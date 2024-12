Steaua ’86, alături de Helmut Duckadam pe ultimul drum! Lăcătuș, Bumbescu și Stoica, în lacrimi lângă sicriul „Eroului de la Sevilla”. Video

Din nefericire pentru toată suflarea sportului din România, , 2 decembrie, la vârsta de doar 65 de ani. .

Steaua ’86, alături de Helmut Duckadam pe ultimul drum

Trupul neînsuflețit al lui Helmut Duckadam a fost depus marți la stadionul „Arena Națională” din București. Ușile au fost deschise publicului larg de la ora 14:00, iar familia, prietenii, foștii colegi sau chiar fanii „Eroului de la Sevilla” au fost prezenți pentru a îi oferi un ultim omagiu fostului portar.

Sicriul fostului portar va sta la zona VIP de la „Arena Națională” până miercuri, 4 decembrie. Oricine va vrea să fie alături de Helmut Duckadam este așteptat la stadion indiferent de oră sau de intrare.

Colegii din Generația Steaua 86 nu au putut să absenteze de la ultimul drum al „Eroului de la Sevilla”. Bumbescu, Pițurcă, Lăcătuș sau Tudorel Stoica au fost vizibil afectați de trecerea în neființă a lui Helmut Duckadam.

Marius Lăcătuș, unul dintre simbolurile Stelei din 86, nu a fost în stare să vorbească cu jurnaliștii prezenți despre trecerea în neființă a „Eroului de la Sevilla”.

„Cuvintele sunt de prisos! Este un moment prea dureros pentru noi ca să putem să ne exprimăm în cuvinte și sper să înțelegeți acest lucru”, le-a transmis Marius Lăcătuș jurnaliștilor prezenți la stadionul „Arena Națională”.

Marius Lăcătuș, vizibil afectat de moartea lui Helmut Duckadam

„Rivalul” Ioan Andone, afectat de moartea lui Helmut Duckadam

Deși au fost „rivali” pe teren, Ioan Andone și Helmut Duckadam au purtat o frumoasă relație de prietenie. Fostul fundaș al echipei naționale a povestit o amintire frumoasă pe care a avut-o cu „Eroul de la Sevilla”, când acesta i-a apărat un penalty chiar selecționerului Mircea Lucescu.

„Am pierdut un mare om. A fost un mare prieten. E singurul portar din istoria fotbalului care a apărat 4 penalty-uri. A adus Liga Campionilor în România. Din păcate, viața nu ne iartă. Acum trei săptămâni am fost la înmormântarea lui Nicșa, 66 ani.

Ar trebui să avem mai multă grijă de noi, să ne controlăm, stresul pe care l-am trăit uite că se simte. Normal, un om începe să-și facă probleme la 75-80 ani. El a avut probleme din timpul carierei de jucători. S-a lăsat foarte devreme ‘Ursul’, cum îi spuneam noi.

Am făcut 1-1 la Arad, eu aveam 19-20 ani. Nea Mircea Lucescu a ratat un penalty, a apărat Helmut. După aia am fost colegi la națională. Am fost prieteni buni, noi ardelenii eram prieteni. Din păcate, la noi, valorile și oamenii care au făcut ceva pentru România nu au fost respectați”, a spus Ioan Andone despre Helmuth Duckadam.

Andone, prezent la omagierea lui Duckadam