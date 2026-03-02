Statul, dator la stat: patru ministere au strâns datorii de zeci de milioane la ANAF. Topul orașelor și comunelor aflate pe ”lista rușinii”

ADVERTISEMENT

Patru ministere, nouă orașe și 91 de comune din România au acumulat datorii de aproape 100 de milioane de lei la statul român pentru că nu și-au plătit la timp impozitele și contribuțiile. La 31 decembrie 2025, ANAF a publicat ”lista rușinii” cu marii datornici din România.

Cum a ajuns statul să fie dator la stat. Guvernul își datorează bani lui însuși

Statul este dator la stat: un scenariu care se întâmplă în România. Ilie Bolojan a anunțat că în 2026, Guvernul a înăsprit controlul asupra instituțiilor care nu-și plătesc restanțele fiscale. Ironic, chiar Guvernul României se află printre cei vizați.

Patru ministere (foste și actuale) apar pe lista marilor datornici, totalizând aproape 40 de milioane de lei. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului se află în fruntea clasamentului cu restanțe totale de 33 de milioane de lei, din care 23,8 milioane de lei provin din obligații la bugetul asigurărilor sociale de stat (CAS).

CAS reprezintă contribuția pentru pensie și este reținută din salariul brut al angajatului. Mulți angajatori nu o virează efectiv către ANAF și se pare, că printre aceștia, se numărăr și acest minister.

În realitate, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului nu mai există din 2023. În iulie 2025, acesta a fost reorganizat sub denumirea Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În prezent, acest minister este coordinat de Ambrozie Irineu Darău, care l-a înlocuit pe Radu Miruță, după ce acesta a trecut la MApN.

Ministerele cu datorii istorice la ANAF

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – 7.903.195 lei (obligații restante la buget de stat – ORBS), 23.801.228 lei (obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de stat – CAS), 9.208.064 lei (obligații restante la bugetul asigurărilor de sănătate – CASS). Total – 33.017.195 Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – 967.576 lei (ORBS), 2.767.021 lei (CAS), 1.099.941 lei (CASS). Total: 4.824.538 lei Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social – 118.711 (ORBS), 143.355 lei (CAS), 67.104 lei (CASS). Total: 329.170 lei Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – 22.211 lei (ORBS), 77.029 lei (CAS), 30.448 lei (CASS). Total: 129.699 lei

Total datorii ministere: 38.333.619 lei

Orașe aflate în pragul falimentului. ANAF le bate la ușă

Probleme sunt și în țară. Nouă orașe înregistrează datorii de aproape 11 milioane de lei la buget, obligații restante către Agenția Națională pentru Administrare Fiscală.

În top 3 administrații urbane defectuoase regăsim : Drăgănești Olt – 2,9 milioane lei, Videle (Teleorman) – 2,6 milioane lei și Buziaș (Timiș) – 1,5 milioane lei.

Orașul Drăgănești-Olt este condus de primarul PSD Marian-Viorel Tudorică, aflat la al doilea mandat. Interesant este că el și-a câștigat ambele mandate din partea PNL, dar a trecut în barca social-democrată în decembrie 2024.

Localitatea Videle, (fost premier) și pe Carmen Dan (fost ministru de interne), se confruntă de mai multă vreme cu probleme financiare. Cunoscut ca fief PSD, Videle și-a schimbat opțiunile și a ales un primar liberal, în persoana lui Cornel Gogan. Acesta a găsit un buget ”blocat” de peste 12 ani de ”angajări necontrolate”, motiv pentru care cei mai mulți bani colectați ajungeau în salarii.

Începând cu vara anului 2025, Gogan a luat decizia de a desființa peste 150 de posturi din primărie și instituțiile subordonate.

Și orașul Buziaș se confruntă de ceva vreme cu probleme financiare, în condițiile în care Societatea de Tratament Balnear se confruntă cu o situație dificilă. Buziaș este dezvoltat ca un oraș balnear și este dependent aproape total de turism.

