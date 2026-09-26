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Steaua l-a legitimat pe Ayoub Abou (28 de ani), mijlocaș central marocan cu cetățenie spaniolă, . Ayoub e fost junior în celebra „La Masia”, academia celor de la FC Barcelona, și fost component al Real Madrid Castilla, echipa secundă a clubului de pe „Santiago Bernabeu”. De-a lungul carierei sale de până acum a mai fost legitimat și la Getafe sau SPAL, dar și în Portugalia, la FC Porto U19 și Feirense.

Ayoub Abou, fost junior la FC Barcelona și Real Madrid, primul interviu după ce a semnat cu Steaua

La , a avut în diferite momente oportunitatea de a se antrena alături de echipa mare și astfel a cunoscut fotbaliști uriași precum Karim Benzema, Sergio Ramos, Marcelo sau Isco, printre alții. Acum a semnat cu Steaua din postura de jucător liber de contract după ce ultima dată a evoluat în Bulgaria, la Septemvri Sofia, și a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a spus, printre altele, și că își dorește foarte mult să joace în SuperLiga alături de , chiar dacă, după cum se știe deja foarte bine, la clubul roș-albastru încă nu este rezolvată chestiunea referitoare la dreptul de promovare.

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Ayoub, cum ai ajuns la academia Barcelonei?

– În 2007, la vârsta de 8 ani, am fost ajutat de un prieten de-al fratelui meu care m-a dus să dau probe la La Masia și am fost primit. A fost un moment foarte frumos pentru că e visul oricărui copil.

Câți dintre colegii tăi au reușit să ajungă să joace la un nivel înalt?

– În perioada de 9 ani cât am fost la academia Barcelonei, am jucat alături de mulți care ulterior au ajuns fotbaliști, unii de elită, alții nu, iar alții continuă să facă o carieră din fotbal chiar dacă nu la nivel de top.

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Lecția cea mai importantă pe care a învățat-o după 9 ani la Barcelona

Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat în La Masia?

– Înveți multe lucruri; fiind departe de familie, înveți să trăiești singur, să faci totul singur, înveți valorile pe care ți le predau acolo și asta te ajută pentru tot restul vieții, nu doar ca fotbalist.

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De ce ai luat decizia să mergi la FC Porto? Cum a fost perioada aceea? Te-ai antrenat și cu prima echipă?

– Am vrut să plec pentru că mi-au oferit condiții sportive bune și atunci am luat decizia să plec din Spania în Portugalia. Am jucat pentru echipa a doua, dar m-am antrenat și cu prima echipă. După doi ani m-am întors în Spania la Rayo Majadahonda.

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Cum a ajuns la academia lui Real Madrid.

Apoi ai semnat cu Getafe.

– Da, a fost vorba de un contract pe 4 ani, dar în acea vară eu și clubul nu ne-am înțeles bine, deoarece doreau să mă trimită împrumut la o echipă din divizia a doua, iar eu voiam să mă întorc împrumut la Rayo Majadahonda. În cele din urmă am ajuns la un acord, am reziliat contractul și am plecat la Real Madrid Castilla.

De la academia Barcelonei ai ajuns la academia lui Real Madrid. Cum a fost experiența?

– Extraordinară, pentru că am avut șansa să mă antrenez și cu prima echipă în cei doi ani petrecuți acolo. Înveți enorm de multe lucruri când ai lângă tine jucători precum Benzema, Isco, Ramos, Marcelo, etc. Am acumulat ceva experiență și prin Italia, Muntenegru, Armenia, Bulgaria sau Portugalia, iar acum vreau să ajut Steaua și să mă dezvolt și eu la rândul meu.

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Ayoub Abou consideră că Steaua este unul dintre cel mai mari cluburi din Europa

De ce Steaua?

– Am ales Steaua pentru că este un club foarte mare și știu ce înseamnă această echipă pentru mulți oameni, dar și pentru încrederea pe care mi-au transmis-o.

Steaua a învins Barcelona în finala Cupei Campionilor Europeni în 1986, iar jucători din acea echipă se află și acum în staff-ul Stelei. Te onorează?

– Sigur că mă onorează și ar trebui să onoreze orice jucător; este important să ai mereu oameni cu experiență care să te poată corecta și să te facă să vezi lucruri pe care poate tu nu le vezi.

Impresionat de condițiile din Ghencea și optimist că roș-albaștrii vor obține dreptul de promovare

Când crezi că vei debuta, cum ți se pare stadionul, fanii?

– Nu știu când voi debuta, în clipa de față sunt concentrat pe antrenamente, încerc să îmi cunosc colegii și să legăm conexiuni pe teren. Stadionul este o minunăție și nu este vorba doar de stadion, toată baza sportivă este incredibilă, clubul are toate condițiile de care are nevoie un jucător.

Steaua nu se află în cel mai bun moment. Ce părere ai de faptul că echipa a reușit în mai multe rânduri să termine pe loc de promovare, dar este blocată în Liga 2? Visezi să promovezi cu Steaua în prima ligă?

– Echipa crește puțin câte puțin, acum s-a câștigat ultimul meci și cele 3 puncte sunt importante pentru a continua să adunăm puncte. Sper din tot sufletul să pot juca cu Steaua în prima ligă, ar fi un vis împlinit.