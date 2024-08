Stațiunea din România unde poți să mănânci cu mai puțin de 30 de lei. „Aici îmi place mie cel mai mult”

. Cei care caută distracție și viață de noapte vibrantă aleg stațiuni faimoase pentru astfel de activități, în timp ce familiile optează pentru locuri cu prețuri accesibile și plaje convenabile.

Cu cât poți mânca cel mai ieftin meniu pe litoral

Astfel se conturează preferințele turiștilor pe litoral. În Eforie Nord, plajele sunt extrem de aglomerate, atât pe nisip, cât și în apă. Cu toate acestea, stațiunea rămâne populară datorită prețurilor mai mici comparativ cu alte zone de pe litoral, scrie

„Meniul zilei cu 28 de lei si doi mici pe langa. In total am dat 43 de lei. Este statiunea mea de suflet, aici imi place mie cel mai mult”, spune un turist.

Pentru cei care doresc să mănânce pe plajă, există numeroase autoserviri unde se pot găsi meniuri la prețuri rezonabile. Dacă ne îndreptăm spre Nord, ajungem la Mamaia, epicentrul distracției estivale.

Cât plătesc românii în zona de nord a litoralului

„Mai ieftin decat la hotel. Am gasit cu 550 de lei la hotel, iar cu 350 la apartament”, a povestit o turistă despre experiența ei pentru Observator.

În acest sezon, mulți turiști au preferat să închirieze apartamente în locul hotelurilor. Unii turiști optează pentru un confort sporit, beneficiind de grădini colorate, foișoare și locuri de joacă pentru copii,

Pentru cazare, în Mamaia, prețul unei nopți de ședere este în jur de 600 de lei, în timp ce în Eforie Sud, tarifele încep de la 250 de lei, mai spune sursa citată.

O altă româncă spune că a avut o experiență neplăcută cu un meniu ieftin

O turistă din România, aflată în vacanță pe litoralul românesc, a decis să ia masa în apropierea plajei pentru a-și petrece cât mai mult timp la soare. Ea a comandat meniul zilei la un restaurant din stațiunea Neptun, însă experiența a fost departe de așteptări.

Femeia a împărtășit pe rețelele sociale o experiența neplăcută. Ea a comandat meniul zilei la un restaurant din Neptun, pentru care a plătit 28 de lei.

Conform relatării sale, șnițelul a fost crud, iar porțiile de mâncare erau foarte mici, adecvate mai degrabă pentru copii. Deși a ales să nu se certe cu proprietarii localului, a decis să nu mai revină niciodată acolo.

„Noi am mâncat o singură dată la ei. Am comandat 3 meniuri la fel și în toate șnitelul a fost crud. Din punct de vedere cantitativ, aș spune că e un meniu potrivit pentru copil. Ciorba, cel puțin, era în bol mic de salată.

Am servit acolo doar pentru că am vrut să stăm mai mult pe plajă în ziua aceea. Cu părere de rău, dar eu nu pot să mănânc crusta de la șnițel neprăjită, carne crudă nici atât. Eu nu mă cert cu nimeni, dar a doua oară nu mai merg, cu siguranță data viitoare o să alegem o stațiune în care am mai fost. În străinătate turismul e la alt nivel, nu putem compara”, a spus turista, conform cancan.ro.

Între orele 19:00 și 22:00, restaurantul oferea chiar o reducere de 50%. Conform postării de pe Facebook, turiștii puteau alege dintr-o varietate de preparate. La prețul afișat, meniul includea: ciorbă de pui, porc sau legume, șnițel cu piure și o porție de varză.