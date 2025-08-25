Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar britanic, în joc

Pentru că judecătorii belgieni nu îi permiteau să închidă o fabrică fără comenzi din Liege, grupul miliardarului Sanjeev Gupta a trecut unitatea în proprietatea combinatului din Galați care a adunat după preluare datorii de 200 de milioane de euro din Belgia. Mai exact, grupul GFG Alliance al miliardarului Sanjeev Gupta a cedat în 2023 către combinatul din Galați obligația de a continua activitatea Liberty Liege pentru că judecătorii belgieni nu acceptau falimentul. Așa s-au adunat datoriile de 200 de milioane de euro. Plata acestor „cozi” ale afacerilor grupului GFG Alliance depinde acum și de statul român.

Asta pentru că Liberty Galați, cea mai mare unitate metalurgică din România, a ajuns practic să fie controlată de statul român – prin Eximbank, Fisc și Primăria Galați – datorită procedurii de concordat preventiv aprobat de judecători în această vară.

Statul român, prins într-un conflict financiar internațional

Numai că acest control prin comitetul creditorilor asupra companiei deținute în acte de GFG Alliance aduce și plata unor datorii din activități derulate de firmele lui Sanjeev Gupta. Acesta este , care controlează GFG Alliance, conform datelor grupului.

Astfel, de lângă cele le-a acumulat, din 2,5 miliarde sunt necesare doar pentru reluarea producției, încă un miliard de lei reprezintă bani datorați pentru salariile a 500 de muncitori din Liège. Aceștia lucrează în două fabrici ale combinatului belgian, unitate trecută în 2023 de GFG Alliance pe numele combinatului gălățean, așa cum reiese din planurile de organizare ale combinatului gălățean, consultate de FANATIK.

Datoriile pentru afacerile din Belgia ale lui grupului GFG Alliance controlat de Sanjeev Gupta sunt:

Creanțe salariale Liberty Galați, Sucursala Belgia – 530,34 milioane de lei

Creanțe bugetare Liberty Galați, Sucursala Belgia – 428,51 milioane de lei

Creanțe chirografare (către furnizori) Liberty Galați, Sucursala Belgia – 75,13 milioane de lei

În total, este o sumă de 1,033 miliarde de lei sau 208 milioane de euro, conform primului plan de reorganizare al combinatului, realizat de EuroInsol și Sierra Quadrant. În al doilea plan, realizat de EuroInsol și CITR (Casa de Insolvență Transilvania), creanțele belgiene sunt trecute parțial, dar clar că doar creanțele salariale vor ajunge la 100 de milioane de euro.

Cum a mutat miliardarul datoriile pe combinatul din Belgia

În 2019, grupul GFG Alliance (GFG) a preluat combinatul gălățean de la grupul ArcelorMittal, controlat de un alt miliardar anglo-indian – Lakshmi Mittal. După doi ani, conducerea GFG, grup controlat de Sanjeev Gupta, a anunțat că intenționează ca unitatea siderurgică Liberty Galați să fuzioneze cu unitățile Liberty Liège-Dudelange (Belgia și Luxemburg) și Liberty Magona (Piombino, Italia).

„În urma acestui proces, combinatul de la Galați va deveni principalul furnizor de rulouri laminate la cald pentru unitățile din Belgia, Luxemburg și Italia, ceea ce va asigura creșterea producției de la Galați, dar și securizarea cu materii prime a unităților din aval”, preciza compania în acel moment. Cu această ocazie, s-a format Liberty Green Steel, în cadrul Liberty Steel/GFG Alliance, care administra cele trei fabrici metalurgice.

La începutul lui 2023, GFG a luat decizia de a trece combinatul din Liège – aflat în probleme atât de comenzi, cât și fiscale – pe numele Liberty Galați, care a înființat o subsidiară în Belgia pentru a putea prelua combinatul belgian.

