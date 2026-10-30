Statul pierde 750 de milioane de lei din taxele pe jocurile de noroc, iar Parlamentul pregătește noi „restricții pe genunchi”. Cine plătește blocajul din industrie

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Guvernul Luca Niculescu a aprobat vineri mult-așteptatul proiect de rectificare bugetară, prin care Executivul a reușit să aloce mai multe miliarde de lei către sectoarele din administrație care riscau să rămână fără bani. Este vorba în principal de Sănătate, unde Guvernul a alocat peste 3,2 miliarde de lei în plus la bugetul Casei de Asigurări, acolo unde se înregistra cel mai mare deficit. Chiar și în aceste condiții, Guvernul și-a păstrat ținta de deficit pentru finalul acestui an ca procent din PIB (6,2%), însă termeni nominalii deficitul este așteptat să crească cu 3,5 miliarde lei. Această situație a fost determinată de scăderea încasărilor în unele domenii, în special accize la carburanți, însă o sumă uriașă a fost pierdută și de pe urma modificărilor legislative din domeniul jocurilor de noroc.

Sute de milioane de lei pierdute din taxele pe jocurile de noroc

Potrivit documentelor publicate joi noaptea de către Ministerul Finanțelor care au însoțit proiectul de rectificare bugetară, veniturile din taxele pentru jocurile de noroc se află sub estimările inițiale pe care a fost construit bugetul pe 2026 în luna martie. Mai exact, revizuirea negativă se ridică la suma de 749,3 milioane lei. Trebuie precizat că nu este vorba despre toate taxele pe activitățile privind jocurile de noroc, ci doar taxele de autorizare, licențiere și exploatare achitate de operatori la buget.

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Singurele capitole cu pierderi mult peste jocurile de noroc sunt Sumele primite de la UE/PNRR (-5,22 miliarde lei per total), Accizele (-3,68 miliarde lei), Veniturile din dividende (-1,59 miliarde lei) și Venituri din dobânzi (-852 milioane lei).

Pentru a înțelege dimensiunea reală a acestei „găuri” de 749,3 milioane de lei lăsate de operatorii de jocuri de noroc, suma depășește întregul minus combinat înregistrat de la împrumuturile/activitățile microîntreprinderilor (-337,6 milioane lei) și scăderea din impozitul pe profitul băncilor comerciale (-346 milioane lei). Practic, gaura din taxele pe jocurile de noroc este mai mare decât tăierile cumulate aplicate la rectificare investițiilor din Ministerul Transporturilor (-560 milioane lei) și Ministerului Agriculturii (-490 milioane lei). Mai mult, cele aproape 750 de milioane de lei neîncasate reprezintă echivalentul a peste două treimi din întreaga reducere bugetară suferită de Ministerul Dezvoltării, arătând că ratarea estimărilor pe acest sector privat a ajuns să cântărească la fel de greu în ecuația rectificării ca ajustările drastice impuse unor mari categorii de investiții publice.

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Pentru a acoperi aceste pierderi, Guvernul s-a bazat pe încasările peste așteptări din consum și din sectorul financiar. Salvarea principală a venit din TVA, care a adus un plus masiv de 7,17 miliarde de lei, urmată de impozitele pe dividende și profit (+2,34 miliarde lei în total). În plus, BNR a virat 1,5 miliarde de lei din profitul propriu, iar noile taxe pe bănci și energie au adus încă un miliard de lei. Astfel, gaura lăsată de fondurile europene, accizele și jocurile de noroc a fost cârpită direct din consumul populației, profitul băncilor și banii băncii centrale.

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De altfel, Ministerul Finanțelor a anunțat joi seară că majorarea deficitului de 3,5 miliarde lei vine în contextul în care, de fapt, încasările au scăzut cu 4,7 miliarde lei, însă scăderea a fost compensată de reducerea cheltuielilor cu 1,2 miliarde lei. Cu alte cuvinte, veniturile publice au fost mult mai mici, însă

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„PIB-ul nominal utilizat la rectificare a fost actualizat la 2.086,3 miliarde lei, pe baza celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În termeni nominali, deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 3,5 miliarde lei, la 130,3 miliarde lei, ponderea în PIB menținându-se la 6,2%. Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, per sold, cu 4,7 miliarde lei, iar cheltuielile cu 1,2 miliarde lei”, a transmis Ministerul Finanțelor Publice.

