Stațiunea din Bulgaria care a devenit a doua casă pentru români. FANATIK a aflat de ce fug turiștii la vecini. Prețurile după trecerea țării la euro: experiența ultra-all inclusive

Bulgarii ne iau tot mai mult fața când vine vorba de vacanțe, litoralul de la vecini câștigând teren în preferințele românilor. Stațiunea Nisipurile de Aur pare să fi devenit o a doua cază pentru zeci de mii de români care merg în fiecare vară acolo, doborându-se recorduri după recorduri în special la resorturile de lux ultra all-inclusiv, așa cum este unul pe care FANATIK l-a testat, de curând, în vacanța de Rusalii.

Stațiunea din Bulgaria unde ajung cei mai mulți români. Experiențele premium, tot mai căutate

La doar patru ore și jumătate de București și aproximativ o oră de județul Constanța, zona din apropierea Varnei atrage an de an turiștii români care caută servicii premium, confort și predictibilitate atunci când își planifică vacanța de vară. FANATIK a luat la puricat serviciile hotelului Grifid Noa (5 stele, ultra all inclusiv) din grupul Grifid (care are 8 hoteluri în Nisipurile de Aur), iar ceea ce am găsit explică, fără doar și poate, de ce românii preferă bulgărească în locul stațiunilor consacrate din Dobrogea noastră.

Aproape 1.000 de turiști se aflau doar la Grifid Noa în weekend-ul petrecut de FANATIK, de Rusalii, 80% dintre aceștia români. De altfel, românii ocupă locul al doilea în clasamentul turiștilor care merg în fiecare vară să se bucure de soare la Nisipurile de Aur. Primul lucru care impresionează la Grifid Noa, de pildă, este conceptul Ultra All Inclusive dus la un nivel pe care mulți turiști îl asociază cu . Hotelul e unul modern, elegant, iar atenția pentru detalii poate fi observată încă de la intrare. În zona de recepție, imediat cum pășești pragul hotelului, ai impresia că ești în sala de așteptare a unui aeroport dintr-o țară ultra-dezvoltată.

Lanțul hotelier Grifid i-a cucerit pe ai noștri. Bulgarii, experți în patiserie de înaltă calitate

Dacă există un capitol la care hotelul pare să câștige încrederea românilor este gastronomia, în special tot ce ține de deserturi. Zona de patiserie reprezintă una din marile atracții ale resortului, prăjiturile fine cucerindu-i nu doar pe cei mici, ci și pe adulți. De altfel, la mesele de prânz sau la micul dejun, dulciurile se epuizează în doar câteva minute. Nici restaurantele a la carte nu sunt mai prejos. Preparatele servite aici transformă mesele într-o experiență culinară unică, fără să lipsească specificul bulgăresc. Turiștii se pot bucura de la preparate din pește și fructe de mare până la reinterpretări moderne ale bucătăriei mediteraneene.

Un alt aspect care atrage atenția este personalul hotelului. Cea mai mare parte dintre angajați provine din Asia, în special Indonezia și Nepal. Oamenii sunt extrem de amabili, zâmbitori și dornici să ajute, chiar dacă în unele situații comunicarea în limba engleză poate fi mai dificilă. Cu toate astea, ospitalitatea lor compensează orice barieră lingvistică, turiștii fiind încântați de felul în care sunt tratați, chiar și atunci când se folosește doar limbajul nonverbal.

Aceeași Mare Neagră, dar mult mai spectaculoasă la bulgari

Grifid Noa a găsit și o formulă pentru a împăca mai toate categoriile de turiști. Familiile cu copii au la dispoziție piscine și tot felul de facilități plus numeroase activități de divertisment, iar cuplurile și grupurile găsesc suficiente spații de relaxare și socializare, așa că putem vorbi despre un adevărat micro-univers Grifid.

Dincolo de serviciile de calitate oferite de hotel, poate că cel mai interesant lucru remarcat de FANATIK s fost culoarea mării. Deși vorbim despre aceeași Mare Neagră pe care o cunoaștem și în România, în golful din zona Nisipurilor de Aur apa capătă nuanțe spectaculoase de turcoaz. În anumite momente ale zilei, priveliștea amintește mai degrabă de o destinație mediteraneană decât de litoralul Mării Negre.

