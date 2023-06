Statul le dă bani românilor care vor să facă nuntă. Suma imensă pe care pot să o primească tinerii

Se dau sume de bani importante de la statul român pentru tinerii care fac nuntă. Recent, programele Guvernului, Family Start și Student Invest au suferit mai multe modificări substanțiale.

Recent, în Parlamentul României, programele Family Start și Student Invest au fost modificate. Prin acestea, de la 50.000 de lei până la 75.000 de lei și chiar 150.000 de lei, în funcție de program.

Sumele de bani acoperă cheltuieli legate de nuntă, nașteri, creșă, grădiniță, școală, achiziționarea unei mașini sau costuri legate de studii sau chirie. Modificările programelor amintite vizează creșterea numărului de beneficiari, introducerea unor noi cheltuieli eligibile, dar și majorarea valorii contractelor de creditare.

Într-o primă fază, modificările erau cuprinse într-un proiect de ordonanță pus în martie în dezbatere publică. Acum, au fost preluate în proiectul de lege adoptat de Parlament.

Cea mai importantă schimbare este relaxarea condițiilor în care cuplurile pot accesa finanțări. Mai exact, se modifică regula actuală. În prezent, ambele persoane ce formează o familie sau vor să-și întemeieze o familie trebuie să se încadreze în intervalul de vârstă 18 – 45 de ani.

După votul din Parlament, se prevede că cel puțin unul dintre beneficiari, adică doar o persoană ce formează un cuplu, va trebui să se încadreze în criteriul de vârstă (cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți), notează .

A suferit o modificare substanțială și plafonul de venituri ce permite participarea în program. Astfel, s-a trecut de la salarii nete lunare cumulate de până la 7.500 de lei la venituri nete lunare pe membru de familie de până la 6.000 de lei.

Creditele garantate pot ajunge la 150.000 de lei

Poate cea mai importantă prevedere modificată este dublarea valorii creditelor ce vor putea fi obținute pe viitor. În actul normativ adoptat se arată că creditele ce pot fi garantate de stat vor putea ajunge la 150.000 de lei. Regulile actuale stabilesc credite maxime de 75.000 de lei.

În plus, pe lângă cheltuielile ce pot fi plătite acum (nașteri, creșă, grădiniță, școală, etc) cu achiziția de: mașini noi sau second-hand, de soluții energetice sustenabile (panouri fotovoltaice, panouri solare, instalații eoliene etc.) sau de aparate electrocasnice ori aparatură electronică, mai explică sursa citată.