Efectele modificărilor legislative în domeniul jocurilor de noroc

Pierderile estimate acum de Ministerul Finanțelor din taxele asupra jocurilor de noroc vin în contextul modificărilor legislative introduse în acest an. Concret, este vorba de OUG 7/2026 prin care autoritățile locale, primăriile și consiliile locale, au primit puterea directă de a autoriza, restricționa sau interzice complet funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul localităților lor. Dacă până la această ordonanță sălile și aparatele funcționau pe baza licențelor și autorizațiilor naționale eliberate la nivel central (de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc), după adoptarea ei, operatorii au fost obligați să obțină și o aprobare locală pe lângă autorizația națională.

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O analiză, pentru luna septembrie realizată de cei de la Profit.ro, arată că această ordonanță a condus la un adevărat blocaj administrativ la nivelul primăriilor locale. Mai exact, vasta majoritate a primăriilor nu și-au modificat regulamentele locale în acord cu prevederile OUG 7/2026. Astfel, din cele circa 3.200 de unități administrativ-teritoriale (UAT-uri), doar 90 de primării adoptaseră hotărârile necesare la momentul analizei. Apoi, din cele 90 de localități care au adoptat regulamente, 35 au decis să interzică complet jocurile de noroc, iar restul au permis funcționarea sub reguli noi.

Este vorba de două efecte distincte care au avut un efect cumulativ asupra veniturilor statului din taxarea jocurilor de noroc. Pe de o parte, legea nu a avut dispoziții tranzitorii. Adică a intrat în vigoare fără o perioadă de trecere clară, lăsând operatorii în imposibilitatea legală de a-și reînnoi sau obține autorizațiile în majoritatea localităților din țară. Apoi, pe de altă parte, cadrul legislativ a creat o situație de incertitudine în industrie în condițiile

Efectul direct asupra pieței: prăbușirea numărului de aparate

În lipsa aprobărilor de la primării, operatorii au fost obligați să închidă locațiile și să scoată aparatele din funcțiune, ceea ce a dus la prăbușirea bazei de impozitare. Concret, numărul de aparate autorizate s-a prăbușit de la 35.533 în martie 2026 la 19.723 la 1 septembrie 2026 (-45%), cu o prognoză de scădere la ~7.200 la începutul lui 2027. De asemenea, sumele încasate din autorizarea slot-machine-urilor au scăzut de la 485 milioane lei (februarie–mai 2025) la doar 300 milioane lei în aceeași perioadă din 2026 (-38%).

Pierderile, per total, pentru economia națională dar și pentru bugetul de stat ar putea fi și mai mari în condițiile în care nu toate pierderile din sector sunt cuantificate în această taxă (este vorba de locuri de muncă desființate, de investiții anulate, etc.). O analiză realizată de către think tank-ul economic Frames indică o contracție severă a întregului sector în urma adoptării OUG nr. 7/2026, cu un impact financiar care depășește granițele industriei de profil. Potrivit estimărilor pentru începutul anului 2027, blocajul administrativ și noile restricții vor genera pierderi totale de peste un miliard de euro anual în întreaga economie, din care între 530 și 550 de milioane de euro reprezintă numai veniturile ratate de bugetul public.

Analiza celor de la Frames indică că declinul veniturilor din jocurile de noroc a fost însoțit și de un val substanțial de disponibilizări pe lanțul de activități. Datele Frames arată că numărul angajaților din sector a coborât brusc de la peste 26.000–28.000 de persoane la începutul anului, la doar 19.636 la data de 1 iulie. În doar primele șase luni de la aplicarea ordonanței, între 10.000 și 15.000 de angajați și-au pierdut locurile de muncă. În ciuda faptului că Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a înaintat propuneri de măsuri tranzitorii pentru deblocarea activității, soluțiile rămân blocate până la o eventuală intervenție legislativă de la nivel central.

