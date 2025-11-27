Sport

Steaua București sau Steaua Roșie Belgrad? Care a fost, de fapt, marea iubire a legendei Miodrag Belodedici?

Cariera lui Miodrag Belodedici, povestită în amănunt. Detalii mai puțin știute. Care a fost echipa pe care a iubit-o mai mult? Steaua București sau Steaua Roșie Belgrad?
Alex Bodnariu
27.11.2025 | 13:30
Miodrag Belodedici rămâne unul dintre cei mai buni fundași români din istorie. E singurul fotbalist din țara noastră care a reușit să câștige două Cupe ale Campionilor Europeni cu echipe diferite, Steaua și Steaua Roșie Belgrad.

Miodrag Belodedici, o carieră excepțională, atât la Steaua București, cât și la Steaua Roșie Belgrad

Fostul mare fundaș și-a început cariera la Steaua, unde a jucat până în anul 1988. A mers apoi în Serbia, la Belgrad, și a evoluat timp de trei sezoane, perioadă în care a cucerit Cupa Campionilor Europeni. A urmat un transfer în Spania, la Valencia, iar în 1996 revenea în București, la Steaua.

De asemenea, Miodrag Belodedici a îmbrăcat tricoul naționalei României de nu mai puțin de 53 de ori și a reușit să înscrie 5 goluri. E considerat unul dintre cei mai compleți fundași centrali din istoria fotbalului din țara noastră.

Care este, de fapt, marea iubire a lui Miodrag Belodedici dintre cele două echipe

Andrei Vochin a explicat că Miodrag Belodedici a ținut extrem de mult la cele două echipe, Steaua București și Steaua Roșie Belgrad, însă înainte să ajungă la formația din capitala României ținea cu gruparea iugoslavă.

„(N.r. Pe cine a iubit mai mult? Pe Steaua sau pe Steaua Roșie Belgrad?) Îi e greu să spună și acum asta. El nici la meciul FCSB-ului nu vrea să meargă pentru că asta o să fie întrebarea tuturor. Nu vrea să se ducă la meci. El a spus că nu se duce, că îl întreabă lumea.

El mi-a spus așa: prima mare iubire a fost Steaua Roșie Belgrad, dar apoi, când a venit la București, a fost Steaua. El nu a mai jucat la echipa națională. A fost supărare mare. Revoluția a venit rapid după ce a trecut granița.

Vezi cum e viața? Oamenii care, la un moment dat, te ajută să faci un lucru, aceiași te pot face să te lași. Loți Boloni a fost cel care s-a consultat cu nea Imi să îl bage pe Belodedici. A spus că îl ajută, că stă în fața lui, că e foarte bun, că o să ajute echipa dacă joacă 5-10 meciuri.

Ultimul lui meci la echipa națională, în toamna lui 2000, a fost cu Italia lui Inzaghi, chiar sub comanda lui Boloni. Ne-a bătut Italia cu 0-3. De atunci Belodedici nu a mai jucat sub comanda lui Boloni, omul care inițial l-a susținut.

(N.r. Cu cine ține? Cu Steaua sau cu Steaua Roșie?) S-au egalat în timp. Mi-a povestit de foarte multe ori cum e acolo. Echipele românești nu au câștigat niciodată cu Steaua Roșie Belgrad. Echipele din România nu se simt bine cu formațiile din spațiul european”, a explicat Andrei Vochin la Oldies but Goldies.