În mai, Liberty Steel (care administra combinatele siderurgice din Europa deținute de GFG Alliance) a cerut falimentul unei unități din Liège pe care o deținea. Judecătorii au amânat, la primul termen, pe 5 iunie 2023, o decizie „privind falimentul Liberty Liège, o subsidiară a companiei britanice Liberty Steel”, informeaza . Între timp, la sfârșitul lunii iunie, Liberty Galați a preluat activele Liberty Liège (inclusiv uzinele din Flémalle și Tilleur), după ce Tribunalul din Liège a autorizat transferul pe 28 iunie 2023.

Cu 7,5 milioane de euro s-au adunat și datorii de 200 de milioane de euro

7,5 milioane de euro a fost prețul plătit de Liberty Galați către firme din grupul GFG Alliance care dețineau Liberty Liège. Reamintim că și Liberty Galați este deținută tot de o firmă din GFG Alliance, respectiv Liberty Holdco Galați & Skopje Limited. Datele sunt publicate în planurile de redresare ale Liberty Galați SA. În cadrul acestui transfer, combinatul belgian nu a mai intrat în faliment, ci a intrat într-o formă de supraveghere premergătoare stării de insolvență și faliment, conform legislației belgiene.

„Tranzacţia a inclus preluarea tuturor activelor industriale din siturile Flémalle şi Tilleur, inclusiv imobile, echipamente, drepturi comerciale, precum şi preluarea integrală a personalului LLD, aproximativ 560 de angajaţi, fără concedieri la momentul transferului. În plus, Liberty Galaţi s-a angajat să continue exploatarea siturilor, menţinând drepturile salariale şi vechimea angajaţilor, precum şi să suporte toate obligaţiile curente, exonerându-se însă de datoriile istorice ale LLD”, se precizează în planul de reorganizare a combinatului gălățean.

Obligația de a prelua contractul colectiv de muncă al celor 560 de salariați și, mai ales, cea a continuării activității în lipsa comenzilor s-au dovedit păguboase. Practic, Libery Steel a pasat combinatului gălățean obligația de a continua activitatea siderurgică, în condițiile în care autoritățile și judecătorii belgieni nu îi permiteau să intre în insolvență sau faliment.

După un an, la sfârșitul lui 2024, situația în Liege era la fel de proastă. „Uzina Liberty Steel din Liège-Dudelange se confruntă cu un viitor incert, aflându-se pe marginea falimentului după ani de inactivitate, întârzieri la plata salariilor și o căutare prelungită a unui potențial investitor. Fabrica, care nu mai este operațională de peste doi ani, se află acum sub o presiune financiară serioasă, iar sindicatele avertizează că închiderea sa pare inevitabilă”, preciza o analiză realizată de

Credite de la stat în România, datorii în Belgia

După ce a mutat în iunie 2023 combinatul din Belgia pe numele unității din Galați, GFG Alliance a început negocierile cu Ministerul de Finanțe și cu Eximbank, unitate bancară controlată de ministerul de resort. Negocierile vizau un împrumut de stat necesar continuării activității, în condițiile în care siderurgia devenise, din 2023, o prioritate europeană. 150 de milioane de euro primea Liberty Galați SA la sfârșitul lui decembrie 2023.

Tot în decembrie 2023, nota că grupul GFG Alliance (prin Liberty Steel, care administra afacerile siderurgice din Europa) „a fost nevoit să introducă opriri temporare și să reducă producția la uzinele sale din Cehia și România. Recent achiziționata uzină Dinaffer din Ungaria este, de asemenea, inactivă, iar la fabrica belgiană Liberty Liège există probleme de lichiditate”.

Miza contractului colectiv de muncă din Belgia

Unitatea belgiană trecută pe numele combinatului din Galați avea probleme de la finalul lui 2022.

„De atunci, Liberty Steel Liège s-a confruntat cu întârzieri la plăți, concedieri și o activitate industrială puternic redusă. Au fost depuse mai multe plângeri sindicale privind nerespectarea angajamentelor asumate de conducere. În 2023, compania a fost chiar plasată sub supraveghere judiciară, tribunalul încercând să evite un faliment brusc”, nota un articol din .

