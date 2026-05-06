Steaua 86, celebrată în Parlament! Prezență surpriză din Germania la eveniment. De ce nu a asistat Valentin Ceaușescu

Joi, 7 mai, se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță obținută în fotbalul românesc: Cupa Campionilor Europeni. În 7 mai 1986, Steaua București se impunea la loviturile de departajare în fața clubului Barcelona. Meciul s-a disputat în Sevilla, iar, la loteria penalty-urilor, regretatul Helmuth Duckadam reușea să apere consecutiv patru astfel de lovituri. Pentru a celebra reușita, generația Steaua 86 a fost invitată în Parlamentul României.

Steaua 86, celebrată în Parlament! Anton Weissenbacher, venire specială din Germania

Generația Steaua 86, însoțită de comandantul clubului, Eduard Danilof, a fost prezentă miercuri, 6 mai, în Parlamentul României. Atmosfera a fost una relaxată, jucătorii fiind mulțumiți că meritele le sunt încă o dată recunoscute. Aproape toți componenții lotului au fost prezenți la eveniment, însă Helmuth Duckadam, „Eroul de la Sevilla”, nu mai este, din păcate, în viață.

Oarecum surprinzător, Anton Weissenbacher a venit special din Germania pentru ceremonia desfășurată în Parlamentul României. Prezența fostului mijlocaș i-a mirat și pe foștii săi colegi. Totuși, . Este bine știut faptul că fiul fostului dictator a contribuit decisiv la performanța din 1986.

George Simion, inițiatorul premierii

Înainte ca evenimentul să înceapă, în Parlamentul României a fost difuzată melodia făcută de Gabi Balint în cinstea performanței atinse în 1986. Ulterior, George Simion a fost prezentat drept inițiatorul acestui eveniment și cel care a propus ca foștii fotbaliști să primească indemnizație din partea statului.

După discursul ținut de conducătorul AUR, acesta și-a prezentat scuzele pentru faptul că nu au fost suficiente minute pentru ca fiecare fost jucător să primească microfonul. În numele generației a luat cuvântul Gabi Balint, citind scrisoarea redactată de căpitanul Tudorel Stoica. Nu a durat mult până când Anghel Iordănescu și-a făcut apariția, pentru ca apoi să vorbească despre Cupa Campionilor Europeni obținută în 1986.

Nicușor Dan va premia Steaua 86

Generația Steaua 86 are un program extrem de încărcat în aceste zile. După vizita în Parlamentul României, aceasta va participa la un eveniment la BNR, la Monetăria Statului. Jucătorii sunt așteptați și la Palatul Cotroceni, acolo . Această perioadă aglomerată se va încheia cu meciul Steaua – Sepsi, programat joi, 7 mai, la ora 19:00.

„Cred că pe 6 sau 7 mai vom merge la Palatul Cotroceni. Deocamdată nu e stabilit. S-a decalat un pic programul pentru că trebuie să mergem și la BNR, la Monetăria Statului și în Parlamentul României, pe 6 la ora 10:00. Pe 7 mai vom fi din nou pe gazon și o să fie un moment frumos. Așteptăm și un ajutor, nu numai distincții, că primim de 40 de ani. Aproape toți colegii mei au probleme cu banii”, a spus Adrian Bumbescu, în exclusivitate pentru FANATIK.