CEO Iri Travel, lider pe segmentul vacanțelor în Bulgaria: „Rezervările pentru hotelurile premium au crescut cu peste 30% față de sezonul estival anterior”

Succesul litoralului bulgăresc nu se explică însă doar prin frumusețea peisajelor. În ultimii ani, Bulgaria a investit masiv în modernizarea hotelurilor, dezvoltarea serviciilor Ultra All Inclusive și crearea unor experiențe complete pentru turiști. Potrivit lui Lucian Bădîrcea, CEO , unul dintre cei mai importanți touroperatori români și lider pe segmentul vacanțelor în Bulgaria, piața s-a schimbat profund.

„Observăm o maturizare evidentă a pieței turistice din România. Turiștii români sunt din ce în ce mai atenți la calitatea serviciilor și aleg hoteluri premium, cu facilități moderne și experiențe complete. Bulgaria reușește să răspundă foarte bine acestor cerințe, iar Grifid reprezintă unul dintre cele mai apreciate concepte hoteliere premium de pe litoralul bulgăresc. De altfel, rezervările pentru hotelurile premium au crescut cu peste 30% față de sezonul estival anterior”, a declarat Lucian Bădîrcea.

Cât costă un sejur la Grifid Noa

Datele prezentate de IRI Travel arată că Bulgaria reușește să concureze cu succes inclusiv cu destinații consacrate precum Turcia, Grecia, Spania sau Italia. Un sejur premium de cinci nopți într-un hotel Grifid poate costa între 550 și 850 de euro de persoană la categoria 4 stele și între 750 și 1.150 de euro la categoria 5 stele, prețuri semnificativ mai mici decât în multe dintre destinațiile mediteraneene. Un alt avantaj major este accesibilitatea. Pentru mulți români, posibilitatea de a ajunge cu mașina personală în doar câteva ore elimină costurile zborurilor și oferă flexibilitate suplimentară.

Prețurile de la bulgari, după trecerea la euro

În paralel, Bulgaria a trecut la începutul anului la moneda euro, iar FANATIK a verificat și impactul asupra prețurilor din zona Varna și Nisipurile de Aur. Contrar temerilor exprimate de unii turiști, prețurile nu par să fi explodat după adoptarea monedei unice europene. În supermarketurile din stațiune, o pâine feliată costă aproximativ 2 euro, un pachet de făină albă de grâu de 500 de grame costă 2,07 euro, un litru de oțet se vinde cu 2,35 euro, iar borcanele mici de gem au prețuri între 3,25 și 4 euro. O apă plată de doi litri costă 1,28 euro, iar salamurile feliate ajung la aproximativ 5,93 euro.

Nici zona de fast-food nu diferă foarte mult de ceea ce întâlnim în România. Un cheeseburger costă aproximativ 11,50 euro, iar prețurile pentru pizza pornesc de la 10 euro. Hotelierii bulgari sunt conștienți că succesul lor depinde într-o mare măsură de turiștii români și încearcă să mențină un raport competitiv între preț și calitate. Acesta este și unul dintre motivele pentru care litoralul bulgăresc continuă să crească în popularitate.

Grifid Hotels, grad de recomandare de 95% pe platformele de booking

Grifid Hotels reprezintă astăzi unul dintre cele mai puternice branduri premium din Bulgaria, cu opt hoteluri în Nisipurile de Aur, peste 2.200 de angajați în sezon și mai mult de 100 de premii internaționale obținute de-a lungul timpului. Grupul hotelier se bucură de un grad de recomandare de peste 95% pe platformele de profil, iar aproximativ 22% dintre turiști revin constant în resorturile sale.

Pentru mulți dintre cei care au trecut în ultimii ani granița spre Bulgaria, drumul scurt până la Varna a devenit începutul unei vacanțe care rivalizează cu destinații mult mai îndepărtate și mai costisitoare. Iar dacă tendințele actuale se vor menține, litoralul bulgăresc va continua să fie una dintre cele mai serioase provocări pentru turismul românesc în anii care urmează.