Steaua este în doliu! A murit la doar 52 de ani: „S-a stins din viață fulgerător”

Doliu în familia Stelei București! A încetat din viață în mod subit și a lăsat un gol imens în inimile „roș-albaștrilor”. Tristul anunț a fost făcut de club pe rețelele de socializare
Ciprian Păvăleanu
01.02.2026 | 00:53
Steaua București este în doliu! Robert-Sorin Ion s-a stins din viață la 52 de ani
Tragedie în interiorul clubului Steaua București! Robert-Sorin Ion, preparatorul fizic al echipei de rugby, s-a stins din viață subit, deși avea doar 52 de ani. Clubul și-a prezentat regretele printr-un comunicat pe rețelele de socializare.

Ultima zi din ianuarie a venit cu o veste tristă pentru oamenii din clubul Steaua București. La doar 52 de ani, Robert-Sorin Ion, preparator fizic al echipei de rugby, s-a stins din viață fulgerător.

El era un om extrem de iubit în familia „roș-albastră”, iar dispariția sa lasă un gol enorm în inimile colegilor, dar și a familiei: „Lumea rugbyului românesc și stelist este în doliu. Robert-Sorin Ion, preparatorul fizic al echipei noastre de rugby, s-a stins din viață fulgerător, la doar 52 de ani.

Un profesionist desăvârșit și un om dedicat, Robert a fost mai mult decât un membru al staffului – a fost un coleg apreciat, un prieten și un sprijin pentru jucători și pentru întreaga familie stelistă. Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. Suntem alături de familia îndurerată și transmitem sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris cei de la Steaua București pe Facebook.

Cine a fost Robert-Sorin Ion

Robert-Sorin Ion nu a fost doar preparator fizic, ci și un practicant al sportului cu balonul oval. Începând cu anul 2004, el a început să-și dedice viața antrenoratului. A participat la cursurile Academiei de Rugby de la Bath, alături de Iulian Iftenie, și a devenit antrenorul principal al CSS Gura Humorului, cu care a obținut locul al treilea în Divizia Națională de juniori I.

El a mai fost și antrenorul României U18, iar în 2007 a pregătit echipa U19, care a participat la Campionatul Mondial. El a practicat și fotbal american și a fost multiplu campion național alături de Bucharest Rebels.

A mers pe drumul profesiei de preparator fizic în urmă cu câțiva ani, când a inițiat Vikings Project, un proiect dedicat în totalitate abilităților fizice și mentale ale sportivilor pentru jucătorii fără resurse materiale. În ultimii ani de viață, el a activat la echipa de rugby a clubului Steaua București

