Steaua 86, premiată de președintele Nicușor Dan la 40 de ani de la finala de la Sevilla: „Așteptăm și un ajutor, aproape toți colegii au probleme cu banii”

Pe 7 mai se împlinesc 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni după finala istorică de la Sevilla, în care FC Barcelona a fost răpusă la loviturile de departajare de regretatul Helmut Duckadam. Cu această ocazie cu totul specială, vor fi organizate mai multe evenimente publice în onoarea acelei generații de excepție pentru întreg sportul românesc.

Generația Steaua 1986, premiată la Cotroceni de președintele Nicușor Dan

Adrian Bumbescu (66 de ani) a dezvăluit că el și foștii săi coechipieri, cei care încă se mai află în viață bineînțeles, vor fi primiți pentru a fi premiați atât în Parlamentul României, cât și la BNR și Monetăria Statului, dar mai ales la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan. Cu acest prilej, fostul mare fundaș central a dorit să transmită că s-ar bucura dacă ar exista și câteva recunoașteri de ordin material din partea statului român, ci nu doar astfel de distincții și premii, pentru marea performanță obținută în 1986.

„Cred că pe 6 sau 7 mai vom merge la Palatul Cotroceni. Deocamdată nu e stabilit. S-a decalat un pic programul pentru că trebuie să mergem și la BNR, la Monetăria Statului și în Parlamentul României, pe 6 la ora 10:00. Pe 7 mai vom fi din nou pe gazon și o să fie un moment frumos. Așteptăm și un ajutor, nu numai distincții, că primim de 40 de ani. Aproape toți colegii mei au probleme cu banii”, , în exclusivitate pentru FANATIK.

Moment special pregătit în Ghencea, cu ocazia meciului Steaua – Sepsi

Inițial, , doar că în cele din urmă acest lucru nu a mai fost posibil din cauza unor limitări financiare existente în această perioadă la Ministerul Apărării Naționale. Așadar, foștii mari fotbaliști vor fi prezenți în acel weekend inclusiv pe stadionul din Ghencea, unde va fi organizat un moment special dedicat lor cu ocazia meciului Stelei cu Sepsi Sf. Gheorghe din play-off-ul Ligii 2, după cum tot Adrian Bumbescu a dezvăluit în urmă cu ceva timp pentru site-ul nostru:

„Nu mai mergem la Sevilla pentru că nu ni s-a aprobat, nu sunt bani. Consulul de la Sevilla a sunat la club și a zis că ne așteaptă de 7 mai acolo. S-a decis astfel să mutăm meciul cu Sepsi de pe 6 pe 7 mai și vom face spectacol în Ghencea cu artificii, lasere. Va fi o festivitate pe gazon cu Steaua ’86. Deci sigur nu se mai merge la Sevilla. S-a discutat, însă nu am găsit sponsori. Trebuia să mergem vreo 3-4 zile și costau mult cazarea și avionul.

Au zis că ne scapă de o plimbare cu avionul. Poate mergem la 50 de ani dacă suntem sănătoși. Câți om mai trăi până atunci că și de la ei au murit vreo 3-4. Sper să avem parte de susținerea cât mai multor suporteri pentru că se împlinesc totuși 40 de ani. Cei mai mici trebuie să știe și ei ce a însemnat aceasta performanță. Am terminat fotbalul european timp de 4-5 ani. Pe 24 februarie nu s-au spus două cuvinte de Supercupa Europei. Nu se vorbește de Cupa Intercontinentală. Chiar toată lumea e împotriva acestor mari performanțe? Se vorbește numai de FCSB-ul ăsta. Toate se rezumă la asta”.