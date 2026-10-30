Sport

Steaua – CS Dinamo, derby şi la bani! Cât câştigă Daniel Opriţa şi Ionuţ Chirilă şi ce buget au cele două echipe în Liga 2

Marian Popovici
30.10.2026 | 12:34
Steaua CS Dinamo derby si la bani Cat castiga Daniel Oprita si Ionut Chirila si ce buget au cele doua echipe in Liga 2
EXCLUSIV FANATIK
Steaua - CS Dinamo, derby şi la bani! Cât câştigă Daniel Opriţa şi Ionuţ Chirilă şi ce buget au cele două echipe în Liga 2. Sursa: colaj Fanatik
Vineri, de la ora 18:00, are loc derby-ul dintre CSA Steaua şi CS Dinamo. Totuşi, cele două rivale nu au drept de promovare şi sunt în a doua jumătate a clasamentului din Liga 2. Ce salarii au antrenorii şi care sunt bugetele pentru acest sezon.
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CSA Steaua – Dinamo  se joacă vineri, de la ora 18:00, în Ghencea, în derby-ul ligii secunde. Niciuna dintre formaţii nu are drept de promvoare în SuperLiga, iar în acest sezon sunt departe de acest obiectiv, „militarii” fiind pe 16, iar echipa lui Chirilă, trei poziţii mai jos, fiind despărţite de trei puncte. Dar ce salarii au cei doi antrenori şi ce bugete au alocat cele două ministere pentru echipele de fotbal.

Ionuţ Chirilă a încins Steaua – Dinamo: „E adevăratul derby al fotbalului din România!”

Ionuţ Chirilă a încins derby-ul prin declaraţia de la finalul etapei precedente, prin care a spus că CSA Steaua – CS Dinamo este adevăratul derby din fotbalul românesc, între cluburile care au făcut cele mai mari performanţe în istoria fotbalului românesc:

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”Este adevăratul derby al fotbalului românesc! Steaua și Dinamo sunt cluburile reprezentative ale fotbalului românesc. O echipă a câștigat Cupa Campionilor Europeni, cealaltă a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor și ale Cupei Cupelor. Sunt două cluburi care au scris istorie. Mergem să jucăm într-o catedrală. Pentru mine, am mai spus-o, Ghencea este o catedrală a fotbalului românesc. Va fi un meci aprig și sper să câștige echipa cea mai bună. Noi mergem în Ghencea să învingem, să reprezentăm cu cinste culorile lui Dinamo și să respectăm legendele acestui club”, a spus Chirilă într-un interviu pentru FANATIK.

Ce salarii au Daniel Opriţa şi Ionuţ Chirilă!

La nivel financiar, derby-ul este departe de cel din SuperLiga dintre FCSB şi Dinamo. Dar să le luăm cu antrenorii. Daniel Opriţa a semnat în vară un nou contract cu CSA Steaua şi câştigă lunar 6.000 de euro, conform Trumedia. Antrenorul „militarilor” a ameninţat cu plecarea, dar până la urmă a ajuns la un acord cu oficialii echipei, în ciuda faptului că echipa nu are drept de promovare în SuperLiga.

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Ionuţ Chirilă a revenit în „iarbă” în această vară. Antrenorul în vârstă de 60 de ani câştigă 7000 de euro pe lună la CS Dinamo, având ca obiectiv promovarea tinerilor jucători. Până acum, rezultatele lasă de dorit atât la CSA Steaua, cât şi la CS Dinamo:

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„Chirilă are 7.000 de euro salariu, dar are Ministerul bani, stați liniștiți. Ionuț Lupescu l-a propus, el l-a adus. Deci, dacă e și el așa bun manager, să-și dea și el demisia. La Federație nu mai dă Ministerul de Interne bani, deci e o problemă. Acolo trebuie să-i faci“, a spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

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Bugetele de la CSA Steaua şi CS Dinamo!

Pentru anul 2026, bugetul pentru toate secţiile ale Clubului Sportiv al Armatei Steaua a fost diminuat cu 30% de MApN din nevoia de reorganizare a clubului, de la 34.000.000 la aproximativ 24.000.000 de euro.

Din aceşti bani, secţia de fotbal are un buget între 1,5 şi 1,8 milioane de euro, luând în calcul şi academia. Obiectivul echipei şi în acest sezon este calificarea în play-off, chiar dacă nu există drept de promovare.

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Bugetul celor de la CS Dinamo pe 2026 este de aproximativ 29 de milioane de euro, din care 1 milion de euro merge spre echipa de fotbal antrenată de Ionuţ Chirilă. Dacă luăm în calcul şi costurile cu academia, bugetul echipei de fotbal ajunge la 1,5 milioane de euro, similar cu cel al Stelei.

CSA Steaua avea ambiţii de play-off în actuala stagiune, dar e departe de acest obiectiv, fiind pe locul 16 la 11 puncte de Metalul Buzău, echipa de pe locul 6. CS Dinamo vrea să evite retrogradarea şi să promoveze jucători, fiind una dintre echipele din subsol, pe locul 20, cu 7 puncte adunate.

  • 7.000 de euro e salariul lui Ionuţ Chirilă la Dinamo
  • 1.500.000 de euro e bugetul echipei de fotbal CSA Steaua
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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