„Scopul oficial declarat al acestei tranzacţii era asigurarea continuităţii activităţii industriale în zona Liège, prin integrarea verticală a procesului de producţie, securizând astfel canalele de desfacere pentru rulourile laminate la cald produse de Liberty Galaţi.” Practic, prin această tranzacție, combinatul din Galați a preluat plata salariilor și obligațiile contractului de muncă, sub condiția că va continua activitatea, conform deciziei judecătorilor din Liège.

Lipsa activității, dar și obligația de plată a celor 500 de salariați fără comenzi, a făcut ca unitatea din Belgia să adune datorii de 200 de milioane de euro. Bani care ar trebui plătiți de combinatul din Galați și de proprietarii săi, Liberty Steel, din cadrul GFG Alliance.

„Totodată, potrivit corespondenței oficiale purtate cu lichidatorul desemnat al Sucursalei Liberty Galaţi, acesta a precizat că valoarea estimată a creanţelor salariale ce urmează a fi înscrise în tabelul de creanţe va fi de aproximativ 100 milioane de euro, iar în privinţa creanţelor bugetare a estimat o creştere semnificativă a acestora, fără a indica exact cuantumul acestor obligații”, se precizează și în al doilea plan de reorganizare a combinatului din Galați.

Ambiția statului de a salva o unitate cu datorii de miliarde

Familia lui Sanjeev Gupta pare să nu mai susțină afacerile siderurgice din Europa, pe care le-a lăsat să intre în insolvență sau faliment, motivând scăderea comenzilor de pe vechiul continent. Numai că statul român și-a propus să salveze Liberty Galați SA încă din 2023, datorită faptului că unitatea siderurgică este considerată un combinat strategic pentru securitatea economică, pentru industria militară și pentru reconstrucția Ucrainei.

„Producătorul român de oțel Liberty Galați, care se află într-o situație financiară dificilă, va primi sprijin guvernamental pentru a-și relua activitatea. Potrivit ministrului român al economiei, Bogdan Ivan, compania va juca un rol important în asigurarea materiilor prime pentru uzinele din industria de apărare”, declara în luna iulie, chiar acest an, Bogdan Ivan, actualul ministru al Energiei.

Creditele de 292 de milioane de euro

Ministrul Bogdan Ivan a confirmat acordarea sprijinului de stat pentru repornirea activităților la Liberty Galați, subliniind rolul strategic al combinatului în aprovizionarea industriei de apărare din România.

Declarațiile sale explică de ce statul român a făcut tot posibilul să împrumute grupul Liberty Steel cu 279 de milioane de euro în decembrie 2023, pentru investiții în combinatul din Galați. În același timp, unitatea din Galați acumula datorii de 208 milioane de euro pentru unitatea din Liège.

În ultimii doi ani, în ultima lună a anului, Liberty Galați a primit două „cadouri” din partea statului român. Pe 29 decembrie 2023 – 142 milioane euro, un credit pentru capital de lucru, cu dobândă subvenționată, de la EximBank (deținută 98% de Ministerul Finanțelor). Banii erau oferiți printr-o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina, aprobată de statul român în 2023.

Pe 11 decembrie 2024, statul român, tot prin EximBank (Exim Banca Românească), acorda Liberty Tubular Products Galați S.A. un alt credit, în valoare totală de până la 750 de milioane de lei (150 milioane de euro). Laminorul Liberty Tubular Products Galați SA este controlat în proporție de 99,99% tot de Liberty Galați și se află tot pe platforma combinatului.

Statul controlează combinatul de la Galați

Prin Hotărârea nr. 166 pronunțată de Tribunalul Galați în data de 1 august 2025, în dosarul nr. 504/121/2025, s-a omologat Planul de Restructurare al Liberty Galați SA. Planul a fost redactat de societate împreună cu consorțiul de administratori concordatari EuroInsol și CITR.

