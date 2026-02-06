News

Statul corectează o nedreptate: pacienții cronici, exceptați de la neplata primei zile de concediu. Ce modificări mai sunt. „Intrăm în normalitate”

Guvernul a anunțat o modificare importantă în Sănătate ce vizează mai multe categorii de persoane, inclusiv pe pacienții cronici. Ordonanța de urgență care îi exclude de la neplata primei zile de concediu medical
Codrina Menţel
06.02.2026 | 20:07
Un pas mare pentru pacienții cronici: Guvernul renunță la tăierea primei zile de concediu. Ce alte categorii de persoane sunt exceptate.
S-au făcut modificări în ceea ce privește neplata primei zile de concediu medical. Guvernul a publicat vineri, 6 februarie, o ordonanță de urgență în care se precizează categoriile de persoane exceptate de la această tăiere, printre care aflându-se și pacienții cu boli cronice. De asemenea, s-a revenit și asupra altei chestiuni, în cazul celor care au nevoie de concedii repetate pe aceeași boală. Reacția Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC).

Pacienții cronici, exceptați de la neplata primei zile de concediu

Nemulțumirile privind neplata primei zile de concediu medical, inclusiv pentru pacienții cu boli cronice, au avut ecou, iar Guvernul a anunțat noi excepții. Astfel, noua ordonanță de urgență, aflată în transparență, prevede ca pacienții incluși în programele naționale de sănătate să fie exceptați. De asemenea, prima zi neplătită nu se aplică nici pentru concediile medicale acordate femeilor cu risc maternal.

„Luând în considerare necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de natură legislativă care să ducă la protejarea femeilor în perioada de graviditate, precum și a unor categorii de bolnavi a căror stare de sănătate este grav afectată de patologii cronice invalidante, se impune adoptarea unor măsuri urgente și excepționale pentru reglementarea acordării concediilor medicale pentru perioade îndelungate și în mod repetat, astfel încât să poată fi asigurat accesul acestora la servicii medicale terapeutice, de evaluare și de monitorizare periodică a evoluție bolii”, se arată în ordonanță.

În același timp, documentul mai arată că, dacă sunt emise mai multe certificate medicale succesive pentru aceeași boală, neplata se face doar pentru o singură zi, nu la fiecare certificat. În acest context, în motivare se arată că se dorește ca pacienții să fie cât mai puțin afectați pe partea financiară.

„De asemenea, proiectul are un impact social semnificativ asupra pacienților oncologici și a celor cu boli cronice, în special asupra persoanelor incluse în programele naționale de sănătate. Prin eliminarea diminuării repetate a indemnizației pentru concediile medicale succesive și prin exceptarea acestor categorii de la aplicarea măsurii, se reduce riscul de afectare a veniturilor și se sprijină menținerea unui nivel minim de securitate financiară în perioadele de tratament intensiv sau de lungă durată”, scrie în motivare.

De asemenea, în motivare se arată că această ordonanță vrea să asigure „menținerea accesului la tratament, investigații medicale și monitorizare continuă, diminuând riscul ca pacienții să amâne prezentarea la medic sau să întrerupă tratamentele din motive financiare”.

Măsurile inițiale privind neplata primei zile de concediu medical a înfuriat pe toată lumea. Inclusiv Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat Curtea Constituțională. Demersul a fost făcut la solicitarea Federaţiei Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Cronice din România.

„Așa ar fi trebuit să fie de la început”

În acest context, FANATIK l-a contactat pe președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), Radu Gănescu. Acesta se arată mulțumit de modificările aduse cu această ordonanță și susține că va veni cu ajustări în cazul în care va fi nevoie.

„Așa ar fi trebuit să fie de la început, în momentul în care a intrat în vigoare. Acum trebuie să vedem dacă sunt și alte categorii și dacă este nevoie de completare sau dacă este nevoie să mai ajustăm sau să venim cu anumite propuneri care, probabil, vor veni în zile următoare după ce informația ajunge la toată lumea. Dar e un pas înainte și intrăm în normalitate, acești oameni au nevoie de sprijin, nu-i să taxăm dacă merg la medic”, a declarat Radu Gănescu.

Întrebat dacă mai sunt pregătite și alte propuneri pe această temă, președintele COPAC a declarat că mai are în vedere și alte categorii de pacienți.

„Deocamdată, din ce am citit, marea majoritate a celor cronici, care sunt în programe naționale, care beneficiază de spitalizare de zi a părinților, care au nevoie de concediu pentru că sunt cu copiii la tratament sau ceva, cel puțin am văzut că sunt exceptați. Și pasul înainte este unul enorm și, într-adevăr, discutăm altfel față de cum era ordonanța în momentul când a apărut”, a mai adăugat Radu Gănescu, președintele COPAC, pentru FANATIK.