Topul orașelor cu cele mai mari datorii la ANAF

Orașul Drăgănești Olt – 514.501 lei (ORBS), 1.758.815 lei (CAS), 707.826 lei (CASS). Total: 2.981.142 lei Orașul Videle – 745.643 lei (ORBS), 1.343.256 lei (CAS), 533.194 lei (CASS). Total: 2.622.093 lei Orașul Buziaș – 322.177 lei (ORBS), 853.451 lei (CAS), 341.023 lei (CASS). Total: 1.516.651 lei Orașul Corabia – 303.181 lei (ORBS), 747.365 lei (CAS), 298.256 lei (CASS). Total: 1.348.802 lei Orașul Miercurea Nirajului – 121.276 lei (ORBS), 462.703 lei (CAS), 184.937 lei (CASS). Total: 768.916 lei Orașul Anina – 108.464 lei (ORBS), 406.382 (CAS), 160.216 lei (CASS). Total: 675.062 lei Orașul Solca – 88.629 lei (ORBS), 287.307 (CAS), 114.995 lei (CASS). Total: 490.931 lei Orașul Potcoava – 63.994 (ORBS), 237.155 (CAS), 49.532 (CASS). Total: 350.681 lei Orașul Luduș – 26.715 lei (ORBS), 95.564 lei (CAS), 38.109 lei (CASS). Total: 160.388 lei

Total datorii orașe: 10.914.666 lei

Drama comunelor care au ajuns să trăiască din mila guvernului

Certeju de Sus este comuna cu cele mai mari datorii din lista celor 91 de localități pentru care ANAF pregătește documentele de executare. Situată în județul Hunedoara, Certeju de Sus apare pe listele fiscului cu o restanță de 8,5 milioane lei la bugetul de stat.

Localitatea suferă după declinul , pentru că a rămas, practic, fără ”marii contribuabili”, ajungând în situația de a fi semi-dependentă de alocările de la bugetul de stat.

Potrivit informațiilor din presa locală, primăria a derulat proiecte de infrastructură prin programe naționale, dar întârzierea în decontarea facturilor a dus la acumularea de datorii. În octombrie 2025, ANAF a pus sechestru pe sediul primăriei și pe circa 100 de hectare de pădure aflate în proprietatea comunei. Localitatea este condusă de primarul Alexandru Luca de la PSD.

Comunele din Botoșani și Vaslui, în fruntea topului datornicilor

Comuna Coșula din județul Botoșani apare pe lista publicată de ANAF cu o datorie de 3,2 milioane lei, din care 2,2 milioane lei reprezintă obligații restante la bugetul de stat.

În mai 2025, Primăria Coșula a fost vizată de percheziții ale Parchetului European (EPPO) într-un dosar privind fraude cu subvenții și fals în acte. În cadrul anchetei, proprietăți de aproximativ 400.000 de euro au fot puse sub sechestru. Primarul comunei este Neculai Șchiopu de la PSD, care a câștigat ultimele alegeri când era sub control judiciar.

Comuna Puiești din județul Vaslui are doar 3.300 de locuitori dar o datorie la ANAF de peste 2 milioane de lei. În urmă cu câțiva ani, Puiești era una dintre locațiile unde gigantul Chevron urma să înceapă exploatarea gazelor de șist. Din cauza protestelor masive ale localnicilor, compania a plecat din România, lăsând comuna la mâna guvernului. În 2025, Puiești a primit subvenții de 12 milioane de lei, insuficiente pentru a se descurca. Primarul din Puiești este Vasile-Cezar Ticu, trecut și el recent de la PNL la PSD.