Practic, comitetul creditorilor este coordonat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), EximBank și Primăria Galați. Datoriile companiei se ridică la 5,2 miliarde de lei, fără ca în aceste restanțe să fie incluse și restanțele pentru combinatul din Belgia, care vor ajunge la încă un miliard de lei.

Am încercat să obținem un punct de vedere de la Remus Borza, administratorul EuroInsol – una dintre companiile de reorganizare care va administra combinatul alături de CITR – în legătură cu mutarea combinatului belgian pe numele celui din Galați. Acesta nu ne-a răspuns la întrebări.

Marcel Boloș era ministrul Finanțelor atunci când GFG Alliance a început negocierile din 2023 pentru primul credit/ajutor de stat de 142 milioane de euro. Tot el era ministru și când grupul a primit și al doilea credit de 150 milioane de lei. Am încercat să aflăm punctul său de vedere despre modul cum a acționat grupul GFG Alliance, dacă a fost păcălit sau nu promisiunile acționarilor și administratorilor. Nu ne-a răspuns la mesaje și apeluri.

Marian Neacșu, fost și actual vicepremier, chiar s-a întâlnit cu Sanjeev Gupta în iulie 2024, în momentul când miliardarul britanic a mai cerut un credit care a fost aprobat în luna decembrie. Vicepremierul a răspuns pentru FANATIK printr-un mesaj scris: „Nu am participat la negocieri”, atunci când l-am întrebat dacă s-a implicat și în negocierile pentru creditele acordate de Eximbank.

Investițiile necesare

Combinatul are nevoie de 2,5 miliarde de lei (500 de milioane de euro) doar ca să-și repornească activitatea, conform sindicatelor, bani pe care nu îi are în conturi.

Obligația grupului lui GFG Alliance controlat de Sanjeev Gupta este să aducă în procesul de reorganizare o finanțare proprie de 100 de milioane de euro.

„Acționarul majoritar al Liberty Galaţi va asigura si/sau va obtine pentru societate, până la finalul anului 2025, o linie de finaţare suplimentară în cuantum de 100 milioane euro, pentru a acoperi necesarul de lichiditate previzionat al Societăţii rezultat atât din activitatea operațională curentă cât şi din modificările aduse Programului de plată a creanțelor”, se precizează în planul de reorganizare.

Reprezentanții companiei Liberty Galațti/Liberty Steel controlată de GFG Alliance ne-au asigurat că doresc să reia activitatea combinatului.

„Liberty Galați urmărește să creeze o platformă financiară sustenabilă, care să permită relansarea operațiunilor și să consolideze poziția companiei într-un context favorabil al pieței oțelului, in contextul consolidării industriei de apărare europene, al dezvoltării infrastructurii și al începerii eforturilor pentru reconstrucția Ucrainei”, se precizează într-un comunicat al grupului.

Cine este Sanjeev Gupta, miliardarul oțelului

Sanjeev Gupta este Președintele Executiv al GFG Alliance și unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din domeniul metalurgiei. Grupul său generează aproximativ 6 miliarde de dolari venituri și are peste 16.500 de angajați în întreaga lume, conform prezentării companiei. Averea sa a cunoscut un declin în ultimii ani, în 2020, GFG era creditată cu venituri de 20 de miliarde de euro. Familia sa, prin unul dintre frați, deține și sălile de sport World Class România

Jurnaliștii de la Australian Financial Review au realizat în 2023 trecut un articol în care prezentau faptul că Sanjeev Gupta și-a mutat afacerile în Dubai, părăsind Marea Britanie, acolo unde este vizat de o anchetă a autorităților engleze. „De fapt, el nu a călcat piciorul în Regatul Unit în acel timp. Emiratele Arabe Unite sunt centrul universului său, iar o vilă cu patru dormitoare situată pe Palm Jumeirah, construită de om, îi servește drept bază, de unde omul de afaceri britanic își conduce imperiul industrial privat întins, care are 35.000 de angajați și se întinde de la oțelărie din Europa și Statele Unite, la o fabrică de oțel învechită din Whyalla”, mai scriu jurnaliștii australieni.