 30 de lei. În Peluza Sud, fanii trebuie să plătească 45 de lei, în timp ce pentru un loc la Tribuna II prețul ajunge la 60 de lei.

Cei care vor să urmărească meciul dintr-o zonă premium trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. Un bilet la Tribuna VIP costă 150 de lei, iar suporterii care doresc să își asigure și locul de parcare în incinta stadionului pot achiziționa un bilet de parking, disponibil la prețul de 60 de lei.

De asemenea, abonamentele achiziționate pentru sezonul regular rămân valabile și pentru meciurile din play-off, astfel că fanii care și-au asigurat locul pe stadion încă de la începutul stagiunii vor putea intra la partide fără costuri suplimentare.

Universitatea Craiova va avea mai multe absențe importante în prima rundă din play-off

Confruntarea din Giulești, din ultima etapă a sezonului regular, a fost una plină de dueluri tari, fizică, iar oltenii nu s-au ferit să bage piciorul tare la minge. Totuși, arbitrul partidei, Horațiu Feșnic, nu a trecut cu vederea momentele în care a fost depășită limita impusă de regulament și a luat sancțiunile necesare.

Astfel, , primul din play-off, contra celor de la FC Argeș. Anzor Mekvabishvili, David Matei și Tudor Băluță urmează să fie suspendați pentru cumul de cartonașe după ce au fost avertizați la meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova.