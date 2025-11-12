Steaua și-a găsit fundaș central! Cine este jucătorul aflat în probe. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Aflată pe locul 4 în Liga 2, Steaua caută să-și întărească lotul, deși nu poate ajunge în elita fotbalului românesc, din cauza situației juridice. Cum apărarea nu a mai avut același randament ca în edițiile trecute, roș-albaștrii au stabilit că echipa are nevoie de un fundaș central. Surprinzător, nu s-au uitat în pepiniera proprie, ci către piața din străinătate. Mai exact către Brazilia.

Cine este Pedo Gusso

Potrivit informațiilor FANATIK.RO, un apărător sud-american se antrenează, de câteva zile, cu Steaua, care, la începutul lunii, .

Pedro Gusso este fundașul care ar putea semna, în cazul în care va convinge, cu Steaua. Născut în Londrina, Brazilia, fotbalistul are 31 de ani și o înălțime de 1,89 metri, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.de. În prezent, este liber de contract. Ultima echipă unde a fost legitimat este Messana, echipă din ligile inferioare din Italia, de care s-a despărțit în ianuarie 2024.

La ce formații obscure a evoluat brazilianul

Fără o carieră impresionantă în spate, Pedro Gusso a jucat la echipe necunoscute din țara natală, Brazilia. Ulterior, a ajuns în Malta, la Lija Athletic FC. Mosta FC și Qrendi FC sunt alte echipe malteze pe care fundașul le-a bifat până să ajungă la Geraci, echipă de amatori din Italia. Ulterior, s-a transferat la Messana, practic ultimul club unde apare că a fost legitimat.

Când va juca Pedro Gusso pentru Steaua

Pedro Gusso va avea șansa să-i arate lui Daniel Oprița că merită să rămână la Steaua în weekend-ul care urmează. Roș-albaștrii vor întâlni, sâmbătă, de la ora 12:00, în Ghencea, pe Petrolul Ploiești.

Cel mai probabil, Gusso va fi titular și va trebui să aibă o evoluție peste cea coechipierilor săi din defensivă, pentru a rămâne la Steaua.

În , în 13 etape, Steaua a încasat nu mai puțin de 17 goluri. Are un bilanț de opt victorii, două remize și trei înfrângeri. În etapa următoare, echipa lui Daniel Oprița va evolua, în deplasare, cu Metalul Buzău. Muntenii sunt pe loc de play-off, cu doar un punct mai puțin față de “militari”. Roș-albaștrii au ca obiectiv clasarea în top 6, pentru a nu-i dezamăgi și mai mult pe fani.