Lista rușinii ANAF cu comunele din România

Certeju de Sus – 8.500.280 lei (ORBS), 0, 0 Cosula – 2.209.239 lei (ORBS), 765.525 lei (CAS), 311.513 lei (CASS). Total: 3.286.277 lei Puiești – 440.922 lei (ORBS), 1.177.259 lei (CAS), 465.251 lei (CASS). Total: 2.083.432 lei Bucovăț – 2.023.693 lei (ORBS), 0, 0 Iana – 323.993 lei (ORBS), 1.111.915 lei (CAS), 445.271 lei (CASS). Total: 1.881.179 lei Coroiești – 285.806 lei (ORBS), 778.892 lei (CAS), 311.715 lei (CASS). Total: 1.376.413 lei Petrăchioaia – 226.824 lei (ORBS), 665.925 lei (CAS), 266.138 lei (CASS). Total: 1.158.887 lei Perieni – 217.798 lei (ORBS), 617.200 lei (CAS), 245.939 lei (CASS). Total: 1.080.937 lei Ciocani – 88.628 lei (ORBS), 331.654 lei (CAS), 132.796 lei (CASS). Total: 973.361 lei Sarichioi – 187.294 lei (ORBS), 464.930 lei (CAS), 186.010 lei (CASS). Total: 838.234 lei Trifești – 145.837 lei (ORBS), 459.078 lei (CAS), 222.135 lei (CASS). Total: 827.050 lei Roșia de Amaradia – 168.154 lei (ORBS), 465.863 lei (CAS), 186.426 lei (CASS). Total: 820.443 lei Sacalaz – 183.914 lei (ORBS), 447.667 lei (CAS), 178.970 lei (CASS). Total: 810.551 lei Iabalnița – 140.202 lei (ORBS), 437.613 lei (CAS), 202.766 lei (CASS). Total: 780.581 lei Scurtu Mare – 159.559 lei (ORBS), 397.800 lei (CAS), 159.163 lei (CASS). Total: 716.522 lei Iclanzel – 159.036 lei (ORBS), 365.253 lei (CAS), 146.105 lei (CASS). Total: 670.394 lei Purani – 110.446 lei (ORBS), 358.067 lei (CAS), 142.950 lei (CASS). Total: 611.463 lei Nanov – 165.183 lei (ORBS), 307.404 lei (CAS), 122.999 lei (CASS). Total: 595.586 lei Moneasa – 124.343 lei (ORBS), 336.143 lei (CAS), 131.609 lei (CASS). Total: 592.095 lei Săvârșin – 103.478 lei (ORBS), 339.565 lei (CAS), 135.869 lei (CASS). Total: 578.912 lei Dumbrava – 105.187 lei (ORBS), 337.525 lei (CAS), 133.826 lei (CASS). Total: 576.538 lei Alexandru Vlahuță – 106.609 lei (ORBS), 329.136 lei (CAS), 131.434 lei (CASS). Total: 567.179 lei Movileni (2) – 101.732 lei (ORBS), 324.770 lei (CAS), 129.843 lei (CASS). Total: 556.345 lei Colonești – 78.977 lei (ORBS), 227.545 lei (CAS), 227.545 lei (CASS). Total: 534.067 lei Dognecea – 66.961 lei (ORBS), 303.828 lei (CAS), 118.682 lei (CASS). Total: 489.471 lei Oboga – 84.819 lei (ORBS), 288.553 lei (CAS), 115.397 lei (CASS). Total: 488.769 lei Urzică – 77.539 lei (ORBS), 288.615 lei (CAS), 115.429 lei (CASS). Total: 481.583 lei Cosmești – 96.312 lei (ORBS), 268.673 lei (CAS), 107.491 lei (CASS). Total: 472.476 lei Drăgoiești – 79.610 lei (ORBS), 272.364 lei (CAS), 110.260 lei (CASS). Total: 462.234 lei Lăpușnicu Mare – 74.697 lei (ORBS), 275.781 lei (CAS), 110.280 lei (CASS). Total: 460.758 lei