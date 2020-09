Steagul Universității Craiova a fluturat la 5671 de metri altitudine! Povestea lui Octavian Marin, pompierul alpinist: „Fanionul Științei este agățat de oglinda mașinii de intervenție”. Exclusiv

Povestea alb-albastră a Universității Craiova merge mai departe, iar pasiunea oltenilor pentru fotbal este nemărginită. FANATIK îți prezintă încă o poveste de iubire dintre fani și echipa favorită.

În acest weekend, echipa din Bănie reia drumul către titlul așteptat de foarte mulți ani și, deși, suporterii sunt supărați după cele două „finale” pierdute, cu CFR Cluj și Lokomotiv Tbilisi, trupa lui Bergodi îi poate îmbuna cu o evoluție foarte bună în campionat.

Oltenii știu să-și încurajeze favoriții, iar unul dintre exemple este cel al lui Octavian Marin, pompierul alpinist și membru al Sezione Ultra, cea mai veche brigadă de fani din Craiova. Acesta a dus steagul Universității la 5671 de metri altitudine, pe vârful Damavand, în Iran!

Steagul Universității Craiovei a fluturat la 5671 de metri altitudine! Povestea lui Octavian Marin, pompierul alpinist

De multe ori se spune că pasiunea pentru sport și meseria de zi cu zi nu se pot îmbina, însă Octavian Marin a găsit o legătură între jobul de pompier și alpinism, adrenalina. FANATIK a stat de vorbă cu cel care duce steagul Universității Craiova în fiecare vârf pe care-l cucerește.

„Tavi”, așa cum îi spun prietenii, ne-a dezvăluit că este membru al brigăzii Sezione Ultra 2000, cea mai veche brigadă de ultrași din Bănie și cea care a luat atitudine față de nedreptățile făcute Științei de-a lungul timpului: „Sunt membru Sezione Ultra din 2008, deși am interacționat de mai mulți ani cu brigada, fără a fi membru oficial.”

Octavian Marin își aduce aminte cu drag de începuturile în alpinism: „Pasiunea pentru alpinism o am de mic. Adoram să mă cațăr pe orice, dar la 14 ani am ieșit prima dată cu cortul în Parângul Mare, împreună cu un prieten, iar de atunci am continuat să descopăr măreția munților.”

Din 2006 a început să lucreze pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, fiind în prima linie în lupta cu focul și salvând vieți: „Iubesc ceea ce fac, fiindcă pasiunea și determinarea de a reuși sunt punctele forte în orice situație. Adrenalina este un alt punct comun. Antrenamentele sunt specifice pentru ambele pasiuni și se îmbină perfect, astfel rezultatele nu întârzie să apară.”

Multe vârfuri muntoase au fost cucerite de Octavian, însă Damavand rămâne cel mai înalt pe care a fost vreodată: „Din iubire pentru Știinta, port cu mine oriunde aș fi culorile alb-albastre și fularul Brigăzii Sezione Ultra alături de drapelul României, simbol al patriotismului. Culorile alb-albastre au fluturat pe vârful Damavand la 5671 m altitudine, în Iran, fiind cel mai înalt vulcan de pe continentul asiatic.”

Niciun moment fără Știința: „Fanionul Universității este mereu agățat la oglindă mașinii de intervenție”

Așa cum spuneam, Octavian este în prima linie în lupta cu focul, însă și când pleacă la o intervenție are un simbol alb-albastru cu el: „Toți suntem olteni și avem sânge alb-albastru. În primul rând înainte de meci, încercăm să gândim pozitiv și să sperăm că nu sună alarma să plecăm în misiune.”

Când sună alarma avem doar câteva minute să ne echipăm de intervenție. Fanionul Universitatii este mereu agățat la oglinda mașinii de intervenție”, a mai spus „Tavi”.

Deși „alb-albaștrii” i-au făcut pe suporteri să viseze cu ochii deschiși la titlu, CFR Cluj s-a dovedit prea puternică, în finalul sezonului trecut: „Pierderea campionatului în ultima etapă a fost cruntă. N-am înțeles de ce la meciurile importante, băieții se pierd, au trac. Chiar dacă am pierdut “finala” campionatului, trebuie să fim corecți și să recunoaștem meritele echipei CFR Cluj.” Pe lângă dezamăgirea cu ardelenii, Universitatea Craiova a fost eliminată și din UEFA Europa League: „Cât despre meciul din Georgia, prestația echipei s-a dovedit a fi sub nivelul așteptărilor, adversarii arătându-ne că perseverența și munca îți pot aduce câștigul. Noi suporterii, le vom fi alături mereu!”

În finalul interviului pentru FANATIK, Octavian Marin a avut și un mesaj pentru jucătorii lui Cristiano Bergodi: „Jucătorilor nu le pot spune decât că trebuie să se dăruiască mai mult. Cu muncă și determinare, vor veni și rezultatele. Mult succes!”

FC Viitorul este echipa pe care Universitatea Craiova o va înfrunta luni, de la ora 21:00, pe stadionul „Central”, din Ovidiu. Până în acest moment, dobrogenii au strâns doar un punct, în două etape, în timp ce Știința are șase puncte, neprimind gol în cele două etape scurse.