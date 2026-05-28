Steaua – Dinamo pe care Florin Prunea nu-l va uita niciodată! I s-a cerut să facă blat la pauză chiar în vestiarul roș-albaștrilor

Florin Prunea și-a amintit cum i s-a cerut să facă blat la un meci Steaua – Dinamo, disputat pe data de 4 decembrie 1993 în Ghencea și câștigat de gazde cu scorul de 1-0 după un gol marcat de Ilie Dumitrescu în repriza a doua.

Cum a fost abordat Florin Prunea la pauza meciului Steaua – Dinamo 1-0 de pe 4 decembrie 1993 pentru a face blat

Așadar, la pauză a fost 0-0, iar fostul portar a povestit pe larg, în direct la FANATIK DINAMO, emisiune realizată de Cristi Coste, cum a fost abordat la vestiare pentru a face un aranjament, în sensul ca partida să se încheie tot la egalitate.

„La meciul ăla (n.r. cel din 1993 cu Steaua). Ilie Dumitrescu (n.r. gol), lovitură liberă Gâlcă, pe zăpadă, o resping în față, și vine Ilie și o bagă în poartă, după pauză, în minutul 50 și ceva. (…) La pauză 0-0. Când să ies pe teren la pauză, Bigică (n.r. Constantin Eftimescu), Dumnezeu să îl ierte, era un frig și îl văd că vine și mă cheamă, să mergem puțin înăuntru. Și mă ia de mână și mă duce la Steaua la vestiar. Crăciunescu (n.r. arbitrul meciului) a ieșit din cabina arbitrilor și își făcea cruce când m-a văzut: ‘Bă, Prunea, voi nu sunteți sănătoși la cap, mă! Dinamo – Steaua, voi ați înnebunit la cap?’.

Și acolo îl văd pe Tică (n.r. Dănilescu), cu armeanul (n.r. Florin Halagian, antrenorul lui Dinamo de atunci), cu nea Ion Alecsandrescu, cu nea Imi (n.r. Emeric Ienei). Era și Halagian acolo în vestiarul Stelei. ‘Am vorbit aici cu toții, hai să facem un meci nul’.

Stăteam și mă uitam ca prostul așa: ‘Cum să facem meci nul? Bre, nea Florine, plec afară’. ‘Nu auzi, mă, să stai aici?’. Și mă ia nea Ion, cu toată echipa, cu Ilie, că să facem meci nul. Când ies afară, ăștia m-au văzut, Grozavu, Demollari. M-au întrebat unde am fost. Bă, ăștia nu sunt sănătoși la cap, vor să facem meci nul”, a povestit

Nu a mai fost însă cazul de așa ceva până la urmă: „câinii”, păcăliți de marii rivali

În cele din urmă, „câinii” au acceptat această chestiune, doar că rivalii lor din Ghencea nu au mai respectat înțelegerea după ce au reușit să deschidă scorul, astfel încât meciul din Ghencea s-a încheiat cu 1-0 pentru „militari”:

„’Hai să facem, dar cum să facem?’. Dă gol Ilie. Armeanul, nu o să îl uit în viața mea, aplauda când au dat ăștia gol: ‘Lasă că o să dăm și noi acum’. Eu mă uitam și când l-am văzut pe Didi (n.r. Prodan) că nu se mai dă la o parte… Le-a zis la ăștia: ‘Atât se termină’. Prin minutul 87, Halagian îl trimite pe Stoichiță să spună că face autodenunț, și-a dat seama că ne pârlesc.

Se fluieră sfârșitul meciului. Când mergem la vestiare, eu îl văd pe nea Vanea (n.r. Ioan Chirilă) că venea, și nu numai el, erau vreo 6-7 ziariști. Și Armeanul zice: ‘Veniți să vă zică Prunea ce mi-au făcut ăștia azi!’. Eram cu Mihali în vestiar. I-am zis să le spună că nu declarăm nimic și să închidă ușa.

Seara, avea Mitică Ciorbă nunta lui fiică-sa și trebuia să mergem la nuntă, o grămadă de fotbaliști. Și ne ducem la nuntă. Acolo, vine nea Puiu (n.r. Anghel Iordănescu, selecționerul naționalei la acel moment), și mă ia cu Ilie (n.r. Dumitrescu), eu eram căpitan, Ilie dincolo. ‘Ce a fost la stadion azi?’. ‘Ce să fie? Ne-au bătut 1-0, ce să fie?’. ‘Ce a fost la pauză?’. Când am văzut că știe…

Sună Mircea Sandu. ‘Mâine dimineață la prima oră la Federație, Prunea cu Ilie Dumitrescu. Și i-am spus ce a fost, că până la urmă meciul s-a jucat corect. Dar uite ce a fost la pauză.

Lăcătuș s-a dus după meci în vestiar, a fost suspendat, să-i pupe pe ăia. Și când a intrat în vestiar, toți erau cu capul jos și nea Imi îi certa: ‘Să vă fie rușine!’. Da (n.r. pentru că nu au respectat înțelegerea). Nici Lăcă nu știa”.