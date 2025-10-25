Sport

Steaua a dat lovitura: „Mă sună toți impresarii să-l vindem!". Daniel Oprița a descoperit noua „perlă" din Ghencea: „M-am zbătut pentru el"

Steaua București și-a găsit noul produs de export! Tânărul fotbalist adus în această vară a atras privirile tuturor, iar Daniel Oprița recunoaște că este întrebat în continuu despre cel ce pare noua „perlă” din Ghencea
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
25.10.2025 | 17:33
Steaua ar putea da lovitura cu noua „perlă” din Ghencea. Foto: Colaj FANATIK
Ianis Doană a venit la Steaua București în acest sezon după ce în stagiunea precedentă a jucat în 24 de partide pentru CSM Reșița, înscriind și două goluri la nivelul Ligii a II-a. Tânărul de 18 ani ar putea reprezenta următorul transfer pe bani al „militarilor”, chiar Daniel Oprița recunoscând că este asaltat din toate părțile cu telefoane de la diverși oameni care se interesează despre noua senzație din Ghencea.

Ianis Doană, următorul transfer pe bani de la Steaua!? Daniel Oprița: „Toți mă întreabă de el”

Ianis Doană a prins multe minute pentru Steaua București în noul sezon de Liga a II-a, deși el are doar 18 ani, însă la ultima victorie, cea de la Satu Mare, el a rămas doar pe banca de rezerve. Doană a fost unul dintre cei mai buni jucători ai „militarilor” și a stârnit interesul tuturor, de la echipe importante până la impresari. Daniel Oprița a avut meritul de a-l observa în perioada sa petrecută la CSM Reșița, acolo unde tatăl puștiului este antrenor la copii și juniori.

Doană nu a venit gratis la Steaua, însă antrenorul echipei bucureștene recunoaște faptul că dacă nu ar fi avut o relație bună cu tatăl fotbalistului și cu primarul Cristi Bobar, această mutare nu s-ar fi realizat, deoarece cei de la Reșița țineau foarte mult la el.

„Eu de ce l-am luat de la Reșița cu procente 50-50% și m-am zbătut pentru el? Toată lumea mă sună și mă întreabă de el, ce e cu el, toți impresarii. Să îl vândă, să facem. Nu aveam cum să îl luăm fără bani și nu am vrut împrumut, mai ales că el avea contract. Am reușit pentru că am fost coleg cu taică-su la Reșița și cu primarul și Cristi Bobar. Nu credeam că puteam să îl aduc”, a dezvăluit Daniel Opriță, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cine este Ianis Doană, noua senzație din Ghencea

Ianis Doană e unul dintre cei mai buni jucători ai Stelei în acest sezon de Liga 2. Fiul lui Leontin Doană, antrenor la copii și juniori la CSM Reșița, a evoluat până în acest moment în roșu și albastru în 11 meciuri și a reușit 3 pase decisive.

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 18 ani care poate evolua în ambele benzi ale terenului este evaluat pe un site de specialitate la 150.000 de euro și mai are contract cu Steaua până la finalul acestui sezon.

Steaua, victorie de răsunet în etapa a 11-a, fără Ianis Doană pe teren

Etapa a 11-a a fost prima pentru tânărul mijlocaș în care nu a prins niciun minut pe teren. Cu toate acestea, echipa sa s-a descurcat de minune în fața lui CSM Olimpia Satu Mare și a învins cu scorul de 4-1 prin hat-trick-ul lui Bogdan Chipirliu și golul lui Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu.

Cu această victorie, Steaua urcă provizoriu pe poziția a treia. Dacă FC Bihor va reuși să obțină cel puțin un punct din duelul cu CS Afumați, atunci „militarii” vor încheia etapa pe poziția a 4-a. Până în acest moment, bucureștenii au reușit de mai multe ori să promoveze din punct de vedere sportiv, însă nu a avut dreptul să joace în SuperLiga din punct de vedere administrativ.

