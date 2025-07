Stațiunea din altă lume pe care Selly o construiește pe litoralul românesc. Unde se face, de fapt, Nibiru și ce facilități uluitoare va avea

Stațiunea pe care Selly o construiește pe litoralul românesc, denumită Nibiru, este unul din cele mai ambițioase proiecte din țara noastră din ultimii ani. Influencerul a prezentat proiectul planetei roz care a inundat rețelele de socializare în ultimele zile.

Stațiunea Nibiru, proiectul revoluționar al lui Selly pe litoralul românesc

Stațiunea Nibiru, intens promovată de vedete pe rețelele de socializare, nu este o simplă stațiune, ci și un hub de creație, gândit ca un adevărat orășel. Marți, 29 iulie 2025, Selly și asociații cu care se construiește Nibiru au vorbit despre acest proiect în cadrul prezentării oficiale a proiectului reprezentat de o planetă roz.

Nibiru nu va fi complet gata anul acesta, însă există deja suficiente elemente pentru a ne da seama cum va arăta, chiar și proiecții foto și video cu felul în care va arăta stațiunea. Micul oraș Nibiru va avea mai multe districte: districtul copiilor, al emoțiilor, al creației, districtul răcoritor, districtul viitorului plus piața de noapte.

Unde va fi construită stațiunea Nibiru?

Stațiunea Nibiru este construită foarte aproape de Costinești, aproape lipită de plaja unde de ceva ani se organizează festivalul Beach, please!. Mai precis, stațiunea va fi amenajată în spațiul liber dintre Costinești și Tuzla și, potrivit primelor date furnizate de cei care o construiesc, va avea, în total, 1,6 milioane de metri pătrați.

Stațiunea se construiește aproape de Costinești tocmai în ideea ca petrecăreții de la mare să aibă acces mai rapid în zona Beach, please!, festival care strânge an de an sute de mii de turiști.

Ce facilități va oferi Nibiru?

Nibiru va oferi o serie de facilități celor care vor păși pe nisipul de la mare. Va exista un mall uriaș, în aer liber, o zonă dedicată artiștilor, un parc de distracții, dar și brandurile preferate ale românilor în materie de articole vestimentare, băuturi sau preparate culinare.

În expunerea sa, în evenimentul de prezentare al proiectului, Selly a explicat că va exista un loc unde se vor muta, pe perioada verii, posturi de radio tv, se vor înregistra și filme sau reality-show-uri. „Vom asigura un întreg ecosistem de entertaineri, de la o casă de influenceri, la emisiuni radio și TV care se mută în locație, la reality-show-uri și filme. Nibiru nu e doar o stațiune, e cea mai mare platformă de conținut din întreaga Europă. Va fi locul în care orice persoană obișnuită poate să devină vedetă peste noapte și vizitatorii vor avea șansa să câștige premii de mii de euro în fiecare seară. Competiții, game show-uri, cea mai mare șansă să îți întâlnești vedeta preferată. Dar cel mai mare influencer este publicul. Nibiru va fi cel mai viral loc din România pe timpul verii, o referință pentru ce înseamnă distracție de calitate”, a declarat Selly.

Viziunea lui Selly pentru turismul românesc

Selly și-a expus și viziunea cu privire la turismul românesc și a spus cum ar vrea să transforme litoralul Mării Negre. S-a plâns că prețurile sunt prea mari în zone unde serviciile nu sunt chiar ceea ce trebuie, fapt pentru care mulți români aleg ca, pe aceeași bani, să plece la bulgari sau la greci.

„Există opțiuni foarte bune de distracție în Mamaia, dar prețurile sunt unele premium pe care majoritatea românilor nu își permit să le plătească. Hai să ne uităm mai departe, Eforie, Olimp, Neptun – locuri excelente pentru plajă și relaxare. Au o mare problemă: nu au niciun fel de activitate nocturnă, zero. După 18 seara nu ai niciun fel de distracție. Unde te poți distra? În Costinești și Vama Veche, oameni de toate vârstele caută să se distreze autentic, nu din dorința de validare sau statut, doar că aceste locuri parcă au rămas încremenite în timp. Sigur, Megadiscoteca Tineretului arată la fel, chiar dacă umple sala.

