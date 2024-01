Statisticienii din Europa, la picioarele lui Radu Drăgușin. ”Un monstru aerian”

Asta, pentru că tot mai mulți experți în statistică din Europa l-au analizat pe Radu Drăgușin și au ajuns la concluzia că cei de la Tottenham au dat lovitura prin acest transfer. “Tottenham a transferat un monstru aerian!”, au scris cei de la Squawka, prezentând totodată mai multe statistici impresionante care-l pun pe Radu Drăgușin într-o lumină favorabilă.

Așadar, românul a avut o rată de 70.2% dueluri aeriene câștigate în acest sezon de Serie A, iar în Premier League doar trei jucători stau mai bine la acest capitol. Ce e cert, Radu Drăgușin a devenit oficial cel mai scump jucător român din istorie, mai ales că Fabrizio Romano a scris că cei de la Tottenham vor plăti aproximativ 30 de milioane de euro pentru Drăgușin.

În această înțelegere a fost inclus și împrumutul fundașului Djed Spence în Serie A, iar Tottenham va suporta salariul jucătorului care va evolua la Genoa până la vară. Cei de la Tottenham l-au prezentat deja pe Drăgușin ca pe o mare vedetă, iar la 21 de ani viitorul sună bine pentru român.

Radu Drăgușin has won more aerial duels than any other defender in Serie A this season; Virgil van Dijk, Ethan Pinnock and James Tarkowski are the only Premier League centre-backs with more.

◎ 84 contested

◎ 59 won

◉ 70.2% win rate

Spurs have signed a monster in the air. 🐲

— Squawka (@Squawka)