Dalboșeț – 65.906 lei (ORBS), 264.177 lei (CAS), 105.724 lei (CASS). Total: 435,807 lei Dobrotești – 75.616 lei (ORBS), 255.527 lei (CAS), 102.260 lei (CASS). Total: 433.403 lei Văcărești – 421.160 lei (ORBS), 0, 0 Nitchidorf – 71.806 lei (ORBS), 219.929 lei (CAS), 87.657 lei (CASS). Total: 379.391 lei Ștefan cel Mare – 63.432 lei (ORBS), 222.145 lei (CAS), 88.250 lei (CASS). Total: 373.827 lei Izvoarele – 337.664 lei (ORBS), 0, 0 Slava Cercheză – 63.623 lei (ORBS), 186.046 lei (CAS), 74.390 lei (CASS). Total: 324.059 lei Topolovățu Mare – 44.433 lei (ORBS), 196.345 lei (CAS), 78.571 lei (CASS). Total: 319.349 lei Negri – 87.453 lei (ORBS), 163.571 lei (CAS), 65.274 lei (CASS). Total: 316.298 lei Buzescu – 58.319 lei (ORBS), 183.846 lei (CAS), 72.325 lei (CASS). Total: 314.490 lei Tansa – 44.334 lei (ORBS), 188.075 lei (CAS), 74.384 lei (CASS). Total: 306.793 lei Dudeștii Vechi – 112.789 lei (ORBS), 350.909 lei (CAS), 138.924 lei (CASS). Total: 287.622 lei Maureni – 48.855 lei (ORBS), 155.530 lei (CAS), 62.237 lei (CASS). Total: 267.622 lei Aschileu – 29.424 lei (ORBS), 89.775 lei (CAS), 35.917 lei (CASS). Total: 258.860 lei Adunați – 48.163 lei (ORBS), 149.298 lei (CAS), 59.729 lei (CASS). Total: 257.190 lei Ibănești – 43.615 lei (ORBS), 151.594 lei (CAS), 59.467 lei (CASS). Total: 254.676 lei Ungheni – 48.726 lei (ORBS), 138.710 lei (CAS), 55.465 lei (CASS). Total: 242.901 lei Căpâlnița – 36.077 lei(ORBS), 138.119 lei (CAS), 55.029 lei (CASS). Total: 229.225 lei Gratia – 35.120 lei (ORBS), 117.855 lei (CAS), 47.141 lei (CASS). Total: 227.116 lei Ianca – 43.606 lei (ORBS), 130.828 lei (CAS), 52.373 lei (CASS). Total: 226.807 lei Săpânța – 31.739 lei (ORBS), 137.564 lei (CAS), 55.019 lei (CASS). Total: 225.322 lei Galbinasi – 39.019 lei (ORBS), 130.644 lei (CAS), 52.267 lei (CASS). Total: 221.930 lei Movileni – 39.014 lei (ORBS), 118.738 lei (CAS), 47.435 lei (CASS). Total: 205.187 lei Talpa – 36.217 lei (ORBS), 120.643 lei (CAS), 48.276 lei (CASS). Total: 205.136 lei Timișești – 38.391 lei (ORBS), 118.860 lei (CAS), 47.217 lei (CASS). Total: 204.468 lei Grădinari – 38.777 lei (ORBS), 113.210 lei (CAS), 45.177 lei (CASS). Total: 197.164 lei Cicolva Română – 29.460 lei (ORBS), 117.032 lei (CAS), 46.817 lei (CASS). Total: 193.309 lei Filipeni – 43.710 lei (ORBS), 103.612 lei (CAS), 40.783 lei (CASS). Total: 188.105 lei Tuzla – 74.599 lei (ORBS), 78.364 lei (CAS), 30.455 lei (CASS). Total: 183.418 lei Fruntișteni – 41.522 lei (ORBS), 101.449 lei (CAS), 39.915 lei (CASS). Total: 182.886 lei Ocnița – 27.627 lei (ORBS), 103.521 lei (CAS), 41.425 lei (CASS). Total: 172.573 lei Băcani – 39.719 lei (ORBS), 