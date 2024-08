Stațiunea balneoclimaterică din România pe care turiștii trebuie s-o evite. Două izvoare importante au secat

Stațiunea balneoclimaterică din România pe care turiștii trebuie s-o evite întâmpină dificultăți. Două izvoare importante au secat aici, astfel că cei care aveau în plan anumite tratamente, e bine să ia în calcul acest detaliu.

România are . Avem zonele montane, dar și litoralul românesc. Totodată, există și sate pitorești la noi în țară pe care le putem admira.

Cei care vor însă mai multă relaxare, poate chiar niște tratamente, pot alege dintr-o mulțime de stațiuni balneare. .

Există însă anumite excepții. Stațiunea balneoclimaterică din România pe care turiștii trebuie s-o evite este una dintre ele. Conform celor mai recente informații, două izvoare au secat aici.

Este vorba despre stațiunea Băile Herculane, renumită pentru apele sale termale și minerale. Izvorul de ochi și Izvorul de stomac au secat însă. Iar în prezent autoritățile vor să afle care este cauza.

De altfel la Primăria Băile Herculane are loc o dezbatere legată de acest detaliu. Inclusiv consilierii locali, turiștii, localnicii, dar și reprezentanții comportamentului de urbanism au fost prezenți în cadrul discuțiilor.

Și se pare că situația este una alarmantă. Stațiunea balneoclimaterică din România este una adorată de multe persoane. Acum însă, turiștii sunt nevoiți să o evite, dat fiind faptul că nu se mai pot bucura de toate beneficiile sale.

De ce ar fi secat cele două izvoare

Consilierul județean Doru Coșei a dezvăluit că până acum se zvonește că secarea izvoarelor ar putea fi legată de activități de foraj ilegale. Menționăm faptul că acestea au fost desfășurate începând cu anul 2016.

„Am pierdut două izvoare esențiale, Izvorul de ochi și Izvorul de stomac și nu știm dacă le vom mai putea recupera. Primăria Băile Herculane va face toate demersurile pentru a se investiga cum trebuie aceste probleme.

Facem echipă cu autoritățile, facem echipă cu cetățenii și vom lupta pentru obținerea acestor izvoare. Autoritățile ne-au pus la dispoziție toate documentele, am văzut care este problema. Din cauza unor avize acolo s-a continuat un foraj din 2016 care era total în ilegalitate. Și s-a continuat această ilegalitate punând-o în legalitate”, spune consilierul.

Nu este clar însă cum va arăta viitorul izvoarelor termale din această stațiune. Un lucru este cert și anume că turiștii sunt dezamăgiți. Stațiunea balneoclimaterică din România era preferata multora, care de altfel ajungeau anual aici.

Acum, însă, având în vedere secarea celor două izvoare, oamenii sunt nevoiți să se reorienteze. Chiar un turist s-a arătat revoltat de întreaga situație având în vedere că vine aici de peste trei decenii.

„Eu vin aici de peste 30 de ani, din 1986, pentru că am probleme cu ochii. Deci dacă a secat izvorul de ochi eu n-o să mai vin aici și mulți n-o să mai vină. Și pe la hoteluri am înțeles că e criză de apă. Eu am venit săptămâna asta și n-am făcut baie deloc pentru că hotelul unde sunt cazat nu are apă.

Eu spun că localnicii de aici să se lupte pentru bogățiile minerale ale acestei stațiuni pentru că izvoarele astea au curs de 2000 de ani și acum își bate cineva joc. E păcat!”, spune un turist.