Steaua, comunicat necruțător, la o zi după FCSB – Fenerbahce 1-1: „Fără echivoc!”. FRF și UEFA, somate public

Recent, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins recursul formulat anterior de clubul FCSB în procesul cu Steaua privitor la palmaresul clubului istoric din Ghencea, înființat în 1947. Entitatea patronată de Gigi Becali susținea prin avocații săi că trebuie să îi fie recunoscut dreptul de a folosi patrimoniul aferent perioadei 2003-2017, fapt care ar fi făcut plauzibil principiul continuității sportive invocat atât de vehement în spațiul public în ultimii ani de către susținătorii campioanei României.

Ce urmează după ce Steaua a câștigat la ÎCCJ procesul cu FCSB pentru palmares

Doar că, după cum s-a notat anterior, judecătorii de la ÎCCJ nu au fost de acord cu această abordare și au respins astfel demersul întreprins de reprezentanții FCSB, fiind vorba acum despre o decizie definitivă în acest sens.

Așadar, după cum reiese chiar din , Steaua București, clubul din Liga 2, a fost recunocută acum și în mod oficial drept titularul de drept al identității și palmaresului din perioada 1947 – 1998.

Prin urmare, s-a stabilit că echipa din Ghencea nu a fost reînființată în 2017, așa cum susțineau până acum simpatizanții FCSB, ci este de fapt o entitate juridică având o continuitate istorică de la înființare până în prezent, cu tot cu acea perioadă cuprinsă între 2003 și 2017, când se presupune că Gigi Becali a folosit în mod nelegal marca Steaua.

Pe de altă parte, palmaresul din perioada 1998 – 2003 este în continuare „în aer” și rămâne de văzut de acum când și dacă se va soluționa vreodată în vreun sens și această speță.

Revenind, reprezintă de fapt doar un pas, foarte important ce e drept, pentru avansarea în procesul privind prejudiciul pe care FCSB l-ar fi generat față de Steaua prin folosirea în mod nelegal a mărcii în perioada 2003-2014, când a izbuncit acest scandal de proporții din fotbalul românesc.

Demers către FRF: forul lui Răzvan Burleanu va fi obligat să notifice UEFA

Aceasta ar fi în principiu miza finală a acestui conflict juridic. După cum se știe deja foarte bine, MApN solicită achitarea de către Gigi Becali a sumei totale de 37 de milioane de euro, după ce marca Steaua a fost evaluată în circuit intern la 3.7 milioane de euro pe an.

În acest sens, în procesul privitor la anularea mărcilor clubului din Ghencea, intentat de către FCSB, câștig de cauză au avut tot cei de la Steaua, cu Florin Talpan „vârf de lance” și aici. Iar în viitorul apropiat este așteptată să fie publicată motivarea și în această speță, chestiune care ar putea înclina definitiv balanța în acest război juridic.

Dar până atunci steliștii au anunțat prima măsură concretă după emiterea de către ÎCCJ a motivării deciziei finale din acest proces referitor la palmares. Astfel, clubul din Ghencea a transmis că în scurt timp va notifica în mod oficial Federația Română de Fotbal.

Anunțul oficial făcut de clubul Steaua în acest sens

Astfel, forul condus de Răzvan Burleanu va fi obligat să transmită mai departe către UEFA, iar forul continental să facă modificările de rigoare, inclusiv când vine vorba despre anumite secțiuni de pe site-ul oficial, acolo unde FCSB încă figurează drept continuatoarea Stelei la nivel continental.

„Motivarea deciziei definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție confirmă, fără echivoc, că Steaua este Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” din punct de vedere juridic, iar palmaresul realizat în perioada 1947–1998 aparține clubului nostru, fapt care consfințește în mod incontestabil că Steaua este cea mai titrată echipă din fotbalul românesc.

Hotărârea instanței supreme este definitivă și înlătură orice tentativă de reinterpretare. Identitatea Stelei este un fapt juridic stabilit irevocabil, nu un subiect de opinie, dispută sau speculație publică.

Sperăm ca toți cei care, de-a lungul acestor ani de luptă, au încercat sau au contribuit la furtul de identitate să își asume public această realitate, având obligația morală de a o recunoaște. În zilele următoare, vom notifica Federația Română de Fotbal, care are obligația legală de a transmite, în cel mai scurt timp, hotărârea către UEFA.

În final, ținem să le mulțumim tuturor steliștilor, fani, foști jucători și oameni din cadrul clubului, adică celor care nu au renunțat niciodată și care au continuat să lupte alături de noi pentru culorile roș-albastre.

Steaua a fost, este și va fi doar în Ghencea!”, a transmis clubul Steaua prin intermediul unui comunicat de presă publicat pe pagina oficială de Facebook.