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Antrenorul Daniel Oprița nu se gândește la demisie, deși fanii Stelei i-au cerut să plece. Cu toate acestea, vorbește deschis despre retrogradare și crede că echipa sa nu mai are cum matematic să prindă play-off-ul în acest an. În așteptarea miliardarilor arabi care ar trebui să le ofere steliștilor drept de promovare, Oprița speră să salveze echipa de la retrogradare.

Fanii Stelei i-au băgat în ședință pe jucători și le-au reamintit că joacă la Steaua

Mai mult, unii fani ai Stelei i-au băgat în ședință pe jucători și le-au urlat, printre altele, că joacă la Steaua și nu e acceptată o asemenea atitudine.

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Fanii Stelei s-au supărat pe echipă după o nouă înfrângere

Între timp, antrenorul Daniel Oprița a refuzat să vorbească despre demisie, deși recunoaște că echipa se luptă pentru evitarea retrogradării. „ Prima repriză a fost echilibrată, am avut șanse bune să marcăm. A fost un joc bun, echilibrat. Noi am avut mai mult inițiativa. Greșeli individuale grave, unii sunt blazați. Am întâlnit o echipă cu jucători de calitate, care taxează orice greșeală. Am avut acele ocazii, bara aceea la 0-1. Parcă noi am luat roșu, nu ei.

Ce obiectiv? Se vedea de ceva vreme. Ce alt obiectiv să avem? Ești aici, trebuie să o scoatem la capăt anul acesta. Nu ești la jumătatea clasamentului, ești în zona în care suntem (n.r. – retrogradare). Și dacă câștigi toate meciurile, nu mai poți să prinzi play-off-ul. Da, normal, acesta este obiectivul (n.r. – salvarea de la retrogradare). Până în iarnă, ăștia suntem, cu ăștia trebuie să defilăm. Mi-e frică și de alte suspendări.

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(n.r. – Despre demisie) Nu vreau să mai vorbesc la cald. Ce pot să zic? Scandează la mulți «Demisia!». M-am obișnuit, deși înainte nu eram obișnuit. Nu avem probleme financiare. Întrebați-i pe cei de la Manchester United ce probleme au sau pe cei de la Chelsea. Că aceia iau ce vor ei, când vor.

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Vorbiți cu ei despre lucrurile acestea. Eu vorbesc despre situația mea, situația echipei, despre ce ține de mine. Sunt situații și situații. Până acum, lucrurile au fost bune, acum este un moment dificil. Nu poți, în al optulea an, să ajungi în situația asta. Mergem mai rău.

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. Acum, dacă pleci, o să spună unii că lași echipa la greu, alții că de ce nu pleci, de ce stai. Avem meci la Șelimbăr, sper să nu avem suspendați. Să mergem să câștigăm, pentru că orice meci este greu, mai ales când nu marchezi. Cu Chindia nu este atât de ușor să aduci mingea în fața porții, să ai situații de gol”, a explicat Daniel Oprița.

Antrenorul Daniel Oprița pare resemnat și spune că nu poate face transferuri bune peste noapte

În altă ordine de idei, Daniel Oprița speră să poată face o campanie utilă de transferuri la iarnă, pentru a salva echipa. „Sper să putem să aducem jucători în atac. Au fost ocazii destule, a scăpat și portarul mingea, am dat peste poartă. Când nu dai gol, e normal. Când dai tu gol, e altceva, se schimbă situația. Aștepți tu greșeala lor.

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Am mai trăit astfel de momente, dar se întâmplă mai des acum și asta este o problemă. Nu mai contează cum a fost situația. Îmi asum că am greșit cu unii jucători. Nu poți să-i nimerești pe toți. Când trebuie să aduci 12 jucători noi, nu prea poți să-i nimerești pe toți”, a completat antrenorul Daniel Oprița.