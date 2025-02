Stațiunea istorică din România care va atrage turiștii ca un magnet. Se fac investiții de peste 37 de milioane de euro

România are o mulțime de stațiuni în care, de-a lungul timpului, nu s-a investit suficient. Începând cu anul 2026, o astfel de locație din Bihor va renaște și va atrage până la un milion de turiști anual.

Investiții masive într-o stațiune de importanță medicală

Băile Felix, stațiunea cu apă termală din comuna Sânmartin, județul Bihor, adună, în fiecare an, sute de mii de turiști. Aflată la circa 10 kilometri de Oradea, este cu regim permanent din România. Alături de ea se află și stațiunea . Atât stațiunea Băile Felix, cât și stațiunea Băile 1 Mai au fost reabilitate recent prin finanțare europeană. S-au creat mai multe facilități pentru turiști și au fost modernizate sisteme importante de care se bucură acum nu doar locuitorii din Sânmartin, ci și turiștii veniți pentru tratament și agrement.

„Stațiunea Băile Felix a fost reabilitată printr-un proiect cu finanțare europeană în valoare de 5 milioane de euro. Stațiunea Băile 1 Mai a fost reabilitată printr-un proiect în valoare de 7 milioane de euro. În cadrul ambelor proiecte s-a reabilitat întreaga infrastructură edilitară, rețele de apă, canalizare, iluminat. Am introdus rețeaua electrică în subteran, alei pietonale, piste de biciclete, locuri de parcare plus o promenadă în Băile Felix”, a explicat Ciprian Anta, Administrator Public al comunei Sânmartin, pentru FANATIK.

Tratament și distracție la Băile Felix

În prezent, stațiunea Băile Felix are de gând să doboare recorduri în ceea ce privește numărul de turiști. Se anunță aici un proiect masiv, investiția ridicându-se la nu mai puțin de 37 de milioane de euro. Stațiunea concurează acum cu locații din Ungaria, celebre pentru apele termale.

„Săptămâna asta am semnat contractul de exercițiul financiar 2021 – 2027 prin programul de dezvoltare regională, pe care îl gestionează Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Veste. Este un proiect în valoare de 37 de milioane de euro. 10 milioane este finanțarea nerambursabilă și 27 de milioane va fi finanțarea noastră, a primăriei. Aqua Park-ul va avea peste 10 bazine, exterioare și interioare, zone de spa, zonă de bazine pentru copii, zonă de tobogane, plaje, bazine de înot, alei pietonale, parcare.

Va fi un obiectiv care va funcționa tot timpul anului, atât interior, cât și exterior. Am ajuns la 350 de mii de turiști anual. În urmă cu 7 ani, când am început investițiile în cele două stațiuni, am pornit de la 90.000 de turiști. Sperăm ca, cu acest aquapark și restul dezvoltărilor pe care le fac privații la noi în comun, să ajungem la un milion de turiști anual”, mai susține coordonatorul proiectelor de investiție.

Cum a luat naștere stațiunea Băile Felix

Stațiunea are o istorie vastă în spate. Izvoarele cu apă termală au fost puse în valoare începând cu secolul XVIII-lea de Felix Helcher, călugăr la mănăstirea Klosterbruck din Moravia și administrator al mănăstirii din Sânmartin. Unele izvoare istorice spun că stațiunea a primit numele de la călugăr. Altele susțin că denumirea ar veni din latină, de la „fericirea însănătoșirii”, „felix” însemnând „fericire”.

Primele așezăminte pentru tratament au fost organizate între 1711 – 1721, spațiul primind numele de „Baia lui Felix”. La peste 150 de ani de la moartea lui Felix Helcher s-a descoperit un nou izvor, cu o temperatură de 49 de grade Celsius, folosit și astăzi.

Așezările din Sânmartin au fost naționalizate de comuniști în 1948. Ulterior aici au fost construite mai bune baze de agrement, inclusiv una unde aveau acces doar membri fostei Securități. A urmat ca aceasta să fie revendicată de Ordinul Premonstratens, compusă din canonici regulari, ce duc o viață combinată între viața monahală și cea canonică. Istoria arată, deci, că Băile Felix existau încă din Evul Mediu.

Atracții turistice unice

La Băile Felix există , recomandate de cei mai reputați medici. Aici poate fi tratat cu succes reumatismul și diverse afecțiuni neurologice și ginecologice. De asemenea, există instalații pentru electroterapie, hidroterapie, aerosoli, masaje, împachetări cu parafină și alte tratamente balneare.

Izvoarele cu apă geo-termală din stațiunea Băile Felix au temperaturi cuprinse între 43 – 49 de grade Celsius și au proprietăți curative certificate internațional. Apele oligometalice, bicarbonatate, calcice și sodice fac bine organismului, iar nămolurile regăsite aici au importante proprietăți sapropelice.

Pe lângă scopul curativ, în stațiunea Băile Felix există și numeroase atracții turistice. Aici pot fi admirate lacurile cu nuferi și lotuși, populate de broaște și pești exotici. De asemenea, poate fi vizitat ștrandul cu apă termală Apollo, apărut în anul 1900, rezervația naturală „Pârâul Pețea” din Băile 1 Mai, unde există trei specii protejate: Nymphaea Lotus Thermalis, unic în Europa și supraviețuitor al erei terțiare, cuprinse între Mezozoic și Cuaternar, peștele „Roșioara lui Racoviță”, numit după savantul român Emil Racoviță și melcul Melanopsis Parreyssi, supraviețuitor al erei glaciare. Tot aici există și ștrandul cu valuri din Băile 1 Mai, cel mai vechi din România, cu o vechime de circa 110 ani.

Pe lângă multitudinea de biserici istorice, în stațiunea Băile Felix există posibilitatea excursiilor la Peștera Urșilor. Aceasta este singura peșteră din România amenajată la standardele internaționale. De asemenea, ea este unică și prin densitatea fosilelor ursului de peșteră.