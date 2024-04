Stațiunea din România care strălucește în fiecare an. Turiștii se bat pe rezervări, e o adevărată comoară naturală și are beneficii uimitoare pentru sănătate

Stațiunea din România care strălucește în fiecare an ascunde o comoară naturală. Turiștii se bat pentru rezervări aici și mulți spun că viața lor s-a schimbat. Ce are atât de special acest loc și unde se află?

Avem locuri cu ape termale minerale, unde vin inclusiv turiștii străini, dar și alte peisaje superbe care merită văzute.

Stațiunea din România care strălucește în fiecare an este însă și mai deosebită. Aici, turiștii se bat pentru rezervări. Totul din cauza faptului că . Despre ce este vorba?

Stațiunea Techirghiol este cea unde românii se bat să prindă un loc. O mulțime de persoane vor să meargă la Sanatoriul Balnear Techirghiol, unde primesc diferite tratamente. Iar cel mai special este cel cu nămol.

Deși sezonul estival încă nu a început, multe persoane au ajuns la Techirghiol deja. Acestea cred în puterile pe care nămolul le are. Cei care au urmat deja tratamentele spun de asemenea că sunt încântați și că revin cu drag.

„Împachetarea cu nămol constă în aplicarea unui strat subţire de nămol pe întrega suprafaţă a organismului, evitându-se zona precordială. Timp de acţiune: 20 de minute. Terapia cu nămol se poate efectua atât ca baie generala cu namol, cât şi împachetări dar şi terapie locală”, explică Liliana Stanciu, medic, conform observatornews.ro.

Unii oameni vin de ani întregi în acest loc

De altfel nămolul mai este cunoscut și sub numele de elixirul negru. El ajută la ameliorarea durerilor articulare și musculare și totodată vindecă anumite afecțiuni ale pielii. Tot acest tip de nămol funcționează și ca un detoxifiant general.

O pacientă a fost întrebată de cei de la dacă a văzut într-adevăr evoluția. Aceasta a dezvăluit că în fiecare se simte mai bine și că de cinci ani revine cu drag în acest loc.

Stațiunea din România care strălucește în fiecare an mai are și un alt lucru special pe lângă nămol. Este vorba despre terapia cu oxigen care de asemenea este la mare căutare. Aceasta are la rândul ei numeroase beneficii pentru organism.

Și se pare că acest loc le-a schimbat viața multor persoane. Un alt bărbat povestește că vine de 30 de ani la Sanatoriul Balnear Techirghiol și nu se gândește să renunțe la acest obicei prea curând. Și se pare că nu este singurul.

„An de an vin aici de vreo 30 de ani. Pentru că la 30 de ani am fost diagnosticat cu spondilită. Acum arată ca un sanatoriu european. Condiţii deosebite”, a dezvăluit pacientul, încântat de întreaga experiență.