Sport

Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 și ce scria pe „tricolor”

Moment tensionant la partida Sepsi - Ceahlăul 1-0 din Liga 2. Jandarmii au interzis suporterilor să intre pe stadionul din Sf. Gheorghe cu „tricolorul”.
Mihai Dragomir
05.10.2025 | 22:02
Steagul Romaniei interzis pe stadionul din Sfantu Gheorghe Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 si ce scria pe tricolor
ULTIMA ORĂ
Steagul României, respins la Sf. Gheorghe. De ce a interzis jandarmeria „tricolorul”. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Sepsi a învins la limită Ceahlăul în etapa a 9-a din Liga 2. Meciul a fost precedat de un moment scandalos. Jandarmeria nu le-a permis suporterilor echipei oaspete să intre pe stadionul din Sf. Gheorghe cu steagul României. Ce motiv a fost invocat.

ADVERTISEMENT

Jandarmeria a interzis steagul României pe stadionul din Sf. Gheorghe

Sepsi, care a cedat etapa trecută în deplasare cu Steaua, a venit în zona locurilor de play-off după victoria contra Ceahlăului. Unicul gol al meciului i-a aparținut lui Oberlin (52). Această victorie a propulsat echipa lui Ovidiu Burcă pe locul 9 în clasament, cu 16 puncte, la egalitate cu Concordia Chiajna, aflată pe locul 6, ultimul care asigură participarea în play-off.

Totul bine și frumos până aici, însă suporterii oaspeților mai au un motiv în plus de dezgust în urma meciului, pe lângă rezultatul final. Jandarmeria a interzis unui grup de fani ai moldovenilor, membrii ‘Gate 7’, să intre pe stadion cu steagul României pe care era inscripționat „Piatra Neamț”.

ADVERTISEMENT

Motivul? Ei bine, autoritățile au invocat următorul aspect: „Este interzisă afişarea oricărui steag tricolor pe care sunt vizibile însemne sau alte înscrisuri”.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Casual România (@casualromania)

Reacția suporterilor Ceahlăului după ce jandarmeria le-a interzis steagul pe stadionul din Sf. Gheorghe. „Ne-au spus că suntem pasibili de amendă!”

Unul dintre suporterii echipei moldave a reacționat în legătură cu episodul petrecut la meciul cu Sepsi. Se pare că jandarmeria ar fi impus chiar măsura amenzii dacă aceștia nu se conformau.

ADVERTISEMENT
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii...
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”

„Ne pare rău că nu ne-am asumat amenda şi să ducem cu noi steagul pe stadion. L-am avut cu noi în toată ţara şi în toată Europa. Aseară, la Miercurea Ciuc, cei de la U Cluj au avut un steag pe care scria Cluj Napoca. Pe steagul nostru scrie Piatra Neamţ. Care e diferenţa?

ADVERTISEMENT
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie...
Digisport.ro
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală

Noi am arătat la intrarea pe stadion ce bannere şi steaguri avem, aşa cum cere legea. Ne-au spus că suntem pasibili de amendă şi, repet, ne pare foarte rău că nu ne-am asumat această amendă”, a declarat un lider al Galeriei Gate 7, conform monitorulneamț.ro.

Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe...
Fanatik
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”
Florinel Coman, suporter de lux la FCSB – Universitatea Craiova! Lângă el stă...
Fanatik
Florinel Coman, suporter de lux la FCSB – Universitatea Craiova! Lângă el stă un patronul unei echipe de SuperLiga. Foto
Încă o fază la limită în FCSB – U Craiova! Istvan Kovacs a...
Fanatik
Încă o fază la limită în FCSB – U Craiova! Istvan Kovacs a dat penalty pentru campioană după ce a mers din nou la VAR. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cum a trăit Mihai Rotaru faza penalty-ului executat de Florin Tănase
iamsport.ro
Cum a trăit Mihai Rotaru faza penalty-ului executat de Florin Tănase
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!