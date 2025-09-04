Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant

Bogdan Dumitrașcu, fost director adjunct APIA, va primi despăgubiri de sute de mii de lei din partea statului român, după ce a stat aproape cinci luni în închisoare într-un dosar instrumentat de DNA Constanța.

ADVERTISEMENT

Șeful de la APIA a câștigat procesul cu statul român și va încasa despăgubiri de zeci de mii de euro

Statul român este obligat să-l despăgubească pe Bogdan-Dumitru Dumitrașcu, fost director adjunct la APIA (Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură), condamnat în ianuarie 2024 la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită. Sentința a fost anulată în mai 2024, au admis recursul în casație formulat de Bogdan Dumitrașcu, pe motiv că ”fapta nu e prevăzută de legea penală”. Tot atunci, șeful APIA a fost pus în libertate.

Ulterior, Dumitrașcu a dat în judecată statul român solicitând repararea unor prejudicii provenind din erori judiciare. În iulie 2025, Tribunalul București a admis în parte cererea adjunctului APIA, cu titlu de daune morale și de 81.937,72 de lei (16.400 de euro) ca despăgubiri materiale.

ADVERTISEMENT

În cerere, Bogdan Dumitrașcu a descris drept un adevărat coșmar perioada în care a fost anchetat și judecat (2022-2024) precum și cea petrecută în spatele gratiilor. Șeful APIA le-a mărturisit judecătorilor că a avut nevoie de ședințe la psiholog și psihiatru, și că a avut de suferit în relațiile de familie.

Bogdan Dumitrașcu, afectat de articolele din presă

”Tribunalul reţine că anterior privării de libertate, prin luarea măsurilor preventive, reclamantul era bine integrat social, din perspectivă profesională, reţinându-se că acesta era angajat în cadrul Agenţiei de Plăți şi Intervenţie pentru Agricultură, ocupând o funcţie de conducere.

ADVERTISEMENT

Funcţia deţinută de reclamant a determinat o anumită notorietate a cazului penal, astfel cum rezultă din articolele apărute în mass-media ( f. nr. 177 – 200 vol. I), fiind expuse public o serie de detalii legate de privarea sa de libertate şi de acuzaţiile imputate.

ADVERTISEMENT

Din declaraţia martorului (…) ( f. nr. 273 vol. II), rezultă că privarea reclamantului de libertate a afectat deopotrivă viaţa personală a reclamantului, cât şi viaţa membrilor familiei”, se arată în motivarea Tribunalului București.

Adjunctul de la APIA spune că și-a stricat relația cu fiul său minor din cauza dosarului de la DNA

Mediatizarea excesivă a evenimentului ar fi cauzat și ”o serie de dificultăți” pentru copilul fostului adjunct de la APIA, care au dus la deteriorarea relației dintre reclamant și fiul său în vârstă de 12 ani.

ADVERTISEMENT

Dumitrașcu a mai dezvăluit că prietenii săi ”au devenit circumspecți”, renunțând la relația pe care o aveau cu ei. Inițial, acesta solicitase despăgubiri totale în valoare de 1,75 milioane lei.

Decizia Tribunalului București nu este definitivă și a fost atacată cu apel de către ambele părți.

Bogdan Dumitrașcu de la APIA, prins în flagrant. A susținut că banii sunt dintr-un împrumut

Patru luni și două săptămâni a stat Bogdan Dumitrașcu în închisoare (pe lângă opt zile în arest preventiv). Directorul adjunct al APIA a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova până la 23 mai 2024, când Curtea Supermă a decis că ”fapta nu este prevăzută de legea penală”. Soluția ICCJ a fost pronunțată cu opinia separată a judecătorului Dan Andrei Enescu, care a optat pentru respingerea recursului în casație.

Bogdan Dumitrașcu a fost anchetat de DNA Constanța, fiind acuzat că ar fi pretins 2.000 de euro de la o persoană fizică pentru a o angaja la APIA pe fiica acesteia. Tânăra a fost cea care l-a denunțat pe Dumitrașcu, iar mama acesteia a avut statut de martor.

Șeful APIA a fost prins în flagrant când primea 1.000 de euro de la denunțătoare în fața Teatrului Național București. Acesta s-a apărat spunând că banii remiși ar fi fost, de fapt, un împrumut. Dumitrașcu spune acum că dosarul a fost fabricat de DNA Constanța.

Stenograme din dosarul lui Bogdan Dumirașcu: ”Îți dau eu… Tu te duci și dai concurs”

Stenogramele discuției dintre Bogdan Dumitrașcu și una dintre martorele din dosar, potrivit .

Martora: Ăla (postul – n.r.) unde e? Aicea la București?

Dumitraşcu: Da. Dar te … îți dau delegare la Constanța dacă nu vrei să stai aici.

Martora: Și o să dau ceva…? Nu văd nimica.

Dumitraşcu: Concurs, mă.

Martora: Concurs.

Dumitraşcu: Dai concurs.

Martora: …concurs.

Dumitraşcu: Îți dau eu (subiectele – n.r.)… Tu te duci și dai concurs.

Martora: Am înțeles.

Dumitraşcu: Înțelegi?! Și aici va fi postul, și dacă nu…

Martora: Aici în nenorocirea asta aicea, în nebunia asta aici?

Dumitraşcu: …da, dacă nu…dacă nu vrei să stai aici…

Martora: Nu, la Constanța, îți dai seama.

Dumitraşcu: …îți dau delegare acolo până când…până îți…

Martora: Și în ce…, în ce perioadă o să fie concursul?

Dumitraşcu: Decât asta i-am spus lu’ maică-ta, cu cât demarez mai repede… deci minim 45 de zile…cam în 60 de zile se…se face concursul…45 de zile e minim pe lege din momentul în care demarez procedura.

Martora: Am înțeles.

”Să nu vorbești cu lumea”

Dumitraşcu: Pe Codul administrativ. Înțelegi? Deci am…am fi…eu zic că am prinde la sfârșitul lui februarie…să fie concursul.

Martora: Am înțeles. Oho!

Dumitraşcu: Ca să începi…ca să începi în martie munca.

Martora: Hai, gata! Ia! (n.n. momentul remiterii banilor)

Dumitraşcu: Să nu vorbești cu lumea, să nu știe lumea din Constanța.

Martora: Ei, știe lumea. Nu știe deloc.

Dumitraşcu: Lui (funcționar public – n.r.) îi spun eu după aia, după ce intri, să te delege acolo.

Martora: La Constanța.

Dumitraşcu: La Constanța, da. Știe joaca.

Martora: Și îți dau restul după aia?

Dumitraşcu: După, da. Știe joaca. (…) Așa. Hai, drum bun! Și vorbim!

Martora: Hai! Ne auzim.

Dumitraşcu: Da. Îi spun lui maică-ta toate detaliile.