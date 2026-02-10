Sport

Statisticienii au dat verdictul! Doar una dintre FCSB și CFR Cluj prinde play-off-ul. Cum va arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat

Luptă încinsă pentru play-off în Superliga României, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat. Ce șanse mai au FC Argeș, FC Botoșani, U Cluj, CFR Cluj, FCSB, UTA Arad și Oțelul Galați.
Alex Bodnariu
10.02.2026 | 07:00
Statisticienii au dat verdictul Doar una dintre FCSB si CFR Cluj prinde playofful Cum va arata Top 6 in SuperLiga la finalul sezonului regulat
SPECIAL FANATIK
Cum arată clasamentul echipelor cu cele mai mari șanse la play-off. U. Craiova, Dinamo și Rapid, aproape matematic în top 6!
ADVERTISEMENT

Mai sunt doar 4 etape de jucat în sezonul regulat din Superliga României, iar lupta pentru un loc în play-off este mai strânsă ca oricând. Doar 3 echipe nu au emoții în privința calificării în top 6, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova. Statisticienii de la Football Meets Data s-au uitat peste cifre și au întocmit un clasament al formațiilor cu cele mai mari șanse la îndeplinirea acestui obiectiv.

Cum arată clasamentul echipelor cu cele mai mari șanse la play-off. U. Craiova, Dinamo și Rapid, aproape matematic în top 6!

FC Argeș, FC Botoșani, U Cluj, CFR Cluj, FCSB, UTA Arad și Oțelul Galați sunt cele 7 echipe din Superligă care se bat pentru ultimele 3 locuri din play-off. Situația din clasament este una extrem de echilibrată, iar rezultatele din ultimele 4 etape ale sezonului regulat vor fi decisive.

ADVERTISEMENT

Statisticienii au analizat cifrele și programul ultimelor 4 runde și au realizat un clasament extrem de interesant al echipelor cu cele mai mari șanse la calificarea în play-off. Universitatea Craiova este 100% sigură de prezența în top 6, în timp ce Dinamo și Rapid au 99,99% șanse să termine sezonul regulat pe loc de play-off.

FC Argeș, marea favorită la calificarea în play-off! Cum arată situația piteștenilor

Următoarea echipă cu cele mai mari șanse să ajungă în top 6 este FC Argeș. Piteștenii au parte de un sezon de excepție și sunt văzuți de statisticieni cu 66% șanse de calificare în play-off. Echipa antrenată de Bogdan Andone are avantajul unui program accesibil, cel puțin la prima vedere, în ultimele 4 etape.

ADVERTISEMENT
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le...
Digi24.ro
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”

Două echipe din Cluj în play-off!? Cum stau la cifre CFR și Universitatea

De asemenea, CFR Cluj pare că va îndeplini un obiectiv care, la un moment dat, părea imposibil, clasarea pe un loc de top 6 la finalul sezonului regulat. Ardelenii au ajuns la 7 victorii consecutive, iar formația pregătită de Daniel Pancu are, conform analiștilor, 62% șanse să prindă play-off-ul.

ADVERTISEMENT
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”:...
Digisport.ro
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”

Mai mult, am putea vedea două echipe din Cluj în play-off pentru al doilea sezon consecutiv. Și rivalii de la U Cluj sunt favoriți să prindă top 6, având 59% șanse. Totuși, echipa lui Cristiano Bergodi va avea parte de un program infernal în ultimele 4 runde ale sezonului regulat.

În schimb, FC Botoșani, echipa care pentru o lungă perioadă de timp a ocupat prima poziție în ierarhie, pare tot mai departe de calificarea în play-off. Moldovenii trec printr-o perioadă nefavorabilă, deși în ultima rundă au câștigat cu 3-0 în fața celor de la Metaloglobus. Formația lui Leo Grozavu are 57% șanse la un loc în top 6.

ADVERTISEMENT

FCSB, șanse mici să mai prindă play-off-ul. Ar putea fi un sezon de coșmar pentru campioana României!

Marea surpriză din raportul întocmit de statisticieni este FCSB. Campioana en titre este văzută cu doar 41% șanse să ajungă în play-off. Roș-albaștrii au avut parte de o serie de rezultate bune, însă se pare că nu este suficient. Practic, bucureștenii nu mai au voie să facă pași greșiți dacă vor să spere la top 6.

UTA Arad și Oțelul Galați par ieșite din lupta pentru play-off. Cele două echipe au 8%, respectiv 6% șanse la un loc în top 6, iar doar o minune le-ar mai putea ajuta să își îndeplinească obiectivul.

Ștefan Baiaram, exploziv după incidentul de la finalul derby-ului Dinamo – U Craiova:...
Fanatik
Ștefan Baiaram, exploziv după incidentul de la finalul derby-ului Dinamo – U Craiova: „Aceștia sunt fanii dinamoviști. Sunt român, joc la echipa națională! Nu regret nimic”
S-au înțeles! Universitatea Craiova, lovitură în ultima zi de mercato
Fanatik
S-au înțeles! Universitatea Craiova, lovitură în ultima zi de mercato
Înainte de CFR Cluj – Rapid, Bogdan Baratky scrie despre curiosul caz al...
Fanatik
Înainte de CFR Cluj – Rapid, Bogdan Baratky scrie despre curiosul caz al lui Drilon Hazrollaj: „De ce a fost împrumutat Pop și nu el?”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul conducător al Universității Craiova cere sancțiunea lui Baiaram, după scenele reprobabile din...
iamsport.ro
Fostul conducător al Universității Craiova cere sancțiunea lui Baiaram, după scenele reprobabile din derby: 'Lucrurile astea nu se fac'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!