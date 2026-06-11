Statistici nebune legate de Cupa Mondială. Cine este jucătorul care are mai multe goluri decât Zidane, Ronaldinho și Rooney împreună

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În cei 96 de ani ai săi, Cupa Mondială de fotbal a oferit publicului din întreaga lume momente unice, care au rămas în istorie. La capitolul statistici, în ultimele decenii doar s-au înregistrat unele de-a dreptul nebune, care continuă să ridice privirile tuturor celor care și le reamintesc sau aud prima dată de ele. De exemplu, un fotbalist german, bun, dar nu unul uriaș, are mai multe goluri la Mondiale decât Zidane, Ronaldinho și Rooney împreună.

Topul celor mai nebune statistici din istoria Cupei Mondiale. Thomas Muller, peste Zidane, Ronaldinho și Rooney la un loc

Pe 11 iunie 2026 începe a 23-a ediție a Cupei Mondiale la Fotbal. În Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, 48 de echipe se vor lupta pentru trofeul care, în istoria de aproape un secol a competiției, a ajuns în vitrina a doar 8 naționale. În ultimele decenii, turneul final global a adus în prim-plan o serie e evenimente care s-au transformat în statistici și recorduri greu sau chiar imposibil de egalat.

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Cel mai lung dintre acestea, unul care acoperă întreaga competiție, vizează Brazilia. , este singura din lume care a participat la toate edițiile Campionatului Mondial, din 1930 până în prezent. În această ierarhie urmează Germania – 20 de participări (includem CM 2026), Argentina – 19, Mexic și Italia – 18 și Franța – 17.

îl vizează pe fostul jucător al lui Bayern și al naționalei Germaniei, Thomas Muller, 36 de ani. Acesta a marcat, în cele 4 participări pe care le-a avut la Mondiale cu Germania (2010, 2014, 2018 și 2022), nu mai puțin de 10 goluri. El a și fost golgheterul turneului în 2010, cu 5 goluri.

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Grație celor 10 goluri marcate, jucătorul care evoluează în prezent în Major League Soccer (MLS), la Vancouver, se poate mândri că este mai ”bun” decât Zidane, Ronaldinho și Rooney. Cei trei uriași jucători din naționalele Franței, Braziliei și Angliei au marcat, împreună, doar 8 goluri în participările lor la Cupele Mondiale. Francezul are 5, sud-americanul 2 și britanicul unul singur.

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Luka Modric, la fel de bun ca Anglia în toată istoria participărilor ei la Cupa Mondială

Poate părea exagerat, însă Luka Modric, 40 de ani, a reușit, alături de Croația, să câștige tot atâtea meciuri eliminatorii câte a adunat Anglia în toată istoria ei. Mai exact, Modric și naționala țării sale au reușit în doar două turnee finale ceea ce Anglia a acumulat în zeci de ani de participări. Mai exact: 6 victorii în meciurile eliminatorii.

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Iată meciurile ”knockout” câștigate de Modric și Croația:

2018 – Optimi – Croația 1-1 Danemarca (3-2 la penalty-uri)

2018 – Sferturi – Croația 2-2 Rusia (4-3 la penalty-uri)

2018 – Semifinale – Croația 2-1 Anglia (după prelungiri)

2022 – Optimi – Croația 1-1 Japonia (3-1 la penalty-uri)

2022 – Sferturi – Croația 1-1 Brazilia (4-2 la penalty-uri)

2022 – Meci pentru locul 3 – Croația 2-1 Maroc

De cealaltă parte, naționala Angliei a câștigat în total 6 meciuri din fazele eliminatorii de la Cupa Mondială de-a lungul întregii ei istorii (inclusiv cele din 1966, când au luat trofeul).

Statistici uluitoare în legătură cu Cafu și Klose

Cupa Mondială îi va avea mereu în filele de istorie pe brazilianul Cafu, 56 de ani și pe germanul Miroslav Klose, 48 de ani. Cei doi au de partea lor două statistic senzaționale. Primul deține performața incredibilă de a fi jucat efectiv în 3 finale de Campionat Mondial consecutive. Fostul fundaș a apărut pe teren în finalele din 1994 (cu Italia), 1998 (cu Franța) și 2002 (cu Germania, rol de căpitan). A câștigat două (1994 și 2002) și a pierdut una (1998). Este un record absolut, recunoscut oficial de cei de la FIFA.

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În ceea ce-l privește pe ”Miro” Klose, acesta este încă golgheterul all-time al Cupelor Mondiale. Germanul are 16 goluri marcate la cele 4 turnee finale la care a fost selecționat. În 2002, în Coreea de Sud și Japonia, a marcat de 5 ori, apoi la el ”acasă”, la CM 2006 a repetat performanța. În 2010, a marcat 4 goluri în Africa de Sud, pentru ca în 2014, când Germania a luat trofeul, Klose să marcheze de 2 ori.