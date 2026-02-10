Statisticienii au dat verdictul! Doar una dintre FCSB și CFR Cluj prinde play-off-ul. Cum va arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat

Mai sunt doar 4 etape de jucat în sezonul regulat din Superliga României, iar lupta pentru un loc în play-off este mai strânsă ca oricând. Doar 3 echipe nu au emoții în privința calificării în top 6, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova. Statisticienii de la Football Meets Data s-au uitat peste cifre și au întocmit un clasament al formațiilor cu cele mai mari șanse la îndeplinirea acestui obiectiv.
FC Argeș, FC Botoșani, U Cluj, CFR Cluj, FCSB, UTA Arad și Oțelul Galați sunt cele 7 echipe din Superligă care se bat pentru ultimele 3 locuri din play-off. Situația din clasament este una extrem de echilibrată, iar rezultatele din ultimele 4 etape ale sezonului regulat vor fi decisive.
Statisticienii au analizat cifrele și programul ultimelor 4 runde și au realizat un clasament extrem de interesant al echipelor cu cele mai mari șanse la calificarea în play-off. Universitatea Craiova este 100% sigură de prezența în top 6, în timp ce Dinamo și Rapid au 99,99% șanse să termine sezonul regulat pe loc de play-off.
Următoarea echipă cu cele mai mari șanse să ajungă în top 6 este FC Argeș. Piteștenii au parte de un sezon de excepție și sunt văzuți de statisticieni cu 66% șanse de calificare în play-off. Echipa antrenată de Bogdan Andone are avantajul unui program accesibil, cel puțin la prima vedere, în ultimele 4 etape.
De asemenea, CFR Cluj pare că va îndeplini un obiectiv care, la un moment dat, părea imposibil, clasarea pe un loc de top 6 la finalul sezonului regulat. Ardelenii au ajuns la 7 victorii consecutive, iar formația pregătită de Daniel Pancu are, conform analiștilor, 62% șanse să prindă play-off-ul.
Mai mult, am putea vedea două echipe din Cluj în play-off pentru al doilea sezon consecutiv. Și rivalii de la U Cluj sunt favoriți să prindă top 6, având 59% șanse. Totuși, echipa lui Cristiano Bergodi va avea parte de un program infernal în ultimele 4 runde ale sezonului regulat.
În schimb, FC Botoșani, echipa care pentru o lungă perioadă de timp a ocupat prima poziție în ierarhie, pare tot mai departe de calificarea în play-off. Moldovenii trec printr-o perioadă nefavorabilă, deși în ultima rundă au câștigat cu 3-0 în fața celor de la Metaloglobus. Formația lui Leo Grozavu are 57% șanse la un loc în top 6.
Marea surpriză din raportul întocmit de statisticieni este FCSB. Campioana en titre este văzută cu doar 41% șanse să ajungă în play-off. Roș-albaștrii au avut parte de o serie de rezultate bune, însă se pare că nu este suficient. Practic, bucureștenii nu mai au voie să facă pași greșiți dacă vor să spere la top 6.
UTA Arad și Oțelul Galați par ieșite din lupta pentru play-off. Cele două echipe au 8%, respectiv 6% șanse la un loc în top 6, iar doar o minune le-ar mai putea ajuta să își îndeplinească obiectivul.