Stațiunea din România unde turiștii s-au trezit cu vacanța ruinată. Ce au putut să pățească: “Are clăbuci, zici că are detergent”

Turiștii care au ales o stațiune montană populară din România s-au trezit cu vacanța ruinată. Autoritățile s-au mobilizat la rândul lor pentru a remedia problema, având în vedere toate cele întâmplate.

Românii care au ajuns la Râșnov în weekend au avut vacanța ruinată

Râșnov este . Nimeni nu lua în calcul însă ce urma să se întâmple. Mai exact, stațiunea a rămas fără apă potabilă de trei zile. Și problemele nu se opresc doar aici.

Turiștii s-au trezit inclusiv cu apă neagră la robinet. Iar deși autoritățile au descoperit sursa contaminării, a durat ceva până când problema a fost rezolvată. Astfel, cisternele au fost mobilizare pentru a oferi apă localnicilor.

Calvarul pentru turiști și localnici a început de vineri seară. Cine își dorea o vacanță de vis la munte, s-a trezit cu una ruinată. Turiștii care au pornit robinetele s-au trezit cu apă plină de mâl, iar mai apoi apa s-a oprit complet.

Ulterior a revenit din nou apa, dar era murdară și nepotabilă. Un localnic spune că problema l-a uimit până și pe el. “O dată că nu are presiune, dar are clăbuci, zici că are detergent, trebuie mult timp, sunt impurităţi la fund”, spune un localnic, conform observatornews.ro.

Cum explică autoritățile situația de la Râșnov

Alexandru Enescu, director Serviciul de Utilități Publice Râșnov, a explicat ce se întâmplă. Totodată, acestea le-a recomandat oamenilor să nu bea apă deloc. Ar fi vorba despre o infiltrare.

“Este vorba despre o infiltrare în drenurile care există la izvoarele pe care noi le gestionăm, de unde apa vine către oraş, e o infiltrare din pârâul care trece pe lângă această zonă. Încercăm să bordurăm zona asta de contact, ca să evităm a se mai infiltra apa din pârâu”, spune Alexandru Enescu, director Serviciul de Utilități Publice Râșnov.

Astfel, turiștii care au ajuns în weekend la Râșnov s-au trezit cu vacanța ruinată. Aceștia nu s-au putut spăla în primul rând și evident că și alte unități au avut de suferit. Localnicii însă au fost cei mai afectați.

Oamenii nu au putut nici măcar să gătească, având în vedere faptul că nu au avut apă vreme de câteva zile. “Nu avem apă potabilă în momentul acesta. De trei zile. Dificil. Nu putem face nimic de mâncare, în primul rând”, spune un localnic.

Alexandru Enescu a transmis ulterior însă că problema va fi soluționată. Pe de altă parte, nu este prima oară când astfel de probleme apar . În urmă cu 4 ani, instalația pentru dezinfecția automată a apei s-a stricat, iar mai mulți turiști, dar și localnici, care au apucat să consume apa, au avut probleme digestive.