Statul român vinde bunurile lui Gheorghe Dincă. Ce a scos la vânzare şi câți bani a obținut

Deși a trecut mai bine de un an de la dispariția Alexandrei Măceșanu, tânăra de 15 ani sechestrată și violată de Gheorghe Dincă, cazul Caracal este o adevărată enigmă pentru autorități. Nici despre Luiza Melencu nu se cunosc foarte multe detalii, în ciuda faptului că aceasta a plecat de acasă în aprilie 2019, când a fost luată la ocazie de același bărbat de 66 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Unde mai pui că statul român pare mai degrabă preocupat să se descotorosească de toate bunurile inculpatului, așa că a scos la vânzare 29.130 kilograme de fier vechi – țevi, fier brut, tablă și alte deșeuri – descoperite în timpul cercetărilor efectuate în curtea casei inculpatului.

În aceeași situație se află și două dintre autoturismele care i-au aparținut suspectului. Cât despre cel folosit pentru răpirea uneia dintre victime, familia a reușit să obțină în instanță anularea licitației, așa că nu va fi vândut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost vândut fierul vechi din curtea lui Gheorghe Dincă. Suma obținută de statul român

Potrivit Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), întreaga cantitate de fier vechi descoperită în curtea lui Gheorghe Dincă a fost vândută la licitație în schimbul sumei de 15.584 de lei. Urmează acum ca dubița și furgoneta suspectului, ambele marca Fiat, să-și găsească la rândul lor un nou proprietar.

Prima, fabricată în 1996, cu 250.433 de kilometri la bord, are prețul de pornire de 3.763 de lei, iar pentru cea de-a doua, din 1998, doritorul va trebui să scoată din buzunar cel puțin 4.922 de lei. La licitație nu intră și autoturismul cu care monstrul din Caracal ar fi răpit-o în primăvara anului trecut pe Luiza Melencu.

ADVERTISEMENT

„Prin încheierea de azi, instanţa a admis contestaţia (n.r. familiei victimei) şi a dispus ca bunul mobil autoturism Renault să nu fie valorificat. Soluţia este definitivă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Tribunalului Olt, judecătorul Gabriel Arabelea.

Mama Luizei Melencu este convinsă că Gheorghe Dincă nu i-a ucis fiica

Deși toate indiciile strânse până acum par să întărească ipoteza crimei, Monica Melencu este convinsă că fiica sa nu și-a găsit sfârșitul în casa lui Gheorghe Dincă. Totodată, femeia susține că dosarul nu conține nicio dovadă concretă cum că tânăra de 19 ani nu ar mai fi încă în viață.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cât despre probele recoltate de anchetatori de-a lungul timpului, acestea ar fi fost implantate pentru ca bărbatul de 66 de ani să fie acuzat de uciderea fetelor. De îndată ce va ajunge în închisoare, acesta va fi ucis, urmând ca identitatea adevăraților vinovați să rămână ascunsă, este de părere mama Luizei.

„Acele două crime i-au fost impuse. Că l-au ținut în curte, că nu știe ce i-au plantat, că a văzut apoi la TV ce i s-a înscenat. El refuză să spună unde sunt fete. Categoric e implicată familia și nu răspunde la întrebarea unde sunt fetele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu pot să spun că am avut încredere în el. Ordinele acestea au venit de la București. Acel Barbu Daniel care a fost alături de el. E o rotiță dintr-un angrenaj. La răspunsul pe care l-am cerut el, unde sunt fetele, refuză și deviază la alt subiect.

Dincă a spus ieri cu subiect și predicat că nu a știut…bun…că asta e versiunea lui. A schimbat versiuni peste versiuni. Nu a știut ce se încurcă. Totul a fost o înscenare. Nu îmi trece prin cap ca Luiza să fie ucisă.

ADVERTISEMENT

Sunt interese mari, e implicată familia. Nu știu ce l-ar costa pe acest om. El a făcut ceva. Aceste crime nu le-a făcut, dar nu îl putem exclude din acest joc. Nu îi luăm apărarea unui presupus criminal. Nu s-a pomenit așa ceva, ca noi să-i luăm apărarea.

Luiza a fost traficată. Am citit dosarul în prezența doamnei avocat, de la cap la coadă. Nu văd o probă care să arate că Luiza este moartă, incinerată. Cum pot să fiu de acord? Nu există nici măcar un certificat.

ADVERTISEMENT

Cum pot să accept că are impuse două crime? În România s-a vorbit vreodată despre trafic de persoane? Exact. Ei sunt conștienți ce s-a întâmplat cu Luiza. Sunt 3 luni de la dispariția fiicei mele până la Alexandra.

A fost scoasă din țară. Știți cât am fost batjocoriți de instituții? Când a dispărut, ne-au pus la detectorul de minciuni? Oare noi suntem capabili să înscenăm așa ceva? Dacă am fi știut ce s-a întâmplat cu Luiza?

Pe Dincă nu l-au pus la detector. De ce? Pentru că a fost protejat. Am simțit și o neputință la el. Dar ieri era alt caracter. Nu ca momentul în care făcea reconstituirea. Era un al doilea Dincă. Presiuni categoric s-au făcut asupra noastră. Oricum am fost induși în eroare. Pista inițială a fost un Făt Frumos. A fugit cu cineva la 18 ani!

Am primit 2 telefoane, când a primit tatăl meu: când a zis că Luiza a plecat de acasă. Telefonul 2 a fost că Luiza a ajuns cu bine în Elveția. În momentul când tatăl meu m-a sunat și mi-a zis că Luiza nu răspunde la telefon, eu eram plecată din casă… Niciun moment nu am crezut că Luiza e plecată. Nu am crezut. Mi-a zis că nu răspunde. Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Nu spun asta că sunt mama Luizei.

Merg pe varianta mea că Dincă va fi ucis. Că angrenajul acela e mult mai mare! Acel dosar s-a dovedit să fie mușamalizat. Datorită cazului Alexandra, care a sunat la 112 a pornit întreaga anchetă. Nu pot să înaintez, mă oprește un zid, mi-a zis procurorul de caz. Exact. Răspunsul în 3 luni de zile. Când s-a întâmplat cu Alexandra, au inclus-o pe Luiza în acest caz.

Părerea mea e că e un zid politic. Au știut ce s-a întâmplat cu fetele. Adevărul nu s-a vrut. Cel puțin al Luizei. Sunt trei luni! Să umbli din ușă în ușă, ajunsesem la televiziune, cu toată durerea. La poarta lui Dincă era procurorul și 4 mașini de jandarmi. Oamenii au făcut descinderea la ora 6. Ce au așteptat?”, a declarat Monica Melencu.