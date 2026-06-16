Steaua i-a decis viitorul lui Adi Popa!

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După încă un sezon în care a ajuns în play-off, dar nu a avut drept de promovare în SuperLiga, Steaua s-a reunit în vederea începerii pregătirii pentru stagiunea următoare din Liga 2. Însă, din lotul ”militarilor” a dispărut veteranul Adi Popa.

Adi Popa s-a despărțit de Steaua

Steliștii au început luni, 15 iunie, pregătirile tot sub comanda lui Daniel Oprița, însă de la reunire a lipsit Adi Popa. ”Roș-albaștrii” au anunțat că emblematicul jucător, aflat la final de contract, nu mai face parte din lot.

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”Vacanța e gata! Jucătorii și staff-ul Stelei s-au reunit azi după-amiază la baza din Ghencea pentru primul antrenament din noul sezon. Au plecat: Adrian Frănculescu, Stephan Drăghici, Andras Huszti, Ruben Lopez, Alex Gualda, Nicolas Popescu, Ianis Doană, Robert Popescu, Adi Popa”, se arată pe pagina de Facebook a clubului.

La reunire au fost prezenți 22 de jucători, printre care s-au aflat și noii aduși: portarul Radu Tudor Crâng, de la Mediaș, și mijlocașul Ionuț Coadă, de la Unirea Slobozia.

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Portari: Horia Iancu, Ianis Pletea, Luca Stroescu, Radu Tudor Crâng

Jucători de câmp: Adrian Ilie, Mihai Adăscăliței, Florin Răsdan, Bogdan Chipirliu, Dragoș Nedelcu, Gabriel Nedelea, Ștefan Pacionel, Dean Beța, Ștefan Rotaru, Alexandru Nofitovici, Radu Voicu, Tudor Lanțoș, Mihai Bobaru, Luca Albu, Nicolas Popovici, Radu Panait, Alexandru Maxim, Ionuț Coadă

Militarii, care vor efectua un cantonament în perioada 22 iunie – 3 iulie, și-au stabilit și șase partide de verificare:

20 iunie: Steaua – CSL Ștefănești

8 iulie: Steaua – Concordia Chiajna

11 iulie: CS Afumați – Steaua

15 iulie: Steaua – CS Tunari

18 iulie: CSM Râmnicu Vâlcea – Steaua

25 iulie: Steaua – CSM Slatina

Adi Popa nu s-a gândit la retragerea din fotbal

După ultimul joc din sezonul precedent, Adi Popa a mărturisit că . El a precizat că se simte bine din punct de vedere fizic și ar putea să-și continue cariera.

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”(n.r. – Tu ce vei face? Vei mai juca?) Sincer, nu știu ce voi face. Vreau să merg cu familia 2-3 săptămâni, să mă detașez. Fizic cred că mai pot, am jucat 90 de minute, am dat gol și pasă de gol.

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Eu zic că pot, doar eu pot decide dacă pot sau nu (n.r. – râde). Aștept această vacanță, să plec undeva și să nu mă gândesc la nimic. Contează cel mai mult și ce se va întâmpla aici!”, declarat cel supranumit ”Motoreta”.

Daniel Oprița continuă la Steaua

Aflat pe banca tehnică a Stelei din vara lui 2019, Daniel Oprița va continua și în sezonul viitor la cârma ”roș-albaștrilor”. De altfel, el a anunțat încă de săptămâna trecută că , însă a pus o condiție.

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”Dacă nu găsesc ceva care să mă atragă și să fie bine, să fie un proiect bun, aș continua la Steaua în condițiile în care m-ar înțelege și ar accepta o clauză, să pot pleca oricând dacă o să am vreo ofertă.

(n.r. – Deci prioritar ar fi un nou proiect?) Un proiect bun. Dar e greu de găsit în SuperLiga, aș fi vrut să merg undeva acolo. Am licența PRO, am tot. Sunt în vacanță, nu știu deocamdată ce decizie voi lua.

Îmi place să lucrez, nu pot să stau foarte mult fără echipă, iar dacă nu voi găsi o echipă în acest moment, unde să pot să antrenez și să-mi accepte cerințele, e clar că o să discut și cu Steaua. Dacă vor accepta acea clauză, să pot pleca liber atunci când voi avea o ofertă, atunci aș accepta. Practic, aș putea fi liber oricând”, a spus Oprița.