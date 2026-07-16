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Stațiunea de pe litoral românesc care a fost distrusă de lucrările efectuate de autorități. Mitică Dragomir, șocat de ce a văzut: „Am stat 4 ore! M-am urcat în mașină și am plecat acasă”

Mitică Dragomir spune că a plecat după doar patru ore de pe litoral, nemulțumit de starea plajelor. Fostul șef al LPF acuză autoritățile că au distrus una dintre cele mai importante destinații turistice.
Daniel Spătaru
16.07.2026 | 16:30
Statiunea de pe litoral romanesc care a fost distrusa de lucrarile efectuate de autoritati Mitica Dragomir socat de ce a vazut Am stat 4 ore Mam urcat in masina si am plecat acasa
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir nu a rezistat decât patru pe litoral, la Mamaia Foto: colaj Fanatik
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Numărul turiştilor de pe litoralul românesc a scăzut constant în ultimul an, iar anul acesta riscă să bată noi recorduri negative. Mamaia, considerată odinioară perla staţiunilor, este într-o stare de degradare atât de mare, încât Mitică Dragomir nu a putut sta acolo decât câteva ore.

Mitică Dragomir: „La Mamaia te mănâncă pescăruşii”

Preţurile la cazare şi servicii se măresc cu până la 20% pe litoral în perioada considerată de vârf a sezonului, majorarea aplicându-se inclusiv la Mamaia, staţiune părăsită de turişti. Dintre cei care au ales totuşi nordul litoralului, mulţi sunt nemulţumiţi de starea plajelor, prezenţa algelor şi lipsa curăţeniei.

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Mitică Dragomir nu a rezistat decât câteva ore la Mamaia. „Te rog să nu te duci pe litoral anul ăsta şi să nu te duci la Mamaia! Eu joi am plecat la mare şi am stat patru ore. Am ajuns la Mamaia, băi fraţilor, te mănâncă pescăruşii, mii de pescăruşi! Şi când am ajuns la mare, un hău, ferească Dumnezeu dacă aluneci! Nu mai există nisip, deloc.

Au distrus Mamaia. Am stat patru ore, m-am urcat în maşină şi am plecat acasă”, a declarat acesta la „Profeţiile lui Mitică”„Eu am apartament acolo la Caelia, locul cel mai frumos din Mamaia. Dar nu e de stat. Am vrut să mergem la Nuba sau la Fratelli”, a completat fostul şef al LPF.

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Turiştii, nemulţumiţi de plajele din Mamaia

El a confirmat nemulţumirile turiştilor pe care i-a întâlnit la Mamaia în cele câteva ore petrecute acolo. „Unii veneau la mine şi o înjurau p-asta de la Mediu (n.r. – ministrul Diana Buzoianu). Le-am spus: ‘N-are asta nicio vină, s-a făcut înainte de a veni asta’. Nu cred că ea a influenţat. Dar conducătorii Constanţei, primarul şi prefectul, ce-au păzit?”, s-a întrebat Mitică Dragomir.

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Operatorii de plajă din Mamaia spun că oamenii evită să stea aici la soare, mai ales după lucrările de lărgire a plajelor. Totuși, prețul mediu pentru un șezlong este de 40 de lei.

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Oracolul de la Bălceşti a amintit şi de planurile omului de afaceri Alin Bucur, care în urmă cu doi ani a investit câteva milioane de euro în plaja Caelia. Autorităţile au făcut tot posibilul pentru a-i bloca proiectul, iar astăzi zona arată dezolant. „Alin Bucur făcuse o chestie acolo, de vreo 7-8 milioane de euro. Praf e acolo! Războiul dacă venea, nu putea să arate aşa”, a deplâns Mitică Dragomir soarta staţiunii Mamaia.

Stațiunea de pe litoral românesc care a fost distrusă de lucrările efectuate de autorități. Mitică Dragomir, șocat de ce a văzut: "Am stat 4 ore! M-am urcat în mașină și am plecat acasă"

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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