Statuia lui Cristiano Ronaldo, în flăcări! S-a filmat în timp ce îi dă foc monumentului, apoi a început să danseze. Video

Statuia lui Cristiano Ronaldo, în flăcări! S-a filmat în timp ce îi dă foc monumentului, apoi a început să danseze.

Scene reprobabile s-au petrecut în Madeira. Statuia lui Cristiano Ronaldo a fost cuprinsă de flăcări după un act de vandalism fără precedent. Care a fost reacția poliției.
Iulian Stoica
21.01.2026 | 10:17
Statuia lui Cristiano Ronaldo in flacari Sa filmat in timp ce ii da foc monumentului apoi a inceput sa danseze Video
Statuia lui Cristiano Ronaldo din Madeira, în flăcări după un act de vandalism. Sursă foto: Colaj Fanatik
Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie, însă lupta sa constantă cu Lionel Messi pentru supremație a adus și episoade controversate. Unul dintre acestea s-a produs la Madeira, unde statuia lui CR7 a fost incendiată.

Statuia lui Cristiano Ronaldo din Madeira, în flăcări după un act de vandalism

Statuia lui Cristiano Ronaldo din Madeira a fost cuprinsă de flăcări. Cel care a produs actul de vandalism a filmat totul și a postat videoclipul pe Instagram.

Mai exact, poliția este în căutarea tânărului care incendiat statuia lui CR7 din Madeira, insula natală a fotbalistului. Cel care a postat videoclipul are utilizatorul zaino.tcc.filipe și se descrie drept „persoană, freestyler și localnic”.

Tânărul, cu o înfățișare dezordonată, s-a înregistrat în timp ce stropea cu un lichid inflamabil statuia din bronz a fostului atacant de la Manchester United și Real Madrid, după care i-a dat foc cu o brichetă.

În momentul în care flăcările au cuprins sculptura, fiind cât pe ce să-i aprindă și tricoul, înainte să se retragă din pericol, acesta a început să execute un dans nebun pe muzică rap, difuzată de o boxă pe care o adusese special pentru ocazie.

Bărbatul a postat videoclipul șocant, filmat lângă Muzeul CR7 din capitala Madeirei, Funchal, pe contul său de Instagram, unde are aproximativ 1.000 de urmăritori, marți dimineață. Mai mult decât atât, acesta a atașat și un mesaj dubios, anume: „Acesta este ultimul avertisment al lui Dumnezeu @cristiano”.

Nu e pentru prima oară când statuia este vandalizată

Cazul în care statuia a fost vandalizată nu este unul izolat. În martie 2016, efigia din bronz a lui CR7 a fost atacată de fanii lui Messi, care au scris numărul 10 pe statuie.

Nu se știe, pentru moment, dacă statuia a cunoscut pagube permanente după incendiere. Deși, inițial, flăcările au cuprins întreaga statuie, acestea s-au stins rapid.

Cristiano Ronaldo, care joacă acum pentru clubul Al-Nassr din Saudi Pro League, s-a întors în Madeira pentru a poza în fața efigiei din bronz la inaugurarea acesteia în 2014. Atacantul lusitan declara la acel moment: „Este un moment foarte special să am o statuie a mea”.

Ce au transmis reprezentanții muzeului după ce statuia a luat foc

Un purtător de cuvânt al Muzeului CR7 a declarat că incidentul cu incendiul este gestionat de poliție și a precizat: „Nu avem nimic de adăugat în acest moment”, așa cum notează The Sun.

Totodată, un apropiat din cadrul forței de poliție PSP din Funchal a declarat presei locale, conform sursei amintite mai sus: „Autorul acestei infracțiuni a fost identificat. Este cunoscut aici din cauza unor situații similare anterioare”.

