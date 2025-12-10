Sport

Statul român, dator cu bani la David Popovici: „E greu când nu ești recompensat!”. Ce sumă așteaptă campionul olimpic

David Popovici a vorbit despre problemele cu care se confruntă campionii din România. Agenția Națională pentru Sport încă nu a virat banii pentru medaliile câștigate.
Alex Bodnariu
10.12.2025 | 11:51
Statul roman dator cu bani la David Popovici E greu cand nu esti recompensat Ce suma asteapta campionul olimpic
ULTIMA ORĂ
David Popovici le bate obrazul autorităților. Campionul nu a primit încă banii pentru medaliile câștigate
ADVERTISEMENT

David Popovici, campionul olimpic și mondial la natație, a scos în evidență o mare problemă cu care sportivii români se lovesc: lipsa fondurilor. Acesta, alături de mulți alți colegi de breaslă, încă nu și-a primit banii promiși de la ANS.

Sportivii români încă nu au fost recompensați de ANS pentru medaliile câștigate

Campionul României a vorbit pe larg despre dificultățile cu care s-a confruntat în carieră. David Popovici a încercat să le ofere și un sfat colegilor din sport. Acesta este de părere că, de la un anumit punct în carieră, este nevoie de un manager care să se implice cât mai activ.

ADVERTISEMENT

David Popovici are de primit o sumă importantă de bani de la Agenția Națională pentru Sport, pentru rezultatele excepționale obținute la campionatele mondiale, acolo unde a câștigat medalii de aur. În aceeași ipostază sunt și mulți alți sportivi care, deși au adus medalii în țară, nu au primit sumele care li s-au promis de la ANS.

Câți bani are de primit David Popovici de la statul român, de fapt

David Popovici are de primit de la statul român peste 50 de mii de euro după rezultatele excepționale obținute la Campionatele Mondiale din Singapore și la Europenele U23 de la Samorin (Slovacia). Înotătorul român a câștigat medalii la ambele competiții, iar automat ANS trebuie să îl premieze.

ADVERTISEMENT
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Digi24.ro
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale

Concret, David Popovici trebuie să încaseze 42 de mii de euro pentru cele două medalii de aur câștigate la Mondialele din Singapore, câte una pentru fiecare, și aproximativ 8.125,63 euro pentru cele trei medalii luate în Slovacia, la Samorin.

ADVERTISEMENT
La 29 de ani,
Digisport.ro
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis

David Popovici nu a primit banii promiși de la ANS în ultimul an și jumătate

Înotătorul este, fără doar și poate, unul dintre cei mai apreciați sportivi români ai planetei. David Popovici, deși este încă extrem de tânăr, a reușit să câștige medalii la aproape toate competițiile la care a participat și este considerat deja unul dintre favoriții la aur la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Și el, din păcate, se plânge de lipsa de implicare a autorităților în dezvoltarea sportului.

„Cred că din vara anului trecut sunt în aceeași situație (n.r. nu am primit banii), dar sper și pentru mine și pentru ceilalți sportivi să se rezolve situația. Nu știu exact ce ar trebui făcut sau ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus și mereu voi spune că sportul este cel mai mare ambasador al țării și că trebuie să fie o prioritate națională. Cred că am avea cu toții de câștigat dacă s-ar pune mai mult accent pe sport.

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, e puțin mai greu fără sponsori. Eu sunt recunoscător că, atunci când am început să apar în lumina reflectoarelor, am fost mediatizat. În timp, cu ajutorul echipei, am reușit să atrag sponsori, dar la început a fost foarte greu. Sunt într-o postură acum în care vin și companii la noi, și noi la ele… totul s-a schimbat foarte mult.

Nu e o realitate frumoasă… sportul în sine e foarte dificil, dar dacă nu ești recompensat pentru munca ta e și mai greu. Dacă ar fi să le dau un sfat sportivilor, ar fi să exploreze aceste posibilități (n.r. să aibă un manager)”, au fost cuvintele lui David Popovici la Gala „#BeActive – 10 ani de mișcare, energie și unitate europeană”, organizată chiar de ANS.

Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu...
Fanatik
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Cât de greu îi este, de fapt, Rapidului să-l aducă pe Stanciu de...
Fanatik
Cât de greu îi este, de fapt, Rapidului să-l aducă pe Stanciu de la Genoa: “Mircea Lucescu poate avea rolul decisiv”
Situația se complică pentru Andre Duarte! Noul jucător al lui FCSB, dat în...
Fanatik
Situația se complică pentru Andre Duarte! Noul jucător al lui FCSB, dat în judecată de Ujpest. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fără dubii! Adrian Mititelu a numit politicianul român 'cel mai bine pregătit profesional,...
iamsport.ro
Fără dubii! Adrian Mititelu a numit politicianul român 'cel mai bine pregătit profesional, dar și uman': 'O semnificație uriașă pentru viitorul țării'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!