Stațiunea românească supranumită “fabrica de sănătate” care a renăscut din propria cenușă: “Schimbările sunt spectaculoase”

Stațiunea românească supranumită “fabrica de sănătate”. Aceasta este apreciată din nou acum, după ce a renăscut din propria cenușă.

Stațiunea în cauză este Călimănești-Căciulata. Aceasta se află la 20 de km de Râmnicu Vâlcea, pe Valea Oltului. Stațiunea încearcă în aceste momente să și găsească strălucirea de altădată și să atragă din nou turiștii.

Locul ar trebui să fie oricum împânzit de oameni având în vedere că aici este cea mai mare bază de tratament din Oltenia, cu numeroase izvoare termale. Tocmai de aceea, stațiunea Călimănești Căciulata a fost supranumită fabrica de sănătate, conform . “Schimbările sunt spectaculoase”, remarca reporterul.

Apele de aici sunt considerate miraculoase și pe bună dreptate. Se spune că izvoarele au fost descoperite acum mulți ani de către un cioban.

Căciulă îl chema pe acesta și ajungea de fiecare dată cu vitele și oile în preajma izvoarelor. Ele se scăldau acolo și niciun animal nu mai era bolnav după aceea.

și oamenii au început să meargă acolo să te trateze. Un profesor de geografie a turismului specifică faptul că apa stimulează musculatura.

„Cu ajutorul apei se stimulează musculatura care, în diferite stadii de boală, prezintă fie o rigiditate musculară, fapt ce face ca procesele de metabolism să fie încetinite”, a spus Gheorghe Lazăr, profesor.

Ce spun legendele despre “fabrica de sănătate”

Legendele spun că la stațiunea supranumită fabrica de sănătate s-au tratat prinți și împărați. Inclusiv refugiații și soldații din timpul războaielor mondiale au venit aici pentru a-și vindeca rănile.

Aici există inclusiv o stradă numită aleea de cură care unește izvoarele din zona parcului Hotel Central și până în Căciulata, totul prin pădure.

Pe acest drum se poate vedea și are a fost ridicată la finalul an secolului al XIX lea. Primarul își amintește cu drag că oameni de vază ai societății veneau aici. Dar acum stațiunea pare că nu mai are faima de altădată.

„Aici veneau, într-adevăr, oamenii potenţi ai vremurilor pentru a-şi petrece timpul liber, pentru a-şi petrece vacanţele. Anual, aici vin circa 200 de mii de oameni în vacanță”, a spus Florinel Constantinescu, primar.