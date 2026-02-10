Statisticienii au dat verdictul! Doar una dintre FCSB și CFR Cluj prinde play-off-ul. Cum va arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat

ADVERTISEMENT

Mai sunt doar 4 etape de jucat în sezonul regulat din Superliga României, iar lupta pentru un loc în play-off este mai strânsă ca oricând. Doar 3 echipe nu au emoții în privința calificării în top 6, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova. Statisticienii de la Football Meets Data s-au uitat peste cifre și au întocmit un clasament al formațiilor cu cele mai mari șanse la îndeplinirea acestui obiectiv.

Cum arată clasamentul echipelor cu cele mai mari șanse la play-off. U. Craiova, Dinamo și Rapid, aproape matematic în top 6!

Situația din clasament este una extrem de echilibrată, iar rezultatele din ultimele 4 etape ale sezonului regulat vor fi decisive.

Statisticienii au analizat cifrele și programul ultimelor 4 runde și au realizat un clasament extrem de interesant al echipelor cu cele mai mari șanse la calificarea în play-off. Universitatea Craiova este 100% sigură de prezența în top 6, în timp ce Dinamo și Rapid au 99,99% șanse să termine sezonul regulat pe loc de play-off.

FC Argeș, marea favorită la calificarea în play-off! Cum arată situația piteștenilor

Următoarea echipă cu cele mai mari șanse să ajungă în top 6 este FC Argeș. Piteștenii au parte de un sezon de excepție și sunt văzuți de statisticieni cu 66% șanse de calificare în play-off. Echipa antrenată de Bogdan Andone are avantajul unui program accesibil, cel puțin la prima vedere, în ultimele 4 etape.

Două echipe din Cluj în play-off!? Cum stau la cifre CFR și Universitatea

De asemenea, CFR Cluj pare că va îndeplini un obiectiv care, la un moment dat, părea imposibil, clasarea pe un loc de top 6 la finalul sezonului regulat. Ardelenii au ajuns la 7 victorii consecutive, iar formația pregătită de Daniel Pancu are, conform analiștilor, 62% șanse să prindă play-off-ul.

Mai mult, am putea vedea două echipe din Cluj în play-off pentru al doilea sezon consecutiv. Și rivalii de la U Cluj sunt favoriți să prindă top 6, având 59% șanse. Totuși, echipa lui Cristiano Bergodi va avea parte de un program infernal în ultimele 4 runde ale sezonului regulat.

În schimb, FC Botoșani, echipa care pentru o lungă perioadă de timp a ocupat prima poziție în ierarhie, pare tot mai departe de calificarea în play-off. Moldovenii trec printr-o perioadă nefavorabilă, deși în ultima rundă au câștigat cu 3-0 în fața celor de la Metaloglobus. Formația lui Leo Grozavu are 57% șanse la un loc în top 6.

FCSB, șanse mici să mai prindă play-off-ul. Ar putea fi un sezon de coșmar pentru campioana României!

Marea surpriză din raportul întocmit de statisticieni este FCSB. este văzută cu doar 41% șanse să ajungă în play-off. Roș-albaștrii au avut parte de o serie de rezultate bune, însă se pare că nu este suficient. Practic, bucureștenii nu mai au voie să facă pași greșiți dacă vor să spere la top 6.

🔝 To reach Championship Play-offs (Top 6): ~100% 🇷🇴 Univ Craiova

99.9% 🇷🇴 Rapid B.

99.9% 🇷🇴 Dinamo B.

66% 🇷🇴 Argeş Piteşti

62% 🇷🇴 CFR Cluj

59% 🇷🇴 U Cluj

–

57% 🇷🇴 Botoşani

41% 🇷🇴 FCSB

8% 🇷🇴 UTA Arad

7% 🇷🇴 Otelul

… 🇷🇴 Liga 1 — MD 26 biggest shifts 🏆 Title:

📈 +2% CFR Cluj… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

UTA Arad și Oțelul Galați par ieșite din lupta pentru play-off. Cele două echipe au 8%, respectiv 6% șanse la un loc în top 6, iar doar o minune le-ar mai putea ajuta să își îndeplinească obiectivul.