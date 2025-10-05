Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 și ce scria pe „tricolor”

Meciul a fost precedat de un moment scandalos. Jandarmeria nu le-a permis suporterilor echipei oaspete să intre pe stadionul din Sf. Gheorghe cu steagul României. Ce motiv a fost invocat.

Jandarmeria a interzis steagul României pe stadionul din Sf. Gheorghe

Sepsi, , a venit în zona locurilor de play-off după victoria contra Ceahlăului. Unicul gol al meciului i-a aparținut lui Oberlin (52). Această victorie a propulsat echipa lui Ovidiu Burcă pe locul 9 în clasament, cu 16 puncte, la egalitate cu Concordia Chiajna, aflată pe locul 6, ultimul care asigură participarea în play-off.

Totul bine și frumos până aici, însă suporterii oaspeților mai au un motiv în plus de dezgust în urma meciului, pe lângă rezultatul final. Jandarmeria a interzis unui grup de fani ai moldovenilor, membrii ‘Gate 7’, să intre pe stadion cu steagul României pe care era inscripționat „Piatra Neamț”.

Motivul? Ei bine, autoritățile au invocat următorul aspect: „Este interzisă afişarea oricărui steag tricolor pe care sunt vizibile însemne sau alte înscrisuri”.

Reacția suporterilor Ceahlăului după ce jandarmeria le-a interzis steagul pe stadionul din Sf. Gheorghe. „Ne-au spus că suntem pasibili de amendă!”

Unul dintre suporterii echipei moldave a reacționat în legătură cu episodul petrecut la meciul cu Sepsi. Se pare că jandarmeria ar fi impus chiar măsura amenzii dacă aceștia nu se conformau.

„Ne pare rău că nu ne-am asumat amenda şi să ducem cu noi steagul pe stadion. L-am avut cu noi în toată ţara şi în toată Europa. Aseară, la Miercurea Ciuc, cei de la U Cluj au avut un steag pe care scria Cluj Napoca. Pe steagul nostru scrie Piatra Neamţ. Care e diferenţa?

Noi am arătat la intrarea pe stadion ce bannere şi steaguri avem, aşa cum cere legea. Ne-au spus că suntem pasibili de amendă şi, repet, ne pare foarte rău că nu ne-am asumat această amendă”, a declarat un lider al Galeriei Gate 7, conform