Statul român mai încasează o palmă în falimentul Blue Air. Cum s-au topit 2 milioane de euro din amenda ANPC pentru zborurile anulate

Tribunalul București a respins contestația ANAF împotriva ”raportului-analiză cereri de plată” în cazul falimentului Blue Air. Drept urmare, statul român se află în imposibilitatea de a mai recupera cele două milioane de euro provenite din amenda aplicată de ANPC companiei aeriene în 2022.

Cum a dat statul român cu piciorul la 2 milioane de euro în falimentul Blue Air

Statul român mai suferă o înfrângere rușinoasă în cazul falimentului companiei Blue Air. Amenda de 2 milioane de euro acordată de ANPC companiei aeriene în octombrie 2022 pentru practici comerciale incorecte nu mai poate fi recuperată în procedura de lichidare a bunurilor companiei.

La data de 13 februarie 2026, Tribunalul București a menținut decăderea statului din dreptul de a fi înscris drept creditor pentru creanța de 10.094.200 de lei. Suma provine dintr-o amendă contravențională a ANPC, în valoare de 9.894.200 de lei, plus accesorii aferente.

Motivul pentru care instanța nu a mai permis DGRFP București / ANAF să înscrie această sumă la masa credală este că a depășit termenul limită pentru această procedură.

Două hârtii au fost plimbate un an și jumătate între instituții

Cum s-a ajuns în această situație? După ce ANPC a amendat cu mare tam-tam compania Blue Air cu 2 milioane de euro pentru anularea curselor începând cu 6 septembrie 2022, societatea a contestat în instanță această contravenție.

Procesul a durat până în iulie 2023, atunci când Judecătoria Sectorului 1 a respins contestația societății Blue Air Aviation SA. Mai departe, sentința pronunțată și procesul verbal de constatare a contravenției nr 10182.18/04.10.2022 au fost comunicate către Administrația Sectorului 1 a Finanțelor Publice, care le-a transmis mai departe către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (DGRFP București). Acest circuit al documentelor a durat mai bine de un an și jumătate, iar la momentul la care documentul a ajuns la DGRFP București (4 aprilie 2026), adică organul fiscal care trebuia să o valorifice în procedura de insolvență, era deja prea târziu.

Comunicarea defectuoasă între instituțiile statului se mai datorează unei încurcături birocratice. În martie 2023, la data deschiderii insolvenței, Blue Air era încadrat ca mare contribuabil, iar obligațiile fiscale și creanțele bugetare erau administrate prin DGAMC (Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabuili). Doar că la 1 ianuarie 2024, care a dus la schimbarea administratorului fiscal. Cu această ocazie, Blue Air a ieșit din portofoliul DGAMC, iar organul fiscal competent a devenit Administrația Sectorului 1 a Finanțelor Publice, instituție aflată sub coordonarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (DGRFP).

ANAF putea să declare datoriile aflate în litigiu, dar nu a făcut-o

În toată această harababură fiscală, ANAF a ratat data limită de depunere înscriere a creanțelor. Fiscul a înscris o creanță garantată de 84,9 milioane lei și o creanță bugetară de 327,7 milioane lei. Ulterior, instituția a mai depus două completări, . Asta în ciuda faptului că legea insolvenței permite înscrierea creanțelor în litigiu, iar statul avea obligația să declare amenda ANPC chiar dacă procesul nu avea o sentință definitivă.

”În cazul neformulării în termen a declaraţiei de creanţă, creditorul este decăzut din dreptul de a fi înscris la masa credală, conform dispoziţiilor art. 114 din Legea 85/2014.

Astfel, în mod corect lichidatorul judiciar a constatat că suma invocată de către creditor, respectiv 10.094.200 lei, reprezentând amendă contravenţională potrivit procesului verbal de constatare a contravenţiei seria nr. 1018218/04.10.2022, emis de către ANPC, este, în fapt, o creanţă anterioară deschiderii procedurii insolventei, dispunând respingerea cererii de înscriere a creanţei la masa credală a BLUE AIR AVIATION SA, creditorul fiind decăzut în prezent din dreptul de a solicita înscrierea cu această sumă la masa credală a debitoarei.

Susţinerile contestatorului ce vizează existenţa unor motive temeinice ce au condus la imposibilitatea DGAMC de a formula cerere de înscriere a creanţei în termenul stabilit odată cu deschiderea procedurii de insolvenţă apar, de asemenea, ca fiind neîntemeiate”, au motivat judecătorii de la Tribunalul București, în sentința din data de 13 februarie 2026. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel până vineri, 27 februarie.

După declararea falimentului Blue Air, statul român își poate lua adio de la bani

Compania Blue Air a intrat oficial în insolvență în martie 2023, iar în iulie 2025 Adunarea Creditorilor a aprobat propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment. Diferența majoră dintre cele două faze este că în faliment nu se mai urmărește salvarea afacerii ci distribuirea banilor către creditori, conform unei ordini stricte de prioritate stabilite printr-un plan de distribuție. De regulă, dacă activele firmei sunt insuficiente, creanțele rămase neachitate sunt stinse definitiv, iar firma este radiată.

În aceste condiții, statul român își poate lua adio de la cele 2 milioane de euro, din momentul în care decizia tribunalului va rămâne definitivă. Până la această dată, au fost vândute active în valoare de peste 32 de milioane de euro, inclusiv aeronave scoase din uz care vor fi transformate în hoteluri sau restaurante. Datoriile totale ale Blue Air au fost estimate la aproximativ 250 de milioane de euro.