94.559 lei (CAS), 37.840 lei (CASS). Total: 172.118 lei Ciolpani – 53.095 lei (ORBS), 84.735 lei (CAS), 34.006 lei (CASS). Total: 171.836 lei Șopotu Nou – 29.320 lei (ORBS), 99.430 lei (CAS), 39.785 lei (CASS). Total: 168.535 lei Zabrani – 42.120 lei (ORBS), 85.356 lei (CAS), 34.145 lei (CASS). Total: 165.172 lei Luncoiu de Jos – 22.904 lei (ORBS), 99.737 lei (CAS), 41.152 lei (CASS). Total: 163.793 lei Plosca – 48.032 lei (ORBS), 82.076 lei (CAS), 32.842 lei (CASS). Total: 162.950 lei Husasau de Tinca – 32.287 lei (ORBS), 93.427 lei (CAS), 36.478 lei (CASS). Total: 162.192 lei Răcăciuni – 22.590 lei (ORBS), 98.733 lei (CAS), 39.503 lei (CASS). Total: 160.826 lei Vata de Jos – 25.506 lei (ORBS), 94.207 lei (CAS), 37.696 lei (CASS). Total: 157.409 lei Golăiești – 24.999 lei (ORBS), 76.399 lei (CAS), 30.194 lei (CASS). Total: 156.591 lei Stoilești – 22.675 lei (ORBS), 95.284 lei (CAS), 38.313 lei (CASS). Total: 156.272 lei Siliștea – 24.392 lei (ORBS), 90.522 lei (CAS), 36.205 lei (CASS). Total: 151.119 lei Rediu – 27.537 lei (ORBS), 81.223 lei (CAS), 31.921 lei (CASS). Total: 140.681 lei Roești – 20.893 lei (ORBS), 85.812 lei (CAS), 33.916 lei (CASS). Total: 140.621 lei Mărunței – 19.506 lei (ORBS), 86.376 lei (CAS), 34.336 lei (CASS). Total: 140.218 lei Bucuresci – 25.507 lei (ORBS), 80.685 lei (CAS), 32.268 lei (CASS). Total: 138.460 lei Secuieni – 27.584 lei (ORBS), 77.666 lei (CAS), 31.075 lei (CASS). Total: 136.325 lei Al. I. Cuza – 26.092 lei (ORBS), 77.652 lei (CAS), 31.059 lei (CASS). Total: 134.803 lei Radomirești – 26.561 lei (ORBS), 72.519 lei (CAS), 28.928 lei (CASS). Total: 128.008 lei Sandra – 22.078 lei (ORBS), 73.840 lei (CAS), 29.295 lei (CASS). Total: 126.213 lei Brădeanu – 19.201 lei (ORBS), 73.966 lei (CAS), 29.593 lei (CASS). Total: 122.760 lei Ion Corvin – 27.066 lei (ORBS), 82.488 lei (CAS), 33.008 lei (CASS). Total: 122.624 lei Ciocârlia – 23.721 lei (ORBS), 68.652 lei (CAS), 27.470 lei (CASS). Total: 119.843 lei Brodina – 22.879 lei (ORBS), 69.059 lei (CAS), 27.277 lei (CASS). Total: 119.215 lei Traian Vuia – 18.927 lei (ORBS), 70.156 lei (CAS), 28.073 lei (CASS). Total: 117.156 lei Unguru – 22.851 lei (ORBS), 67.124 lei (CAS), 26.855 lei (CASS). Total: 116.830 lei Icusești – 32.781 lei (ORBS), 56.835 lei (CAS), 22.741 lei (CASS). Total: 112.357 lei Spulber – 20.385 lei (ORBS), 63.846 lei (CAS), 25.501 lei (CASS). Total: 109.732 lei Furculești – 66.978 lei (ORBS), 24.689 lei (CAS), 9.932 lei (CASS). Total: 101.599 lei Frăsinet – 21,278 lei (ORBS), 57.067 lei (CAS), 22.835 lei (CASS). Total: 101.180 lei

Total datorii comune: 47.673.606 lei

Total datorii general: 96.921,891 lei