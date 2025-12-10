Statul român, dator cu bani la David Popovici: „E greu când nu ești recompensat!”. Ce sumă așteaptă campionul olimpic

ADVERTISEMENT

David Popovici, campionul olimpic și mondial la natație, a scos în evidență o mare problemă cu care sportivii români se lovesc: lipsa fondurilor. Acesta, alături de mulți alți colegi de breaslă, încă nu și-a primit banii promiși de la ANS.

Sportivii români încă nu au fost recompensați de ANS pentru medaliile câștigate

Campionul României a vorbit pe larg despre dificultățile cu care s-a confruntat în carieră. David Popovici a încercat să le ofere și un sfat colegilor din sport. Acesta este de părere că, de la un anumit punct în carieră, este nevoie de un manager care să se implice cât mai activ.

pentru rezultatele excepționale obținute la campionatele mondiale, acolo unde a câștigat medalii de aur. În aceeași ipostază sunt și mulți alți sportivi care, deși au adus medalii în țară, nu au primit sumele care li s-au promis de la ANS.

Câți bani are de primit David Popovici de la statul român, de fapt

David Popovici are de primit de la statul român peste 50 de mii de euro după rezultatele excepționale obținute la Campionatele Mondiale din Singapore și la Europenele U23 de la Samorin (Slovacia). Înotătorul român a câștigat medalii la ambele competiții, iar automat ANS trebuie să îl premieze.

Concret, David Popovici trebuie să încaseze 42 de mii de euro pentru cele două medalii de aur câștigate la Mondialele din Singapore, câte una pentru fiecare, și aproximativ 8.125,63 euro pentru cele trei medalii luate în Slovacia, la Samorin.

David Popovici nu a primit banii promiși de la ANS în ultimul an și jumătate

David Popovici, deși este încă extrem de tânăr, a reușit să câștige medalii la aproape toate competițiile la care a participat și este considerat deja unul dintre favoriții la aur la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Și el, din păcate, se plânge de lipsa de implicare a autorităților în dezvoltarea sportului.

„Cred că din vara anului trecut sunt în aceeași situație (n.r. nu am primit banii), dar sper și pentru mine și pentru ceilalți sportivi să se rezolve situația. Nu știu exact ce ar trebui făcut sau ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus și mereu voi spune că sportul este cel mai mare ambasador al țării și că trebuie să fie o prioritate națională. Cred că am avea cu toții de câștigat dacă s-ar pune mai mult accent pe sport.

Într-adevăr, e puțin mai greu fără sponsori. Eu sunt recunoscător că, atunci când am început să apar în lumina reflectoarelor, am fost mediatizat. În timp, cu ajutorul echipei, am reușit să atrag sponsori, dar la început a fost foarte greu. Sunt într-o postură acum în care vin și companii la noi, și noi la ele… totul s-a schimbat foarte mult.

Nu e o realitate frumoasă… sportul în sine e foarte dificil, dar dacă nu ești recompensat pentru munca ta e și mai greu. Dacă ar fi să le dau un sfat sportivilor, ar fi să exploreze aceste posibilități (n.r. să aibă un manager)”, au fost cuvintele lui David Popovici la Gala „#BeActive – 10 ani de mișcare, energie și unitate europeană”, organizată chiar de ANS.