Din ce în ce mai mulți români acuză o lipsă profundă de respect pentru client. Avem nevoie de locuri noi în care să ne distrăm și să dansăm. Până acum, atragerea de turiști străini nici n-a făcut parte din discuție. Avem blocuri, apartamente, dar nu prea avem experiențe.

Sunt de fapt 4 proiecte revoluționare care vor schimba complet fața litoralului așa cum îl cunoaștem: un mall uriaș în aer liber ce va aduce un trafic comparabil cu vârfurile înregistrate în mall-urile din București, un Event Venue cu o capacitate de 150.000 de persoane, un parc de distracții uimitor și cel mai mare club de noapte din lume, care va avea o capacitate de 30.000 de persoane”, a dezvăluit Selly.

Cine este, de fapt, Selly

Selly, pe numele său real , a devenit cunoscut ca youtuber încă din perioada adolescenței. După ce a făcut bani frumoși din trupa din care făcea parte, 5Gang, tânărul a început să investească în tot felul de proiecte, având strategii de marketing invidiate de foarte mulți publicitari.

Treptat, a trecut de la vlogging la lumea afacerilor, azi fiind cunoscut în special pentru filmele românești pe care le-a scos pe piață, mai mult sau mai puțin apreciate de critici, dar și pentru organizarea Beach, please!.

Ce avere are Selly

Selly sale creative. Andrei Șelaru a înregistrat, prin firma sa principală, Selly Media Network SRL, venituri de 10,6 milioane de lei în anul 2024 și un profit 2,6 milioane de lei, aproximativ 550.000 de euro.

Investițiile sale includ și câteva mașini de lux care ajung undeva la 500.000 de euro, achiziționate prin contracte de leasing, asta însemnând că nu deține această sumă în numerar, ci active evaluate la acest nivel.

Cât investește Selly în Nibiru

Cât costă ? În total, stațiunea Nibiru va costa, cu toate construcțiile gândite, undeva la 50 de milioane de euro. Selly nu este singur în această afacere, având o serie de parteneri în echipa sa de management.

„E un sistem gândit special, care ne-a permis să ne jucăm cu toate modulele construite sub formă de lego. Unele module chiar le-am așezat pentru a ne dezvolta pe verticală, pentru a fi la scara unui orășel. Împrumutăm sisteme constructive ce se folosesc astăzi afară la Jocurile Olimpice sau la Formula 1. E o diferență între structurile de festival și cele folosite în Nibiru. Noi vom veni cu aceeași rapiditate, dar cu o altă atenție asupra finisajelor.

Vom avea zone de relaxare, cu oglinzi de apă, și vegetație. Sistemele modulare se pot asambla și reasambla în câteva ore, răspunzând în timp real dorințelor comunității noastre”, a spus Răzvan Luca, șeful arhitecților de la Nibiru.

Ce alte afaceri mai deține Selly

Selly are și alte business-uri, dincolo de cel care i-a adus un profit de peste 2 milioane de lei anul trecut. Are o participație de 90% în Hustle Entertainment, alături de cei de la Global Records, fiind suport pentru spectacole și entertainment.

De asemenea, este co-fondator și organizator al festivalului Beach, please!, veniturile cumulate raportat la numărul de turiști ridicându-se la 10 milioane de euro. Selly este și asociat în compania Valiza SRL, tot împreună cu Global Records. Această companie este, de fapt, o agenție de turism.

Controversele și scandalurile legate de Selly. Beach, please! 2025 a strâns multe critici

Numele lui Selly a fost legat, de-a lungul timpului, și de numeroase controverse, dincolo de faptele mărețe cu care se laudă și pe care în special tinerii le apreciază. În anul 2020, Andrei Șelaru și-a înscenat un accident preluat de un post de știri cu scopul de a demonstra cât de ușor se pot propaga fake news-urile.

În urma experimentului făcut de Selly în care România TV a picat, a urmat un val de burtiere tendențioase la adresa lui. Selly a dat în judecată stația și a cerut daune morale. De asemenea, Selly a fost acuzat că ar fi primit bani de la un anumit partid politic, lucru pe care l-a negat. Cele mai recente scandaluri sunt de la Beach, please!, festival în cadrul căruia Albert NBN a provocat stupoare prin versurile defăimătoare la adresa României. Un alt episod pentru care Selly a fost arătat cu degetul a fost cel în care un puști s-a aruncat de pe scena festivalului, ajungând în stare gravă la spital, încurajat de artistul său preferat, Destroy Lonely.