Datele care confirmă declinul veniturilor la bugetul de stat

Cifrele prezentate de Ministerul Finanțelor acum pentru rectificarea bugetară indică și un plus de 209,4 milioane lei din impozitul pe veniturile din jocurile de noroc. Totuși, această sumă în plus peste estimările făcute la început de an are mai mult darul de a acoperi declinul veniturilor statului din jocurile de noroc. Asta pentru că datele din execuția bugetară de la Ministerul de Finanțe, datele făcute publice până la finalul lunii iulie, arătau venituri mult peste cele realizate în anul 2025. Se pare că OUG 7/2026, care a intrat în vigoare în 25 februarie, a dat complet peste cap întreg sectorul economic.

Informațiile din execuția bugetară încheiată la iulie 2026 arată clar că sectorul jocurilor de noroc începuse anul într-un ritm de creștere accelerat față de 2025, în special la capitolul taxelor de autorizare și licențiere plătite de operatori. La 31 iulie 2026, veniturile din regularizările periodice ale taxei anuale de autorizare urcaseră la 1,95 miliarde lei, comparativ cu 1,15 miliarde lei în iulie 2025 (un plus de aproape 800 de milioane de lei, adică o creștere de 68,9%). Totodată, impozitul reținut la sursă pe câștigurile persoanelor fizice avansase cu 41,8%, ajungând la 884,9 milioane lei de la 623,9 milioane lei, confirmând un avânt financiar consistent în prima parte a anului.

Totuși, pe măsură ce efectele OUG nr. 7/2026 s-au adâncit prin blocajul autorizărilor de la nivel local și închiderea masivă a aparatelor din teren, această dinamică pozitivă s-a prăbușit rapid. În loc să capitalizeze dinamica pozitivă din vară, Guvernul s-a văzut nevoit să revizuiască drastic proiecțiile la rectificare: pe de o parte a consemnat o tăiere de 749,3 milioane de lei de la taxele pe jocurile de noroc achitate de operatori, iar pe de altă parte a estimat că va mai rămâne doar cu un avans modest de 209,4 milioane lei din impozitul pe veniturile jucătorilor.

Cu alte cuvinte, plusul de 209 milioane menționat în anexele rectificării bugetare indică mai degrabă o dinamică negativă a veniturilor generate de taxele și impozitele aplicate jocurilor de noroc. În iulie, veniturile din taxa anuală pentru autorizația de exploatare erau deja în scădere cu 160 milioane, iar acum estimările pentru final de an ajung până la suma de 750 milioane lei. Veniturile din impozitele pe venituri, regularizări și alte taxe erau pe plus cu 1,16 miliarde lei în iulie (plusul brut). Doar trei luni mai târziu acest plus s-a redus la doar 209 milioane lei.

Parlamentarii vor să interzică și reclamele la jocurile de noroc. CNA se opune legii

În condițiile crizei bugetare în care se află țara noastră, România trebuie să ajungă la un deficit de 3% din PIB în următorii ani, și ale efectelor economice produse de OUG 7/2026 în Parlamentul României au fost introduse alte proiecte de lege cu un efect posibil și mai amplu. Cele mai recent astfel de proiect, inițiat de Raluca Turcan (PNL) și Diana Stoica (USR), a trecut de Senat și a ajuns acum la Camera Deputaților, care este for decizional.

Inițiativa legislativă prevede limitarea publicității audiovizuale și online în intervalul orar 06:00 – 24:00 (cu excepții pentru transmisiunile sportive în direct), interzicerea panourilor stradale de mari dimensiuni și eliminarea utilizării persoanelor publice în campaniile de promovare. De asemenea, pachetul include creșterea vârstei minime de acces la 21 de ani și crearea unui registru național de autoexcludere.

Proiectul a primit aviz negativ din partea CNA, instituția susținând, printre altele, că inițiativa legislativă suferă de neclarități tehnice și suprapuneri legislative majore. În primul rând, CNA subliniază că interzicerea reclamelor online pe baza unui interval orar (06:00 – 24:00) este inaplicabilă din punct de vedere tehnic pe internet, unde conținutul este accesat la cerere în orice moment, fiind necesare mai degrabă instrumente tehnice de verificare a vârstei. De asemenea, unii senatori, precum Lorand Turos (UDMR), care au votat împotriva acestui proiect la Senat, au spus că legea este inaplicabilă în condițiile în care „e făcută pe genunchi”.