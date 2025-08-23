Stațiunea din România care ar putea renaște din propria cenușă. Era refugiul împăraților în trecut, iar acum s-a ales praful de ea

Stațiunea Băile Herculane din România ar putea renaște din propria cenușă. De altfel și în presa străină se găsesc câteva articole interesante despre acest loc spectaculos din țara noastră, inclusiv povestea sa.

Stațiunea Băile Herculane, un refugiu pentru împărați

Cu siguranță mulți străini, dar și români au auzit despre această stațiune. iar cu decenii în urmă zona era atât de aglomerată încât puține persoane mai puteau prinde în loc.

În timp însă, s-a ales praful de stațiune. Turiștii pot observa fațade dărăpănate, dar și moloz pe străzi. Totodată, există graffiti pe numeroase ziduri emblematice de altfel, relatează cei de la .

Totuși, arhitecții vor să readucă la viață stațiunea Băile Herculane. Locul este unul superb și merită o a doua șansă. Iar iar dacă lucrurile vor funcționa, atunci turiștii s-ar putea bucura în curând de el în totalitate.

Arhitecții vor să salveze stațiunea

Oana Chirila, în vârstă de 31 de ani, este una dintre tinerele arhitecte implicate în acest proiect. A descoperit stațiunea din întâmplare în urmă cu opt ani, iar acum, alături de o echipă de 5 voluntari, vrea să revitalizeze zona.

„Am fost uimită de frumusețea locului și, în același timp, șocată de starea în care se află”, spune ea. De menționat e faptul că există în jur de 800 de monumente aflate într-o stare avansată de degradare.

De altfel multe dintre ele sunt chiar un pericol pentru trecători. Iar în ciuda acestui lucru, nimeni nu a făcut nimic în ultimii ani, iar locul a continuat să se degradeze, evidențiază cei de la AFP.

De ce s-a degradat atât de mult stațiunea Băile Herculane

Declinul stațiunii s-a accentuat odată cu perioada de tranziție de la comunism la democrație. Atunci au avut loc privatizări, dar și conflicte juridice. Și se pare că patrimoniul cultural al stațiunii a avut cel mai mult de suferit.

Acum, cei care mai trăiesc în zonă se tem că unele clădiri se pot surpa. De asemenea, deși băile din stațiunea Herculane sunt considerate ca fiind miraculoase, unii oameni evită să ajungă aici.

Menționăm faptul că în stațiune se făceau băi încă din antichitate. Băile termale imperiale Neptun au fost construite în 1886, în timpul Imperiului Austro-ungar. Iar deseori, aici venea chiar Franz Iosif I al Austriei şi soţia sa, Sissi, seduși de spendoarea locului.

Ce modificări s-au mai făcut în ultimii ani

În ultimii ani au fost făcute câteva modificări, dar nu semnificative. Mai exact, au fost construite pavilioane din lemn, o promenadă și cabine de schimbat. De asemenea, au fost renovate și bazinele.

Lucrurile s-ar putea schimba însă odată cu intervenția a 12 studenți. Aceștia își doresc să restaureze stațiunea, care de altfel are un potențial uriaș nu doar pentru turiștii români, ci și pentru străini.

„Ar fi minunat ca acest complex să fie restaurat aşa cum era acum sute de ani, bineînţeles păstrând influenţele autro-ungare şi să devină o perlă a Europei”, a spus o femeie aflată în vizită aici.